Pitkän linjan konservatiivi William Barr on viime vuodesta alkaen kuulunut Donald Trumpin luotettuihin, mutta vaalien yhteydessä Trump on uhannut häntä myös potkuilla.

Yhdysvaltain oikeusministeriö ei ole löytänyt todisteita merkittävistä huijauksista tai väärinkäytöksistä marraskuun presidentinvaaleissa, kertoo oikeusministeri William Barr. Todisteita ei ole löytynyt, vaikka niitä ovat etsineet sekä liittovaltion syyttäjäviranomaiset että liittovaltion poliisi FBI.

Barr kertoi asiasta uutistoimisto AP:n haastattelussa.

”Tähän päivään mennessä emme ole nähneet huijauksia siinä mitassa, että ne olisivat vaikuttaneet vaalien lopputulokseen”, Barr sanoi. Hän siis julisti Joe Bidenin vaalien voittajaksi, mitä hänen esimiehensä Donald Trump ei ole tehnyt.

Barrin ulostulo on sikäli merkittävä, että vaikka missään ei ole tähänkään asti todistettu vaaleja vääristellyn, nyt asian sanoi Trumpin luottoihmisiin kuuluva oikeusministeri. Hän on pitkän linjan republikaani, joka on ollut oikeusministerinä viime vuodesta lähtien.

Trumpin kampanja yrittää edelleen todistella, ettei vaaleja toimitettu kaikissa osavaltioissa asianmukaisesti. Kampanja on nostanut vaaleista lukuisia oikeusjuttuja, jotka ovat ainakin tähän asti kuivuneet kokoon.

Trumpin juristit Rudy Giuliani ja Jenna Ellis vakuuttivat jatkavansa oikeustaistelua vielä oikeusministeri Barrin puheenvuoron jälkeenkin.

AP:n uutinen Barrin näkemyksistä julkaistiin juuri ennen kuin oikeusministerin oli määrä menna Valkoiseen taloon ennalta sovittuun tapaamiseen, kertoo uutistoimisto AFP. Trump on aikaisemmin arvostellut Barria siitä, ettei tämä ole ponnistellut presidentin uudelleenvalinnan puolesta. Hän on uhkaillut Barria myös potkuilla.