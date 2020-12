Republikaanit pelkäävät, että Trumpin vaalipetossyytökset saavat jotkut republikaanit boikotoimaan Georgiassa 5. tammikuuta pidettäviä vaaleja, joissa ratkeaa Yhdysvaltain senaatin herruus.

Yhdysvaltain senaatin herruudesta käytävä taisto Georgian osavaltiossa on ajautunut jännittävään asetelmaan, kun presidentti Donald Trump käy leppymätöntä taistelua osavaltion republikaanijohtajia vastaan. Samanaikaisesti hänen poikansa Donald Trump Junior pyrkii antamaan vetoapua kahdelle republikaanisenaattorille, jotka taistelevat jatkopaikoistaan tammikuun uusintavaaleissa.

Isä-Trump on viime päivinä haukkunut pataluhaksi ”onnettoman” republikaanikuvernöörin Brian Kempin siitä, ettei hän ole pannu kuriin ”uppiniskaista” republikaanien osavaltiosihteeriä Brad Raffenspergeriä, jota Trump on kutsunut myös ”kansan viholliseksi”. Trump olisi halunnut kaksikon riitauttavan Georgian marraskuisen vaalituloksen, jonka perusteella Trump hävisi demokraatti Joe Bidenille.

Kemp ja Raffensperger ovat molemmat konservatiivisia republikaaneja, jotka eivät ole löytäneet perusteita Trumpin väitteille, että tämä olisi voittanut presidentinvaalit Georgiassa. Bidenin voitto Georgiassa hyväksyttiin viralliseksi vaalitulokseksi puolitoista viikkoa sitten.

Presidentti Donald Trump kampanjoi Georgiassa 16. lokakuuta.­

Trumpin ja Georgian republikaanien sisällissota on nostattanut puolueessa pelkoja siitä, että Trumpin fanaattiset kannattajat boikotoivat tammikuun 5. päivä pidettäviä senaattorivaaleja, The New York Times -lehti ja uutistoimisto AP kertovat. Kahdessa eri taistelussa ratkeaa, onko republikaaneilla vai demokraateilla enemmistö liittovaltion senaatissa seuraavat kaksi vuotta.

Politico-lehden mukaan asetelmasta säikähtäneet republikaanit ovat valjastaneet Trumpin pojan Donald Trump Juniorin mainoksiin, joilla yritetään muistuttaa trumpilaisia tammikuun vaalin tärkeydestä. Trump Jr. esiintyy ”Pelastakaa senaatti” -kampanjan mainoksissa, joita esitetään konservatiivien radio- ja tv-kanavilla.

Georgia on perinteisesti republikaanien maata, mutta Trumpin vaalitappio ja hänen syytöstensä mukanaan tuoma arvaamattomuus tekevät tammikuun taistoista tiukat ja suurten intohimojen ympäröimät. Rahaa pumpataan miljoonittain osavaltion kilpaan joka puolelta Yhdysvaltoja.

Trump aikoo itse matkustaa osavaltioon kampanjoimaan tulevana lauantaina, mutta on epäselvää, aikooko hän keskittyä omasta vaalituloksestaan pauhaamiseen vai oman puolueensa senaattoreiden avittamiseen. Tasapainottelu lienee vaikeaa, sillä presidentin pitäisi väittää Georgian vaalijärjestelmää mädäksi ja samaan aikaan kannustaa ihmisiä osallistumaan sen alaisiin vaaleihin.

Republikaanisenaattori David Perdue (vas. ylh.) ja demokraatteja edustava, tutkiva toimittaja Jon Ossoff, republikaanisenaattori Kelly Loeffler (vas. alh.) ja demokraatti, baptistipappi Raphael Warnock.­

Toisesta Georgian senaattoripaikasta taistelee istuva republikaanisenaattori David Perdue, jolla on vastassa tutkivan toimittaja, demokraatti Jon Ossoff. Republikaanisenaattori Kelly Loefflerin kilpakumppani taas on demokraattipuoluetta edustava baptistipappi Raphael Warnock.

Joidenkin asiantuntijoiden mielestä demokraateilla on vain vähäiset mahdollisuudet voittaa molemmat vaalit, mutta jotkut mielipidekyselyt ovat ennakoineet, että kumpikin taisto on äärimmäisen tiukka. Vaalit järjestetään siksi, että kummassakaan marraskuisessa taistelussa – joissa oli useita ehdokkaita – voittanut ehdokas ei saanut yli 50 prosenttia äänistä. Georgiassa tilanne edellyttää uutta kierrosta kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken.

Republikaanit ovat jo varmistaneet 50 paikkaa satajäsenisessä senaatissa, kun demokraateilla on 48 paikkaa hallussaan. Jos demokraatit voittavat molemmat senaattoripaikat Georgiassa, senaatissa on 50–50-tasapeli ja ratkaisevan äänen pääsisi antamaan Bidenin varapresidentti Kamala Harris, joka toimii uuden senaatin puheenjohtajana.

Demokraateilla on enemmistö edustajainhuoneessa. Demokraattienemmistö myös senaatissa tekisi Bidenin hallitsemisesta merkittävän paljon helpompaa verrattuna siihen, että republikaanit säilyttäisivät enemmistön senaatissa.

Senaatin johtajuus vaikuttaa muun muassa siihen, miten Biden saa eri tehtäviin nimittämänsä ministerit, virkamiehet ja tuomarit virkoihinsa. Lisäksi hän pyrkii laajentamaan Yhdysvaltain julkista terveydenhuoltoa ja peruuttamaan joitakin Trumpin aikaisia veronkevennyksiä, Fox-kanava luettelee.

Republikaanisenaattorit Perdue ja Loeffler ovat nyt joutuneet vaikeaan välikäteen, kun osa Trumpin kannattajista vaatii heitä edistämään presidentin vaalipetossyytöksiä voimakkaammin. Sosiaaliseen mediaan on ilmestynyt aihesanat #CrookedPerdue ja #CrookedLoeffler, joilla kaksikko leimataan puolue-eliittiin kuuluviksi ”roistoiksi”.

Perdue ja Loeffner ovat kuitenkin seisseet Trumpin ja hänen perusteettomien väitteidensä takana. Marraskuun 9. päivä kaksikko vaati yhteisessä lausunnossa Trumpin silmätikuksi joutuneen, vaalien järjestämisestä vastaavan osavaltiosihteeri Raffenspergerin erottamista.

”Georgian vaalien hoitaminen on muuttunut häpeäksi osavaltiollemme. Georgialaiset ovat raivoissaan ja syystä”, he lausuivat.

Republikaanipuolueeseen kuuluva Georgia osavaltiosihteeri Brad Raffensperger on joutunut presidentti Donald Trumpin ja tämän kannattajien vihan kohteeksi. Trumpin mukaan Raffensperger on ”kansan vihollinen”, koska hän ei suostunut vaikuttamaan osavaltionsa vaalitulokseen.­

Trumpin poika Trump Junior otti viime viikon maanantaina kantaa vaatimuksiin boikotoida Georgian senaattorivaaleja.

”Näen paljon puhetta ihmisiltä, jotka ovat olevinaan meidän puolellamme, että republikaaniäänestäjien ei pitäisi mennä äänestämään Loeffleria ja Perdueta. Se on hölynpölyä. Älkää välittäkö näistä ihmisistä. Tarvitsemme jokaisen ihmisistämme äänestämään Kellyä ja Davidia”, hän twiittasi.

Isä-Trumpin mukaan häneltä vietiin presidenttiys suurella maanlaajuisella petoksella. Mikään oikeusistuin ei ole asettunut tällaisten väitteiden tueksi.