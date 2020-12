Sanomalehti The New York Timesin mukaan presidentti on ilmaissut huolensa siitä, että Bidenin oikeusministeriö voisi kostaa Trumpille hänen kolmen vanhimman lapsensa kautta.

Yhdysvaltain oikeusministeriö tutkii mahdollista lahjontajuonta, joka liittyy presidentin antamaan armahdukseen, kertovat muun muassa uutiskanava CNN ja brittilehti The Guardian. Asia selviää liittovaltion tuomioistuimen asiakirjasta, jotka julkistettiin tiistaina paikallista aikaa.

Tutkinta liittyy CNN:n mukaan mahdolliseen rikokseen, jossa Valkoiseen taloon tai siihen liittyvään poliittiseen komiteaan olisi ohjattu rahaa. Vastineeksi on toivottu armahdusta presidentiltä.

Asiakirjan mukaan oikeusministeriön tutkinta viittaa siihen, että henkilö on tarjonnut ”huomattavaa poliittista lahjoitusta vastineeksi presidentin armahduksesta”, The Guardian kertoo. Asiakirjassa todetaan, että kaksi henkilöä toimi sääntöjenvastaisesti tukijoina varmistaakseen armahduksen. Kaikki kolme nimeä on sensuroitu.

Suuri osa asiakirjasta on salattu, joten tarkat yksityiskohdat esimerkiksi asianosaisista jäävät pimentoon. Asiakirjassa ei mainita Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia tai muitakaan henkilöitä nimeltä. CNN:n mukaan ketään ei ole tähän mennessä nähtävästi syytetty julkisesti asiakirjassa kuvailtuihin rikoksiin liittyen.

Trump kommentoi asiaa ytimekkäästi turvautumalla suosikkihokemaansa.

”Armahdustutkinta on valeuutinen!” presidentti Trump kirjoitti Twitterissä.

Yhdysvaltain hallitusta valvova kansalaisjärjestö Citizens for Responsibility and Ethics in Washington puolestaan totesi Twitterissä, että on vaikea ylikorostaa, kuinka iso asia termin ”armahdukseen liittyvä lahjontajuoni” käyttäminen on.

Viime viikolla Trump armahti entisen kansallisen turvallisuuden neuvonantajansa Michael Flynnin, jonka todettiin syyllistyneen valehteluun liittovaltion keskusrikospoliisille FBI:lle tapauksessa, joka liittyi Venäjän mahdolliseen sekaantumiseen Yhdysvaltain presidentinvaaleihin vuonna 2016.

Flynn myönsi valehtelun, mutta myöhemmin hän muutti mieltään vedoten siihen, että syyttäjät olivat loukanneet hänen oikeuksiaan tapauksen käsittelyn yhteydessä.

Sanomalehti The New York Times kertoi tiistaina, että Trump on keskustellut neuvonantajiensa kanssa mahdollisuudesta armahtaa ennaltaehkäisevästi omat lapsensa sekä vävypoikansa.

Trump on lehden mukaan ilmaissut huolensa siitä, että maan seuraavan presidentin Joe Bidenin oikeusministeriö voisi kostaa Trumpille hänen kolmen vanhimman lapsensa kautta.

The New York Times kertoi jo aiemmin Trumpin keskustelleen henkilökohtaisen asianajajansa Rudy Giulianin kanssa siitä, tulisiko tälle antaa ennaltaehkäisevä armahdus. Lehti perusti tietonsa kahteen eri lähteeseen, joille on kerrottu keskustelusta.

Lehden mukaan tuorein keskustelu asiasta käytiin viime viikolla.

Mediassa on jo aiemmin spekuloitu, että Trump saattaa armahtaa ennalta myös muita lähipiiriinsä kuuluvia ihmisiä, mukaan lukien perheenjäseniään, ennen kuin hänen virkakautensa loppuu 20. tammikuuta 2021. Hän on väläyttänyt myös mahdollisuutta armahtaa itsensä, vaikka sanookin, ettei ole tehnyt mitään väärää tai laitonta.

Perustuslain asiantuntijat ovat Yhdysvalloissa erimielisiä siitä, voisiko presidentti armahtaa itsensä ennalta mahdollisia tulevia syytteitä vastaan. Trumpin toinen vaihtoehto olisi luopua hetkeksi vallasta ja antaa tilalleen nousevan varapresidentti Mike Pencen armahtaa hänet. Tämä olisi ennennäkemätöntä, kuten moni muukin Trumpin kohdalla nähty asia.

Trumpia odottaa vaalien jälkeen mahdollisesti ainakin puolen tusinaa oikeusjuttua, jotka liittyvät esimerkiksi epäilyihin veropetoksista ja väitettyyn raiskaukseen 1990-luvulla. Presidentin armahduksella voidaan puuttua liittovaltion tuomiovallan alaisuudessa oleviin juttuihin, mutta ei osavaltiotason rikoksiin, joista Trumpia on myös epäilty.