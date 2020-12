Britanniasta tulee ensimmäinen Euroopan maa joka pääsee aloittamaan väestön rokottamisen covid-19-tautia vastaan. Suomessa rokotteille ei ole vielä myönnetty myyntilupia.

Työntekijä Pfizerin laboratoriossa Pearl Riverissa, New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa.­

Britannian hallitus hyväksyi keskiviikkona Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotteen, kertoo uutistoimisto Reuters. Britannian terveysministeri Matt Hancock sanoo, että rokotukset aloitetaan jo ensi viikon alussa.

Britannia on ensimmäinen länsimaa, joka on hyväksynyt Pfizerin ja Biontechin kehittämän koronavirusrokotteen. Hyväksyntäprosessi on myös vireillä Euroopan lääkevirasto EMA:ssa ja Yhdysvaltain elintarvike‑ ja lääkevirasto FDA:ssa.

Lääkeyhtiö Pfizerin toimitusjohtaja Albert Bourla kehui Britannian lääkevalvontaviranomaisen MHRA:n kiireellisenä tehtyä suositusta, jonka varassa Britannian hallitus antoi rokotukselle hyväksyntänsä. Bourla painotti, että lisää kiireellisiä hyväksymisiä odotetaan muualta maailmasta.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Britannia on tilannut Pfizerilta ja Biontechilta 40 miljoonaa annosta rokotetta, joista ensimmäisessä erässä saapuu kymmenen miljoonaa annosta. Ensimmäisenä rokotetaan terveydenhuollon henkilökuntaa ja yli 80-vuotiaita ihmisiä ympäri saarivaltion.

Yli 50-vuotiaiden ja nuorempien riskiryhmissä olevien ihmisten immuniteetti koronavirusta vastaan voidaan saavuttaa sitten, kun rokotetta saadaan lisää vuonna 2021. Terveysministeri Hancockin mukaan paljon riippuu siitä, miten nopeasti Pfizer ja Biontech pystyvät rokotetta tuottamaan ja toimittamaan.

Pfizerin ja Biontechin rokote annetaan kahdessa erässä: ensin itse rokote ja kolmen viikon kuluttua vahvisterokote.

Britannia on BBC:n mukaan tilannut myös lääkeyhtiö Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämää rokotetta sata miljoonaa annosta.

EU:lla on Pfizerin ja Biontechin kanssa sopimus 200 miljoonasta annoksesta, mutta sopimuksia on tehty muun muassa myös Modernan ja Astra Zeneca kanssa.

Pfizer ja Biontech ovat luvanneet valmistaa rokotettaan tänä vuonna 50 miljoonaa annosta ja ensi vuonna 1,3 miljardia annosta.

Yhtiöiden kehittämän koronavirusrokotteen myyntiluvan juokseva arviointi EMA:ssa alkoi lokakuussa. Yhtiöiden mukaan rokote antaa kokeiden perusteella 95 prosentin suojan covid-19-tautia vastaan.

Suomessa saatetaan alkaa rokottaa ensimmäisiä ihmisiä jollakin tarjolla olevista rokotteista mahdollisesti jo tammikuussa. Ensimmäiseksi rokotetaan hoitohenkilökunta, iäkkäät ja ne, joilla on riski sairastua vakavaan koronavirustautiin.

Rokottamisen aikataulu Suomessa riippuu myyntilupien varmistumisesta.

”Myyntiluvan saamisen jälkeen rokotteet saapuvat parin viikon kuluessa. Me odotamme nyt näitä myyntilupia, jonka jälkeen alkaa seuraava vaihe hankinnassa”, sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Sari Ekholm arvioi tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Myyntiluvan saamisen jälkeen prosessi etenee valtioneuvostolle, joka tekee lopullisen käyttöönottopäätöksen.

Rokotteet saapuvat Suomeen useassa erässä alkuvuodesta. Ensin tarvitaan myyntilupa. Luvan saanut lääkeyhtiö ryhtyy lähettämään niitä myyntiluvan myöntämisen jälkeen.