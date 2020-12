”Tämä on liikaa” – Georgian vaaleista vastaava republikaani vaatii Trumpia lopettamaan lietsomisen

Republikaanivirkamies Gabriel Sterling sai tarpeekseen, kun jopa hänen esimiehensä vaimoa uhkailtiin. Asialla ovat salaliittoteoreetikot ja Trumpin kiihkoilevat kannattajat.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on lopetettava ihmisten lietsominen ja tuomittava väkivaltaiset uhkaukset vaaliviranomaisia vastaan, vaatii Georgian osavaltion vaalijärjestelmistä vastaava virkamies Gabriel Sterling.

Asiasta kertoo esimerkiksi The New York Times. Sterlingin lausunto on voimakkaimpia viranomaisten vetoomuksia Trumpille, joka syyttää demokraatti Joe Bidenin voittamia presidentinvaaleja yhä väärennetyiksi.

Georgian vaalijärjestelmistä vastaava Gabriel Sterling puhui tiedotustilaisuudessa Atlantassa tiistaina.­

Sterling on presidentin tavoin republikaani. Hän on kertonut saaneensa aiemmin uhkauksia. Nyt uhkaukset olivat kohdistuneet myös hänen esimiehensä, Georgian ylimmän vaaliviranomaisen, republikaani Brad Raffenspergerin vaimoon.

”Herra presidentti, näyttää siltä, että hävisitte vaalit Georgian osavaltiossa. Lakatkaa yllyttämästä ihmisiä käyttämään väkivaltaa. Johonkuhun sattuu vielä, joku vielä ammutaan, joku kuolee. Ja se ei ole oikein”, Sterling alleviivasi maanantaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Georgian osavaltion kuvernööri Brian Kemp.­

Trump on viime päivinä haukkunut Georgian ”onnettoman” republikaanikuvernöörin Brian Kempin siitä, ettei hän ole pannut kuriin ”uppiniskaista” Raffenspergeriä, jota Trump on kutsunut ”kansanviholliseksi”.

Trumpin purkaukset liittyvät paitsi presidentinvaalien kirvelevään tappioon myös tammikuussa pidettäviin senaatin uusintavaaliin Georgiassa.

Republikaanit ovat jo varmistaneet 50 paikkaa satajäsenisessä senaatissa, kun demokraateilla on varmasti 48 paikkaa. Jos demokraatit voittavat Georgian kummankin senaattoripaikan uusintavaalissa Georgiassa, senaatissa on 50–50-tasajako. Äänestyksissä tasatilanteen ratkaisisi ratkaisevan äänen pääsisi antamaan Bidenin varapresidentti Kamala Harris, joka toimii uuden senaatin puheenjohtajana.

Georgian osavaltion ylin vaaliviranomainen Brad Raffensperger kuvattuna tiedotustilaisuudessa Atlantassa 6. marraskuuta.­

Lue myös: Donald Trumpin poika yrittää pelastaa Georgian ratkaisevan senaattitaiston samalla kun hänen isänsä sotii osavaltion republikaanijohtajia vastaan

Vaalijärjestelmistä vastaava virkailija Sterling vaati myös Georgian senaattoreita tuomitsemaan Trumpin yllytyksen. Republikaanisenaattorit David Perdue ja Kelly Loeffler ovat Trumpille lojaaleja ja ovat puolestaan vaatineet osavaltiosihteeri Raffenbergeriä eroamaan.

Georgian osavaltion pääkaupungissa Atlantassa Trumpin kannattajat ovat osoittaneet mieltään, heidän joukossaan kuuluisa vihapuhuja ja salaliittoteoreetikko Alex Jones.

Republikaanisenaattorit Kelly Loeffler ja David Perdue.­

Atlantassa maanantaina puhuneen vaalivirkamies Gabriel Sterlingin puhe oli tunteikas.

”Nämä ovat vaalit. Demokratian selkäranka”, Sterlingin sanoi ääni väristen vaatiessaan senaattoreita tuomitsemaan väkivaltaan yllyttämisen.

”Ja te kaikki, jotka ette ole sanoneet sanaakaan, olette tässä rikostovereita. Tämä on liikaa.”

Demokraattien Joe Biden voitti Trumpin Georgiassa vain noin 13 000 äänellä, kun ääniä annettiin yhteensä noin viisi miljoonaa, kertoo uutistoimisto AP.

Trumpin vaalikampanjan edustajat yrittävät yhä todistaa, ettei vaaleja toimitettu kaikissa osavaltioissa asianmukaisesti. Kampanja on nostanut vaaleista lukuisia oikeusjuttuja, jotka ovat ainakin tähän asti kuivuneet kokoon.

Yhdysvaltain oikeusministeriö ei ole löytänyt todisteita merkittävistä huijauksista tai väärinkäytöksistä marraskuun presidentinvaaleissa, oikeusministeri William Barr sanoi maanantaina.

Todisteita ei ole löytynyt, vaikka niitä ovat etsineet sekä liittovaltion syyttäjäviranomaiset että liittovaltion poliisi FBI.

Barrin lausunnolla on merkitystä, sillä hän on paitsi oikeusministeri myös Trumpin nimittämä ja puolustanut tätä aiemmin voimakkaasti. Trump on uhannut Barria potkuilla jo aiemmin syyttäen tätä siitä ettei ministeri ole tehnyt tarpeeksi Trumpin uudelleenvalinnan puolesta.

Oikaisu 2.12. kello 10.03: Gabriel Sterlingiä kutsuttiin ingressissä virheellisesti Brad Sterlingiksi.