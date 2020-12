Ruotsissa aloittanut Amazon tietää, millainen voima yhdellä Greta Thunbergin twiitillä voi olla, kirjoittaa HS:n Tukholman-kirjeenvaihtaja Jussi Sippola.

Tukholma

Yhdysvaltalaisen jättiyhtiön Amazonin alkutaival Ruotsissa on ollut kritiikin sävyttämä.

Amazon avasi verkkokauppansa Ruotsissa lokakuussa, ja jo ensimmäisenä päivänä ruotsalaislehdistössä irvailtiin verkkokaupasta löytyneille virheille.

Ruotsin lipun sijaan palvelussa oli Argentiinan lippu. Käännösvirheiden takia kuluttajille myytiin legoja ”panssaroituina pahoinpitelyinä” ja leivontamuottien mainostettiin sopivan hyvin suklaalle, muffineille ja ulosteille, kertoi mokia listannut iltapäivälehti Aftonbladet.

Amazonin edustaja vastasi lehdelle, että käynnissä oli yhtiön ensimmäinen päivä Ruotsissa ja että yritys pyrkii parantamaan asiakaskokemusta.

Kielikukkaset kertovat kenties hätiköidystä toiminnasta, mutta Ruotsissa on ollut esillä myös isompi Amazoniin liittyvä kysymys: miten työehtojen polkemisesta tunnettu jättiyritys sopii Ruotsiin, joka nähdään maailmalla työntekijöiden oikeuksien ja ammattiliittojen luvattuna maana?

Amazon ei ole suostunut työntekijöiden ammattiliittoihin Saksassa, Britanniassa tai Yhdysvalloissa – eikä toistaiseksi Ruotsissakaan. Jättiyhtiö on kiertänyt ongelmansa Ruotsissa niin, että Eskilstunassa sijaitsevan varaston toimintaa pyörittää saksalaisyhtiö, joka on tehnyt työehtosopimuksen Ruotsin kuljetusalan ammattiliiton kanssa.

Amazon varasto Ruotsin Eskilstunassa.­

Mutta jos Amazon pyrkii kasvamaan Ruotsissa, kysymykset työehtosopimuksista tulevat väistämättä vastaan. Ja kasvuunhan yksi maailman suurimmista yrityksistä pyrkii.

Lue lisää: Mäntymetsän siimeksessä seisoo varasto, jonka maailman rikkain mies hankki

Ruotsissa Amazon nähdään uhkana maan ihanteille, mutta viime viikolla selvisi, että myös Amazon näkee uhkia Ruotsissa.

Yhdysvaltalaismedia Vice sai käsiinsä vuodettuja asiakirjoja, jotka kertovat Amazonin maailmanlaajuisista turvallisuusoperaatioista. Niissä muun muassa listataan uhkia, jotka voivat olla yrityksen toiminnalle vahingollisia.

Yksi listatuista uhista oli ruotsalaisen teinin Greta Thunbergin johtama ilmastoliike.

Amazonin asiakirjojen mukaan Thunbergin Fridays for Future -liike kasvattaa suosiotaan nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa nopeasti. Thunberg ei ole toistaiseksi kommentoinut juurikaan Amazonin toimintaa, mutta Amazon tietää, millainen voima yhdellä Thunbergin twiitillä voi olla.

Viime vuonna Thunberg kannusti maailmanlaajuiseen ilmastolakkoon, minkä seurauksena sadat Amazonin työntekijät marssivat ulos työpaikaltaan protestiksi yhtiön ilmastopolitiikalle.

Amazonin kasvuvauhti on valtava, ja sen logistiikkakoneisto liikuttaa joka hetki kasvavia määriä tavaraa ympäri maailmaa. Amazonin hiilijalanjälki on suuri, mutta yritys puhuu aktiivisesti ilmaston puolesta. Amazonin perustaja Jeff Bezos on julistanut Amazonin tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2040.

Bezos perusti tänä vuonna kymmenen miljardin dollarin ilmastorahaston, jonka nimi on ”Bezos Earth Fund”. Marraskuussa Bezos kertoi lahjoittaneensa rahaston kautta 791 miljoonaa dollaria eli noin 660 miljoonaa euroa 16 organisaatiolle.

Thunbergin organisaatio ei ollut tässä joukossa, eikä se olisi todennäköisesti suostunut ottamaan rahaa vastaan. Fridays for Future on julistanut, että se ei tahdo tulla liitetyksi kaupallisuuteen.

Kun Amazonin määrittelemä uhkakuva tuli julkisuuteen, Greta Thunberg kommentoi asiaa Twitterissä.

”Olemme hyvin otettuja tästä! Mutta reiluuden nimessä, Amazon, jos pidätte turvallisen tulevaisuuden puolesta taistelevia koululaisia ’uhkana bisneksellenne’, teidän tulisi vakavasti harkita uudelleen prioriteettejanne.”