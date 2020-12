Perheen sukulainen löysi vakavasti sairaan 41-vuotiaan miehen asunnosta sunnuntaina.

Tukholma

Ruotsissa 70-vuotiaan naisen epäillään pitäneen poikaansa vangittuna asunnossaan jopa 28 vuotta. Asiasta kertovat iltapäivälehdet Expressen ja Aftonbladet.

Perheen sukulainen löysi vakavasti sairaan 41-vuotiaan miehen asunnosta Tukholmassa sunnuntaina. Sukulaisnaisen kertoman mukaan mies oli hampaaton ja aliravittu, hänen jalkansa olivat haavoilla ja hän pystyi hädin tuskin kävelemään.

”Kuin olisi astunut sisään kauhuelokuvaan”, nainen kertoi Expressenille.

Nainen vei miehen sairaalaan, joka teki asiasta ilmoituksen poliisille. Mies tarvitsi leikkaushoitoa.

Sukulaisnainen kertoi epäilleensä vuosien ajan, että jokin oli vinossa. Muut sukulaiset eivät kuitenkaan ottaneet sukulaisnaisen huolia vakavasti.

Aftonbladetin mukaan äiti oli ottanut pojan pois koulusta 12-vuotiaana, minkä jälkeen hän oli ilmeisesti käytännössä eristänyt lapsensa yhteiskunnasta.

”Äiti on onnistunut manipuloimaan yhteiskuntaa kaikki nämä vuodet. On kauheaa, että pojalta on riistetty koko elämä”, sukulaisnainen kertoi Expressenille.

Sukulaisnainen kertoi menneensä 70-vuotiaan äidin ja tämän pojan asuntoon äidin jouduttua sairaalahoitoon. Asunnon kuntoa hän kuvaili siivottomaksi.

Lehtitietojen mukaan poliisi ei ole vielä puhuttanut 41-vuotiasta miestä. Miehen puhekyvyn kerrotaan olevan vajavainen. Hänen äitiään poliisi epäilee muun muassa vapaudenriistosta ja ruumillisen vamman aiheuttamisesta.

Aftonbladetin tietojen mukaan äiti on ollut ylisuojelevainen poikaansa kohtaan perheessä sattuneen aiemman tapahtuman vuoksi. Tuon tapahtuman luonne ei ole selvillä.