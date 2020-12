Britannian ei tarvitse odottaa EU-lupia – Korona­virus­rokotusten aloittaminen on imago­voitto Boris Johnsonin hallitukselle

Britannian ei tarvitse odottaa muuta Eurooppaa, vaikka brexitin siirtymäkausi on vielä kesken. Laki vuodelta 2012 takaa, että britit saavat toimia itsenäisesti.

Lontoo

Britanniasta tuli keskiviikkona ensimmäinen Euroopan maa, joka hyväksyi koronavirusrokotteen. Rokotuksen alkavat jo ensi viikolla.

Hyväksynnän sai yhdysvaltalaisen Pfizer-yhtiön ja saksalaisen Biontechin rokote, jonka on todettu antavan 95-prosenttisen suojan covid-19-tautia vastaan.

”Rokotusvaliokunta kertoo pian ohjeensa siitä, ketkä saavat rokotetta ensimmäisinä. Näihin ryhmiin kuuluvat vanhainkotien asukkaat, terveys- ja sosiaalialan työntekijät sekä vanhukset ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevat”, Britannian terveysministeriön tiedotus ilmoitti keskiviikkona.

Rokotteen jakelusta kautta maan vastaan Britannian julkinen terveydenhoitojärjestelmä eli NHS. Rokotuksia tullaan järjestämään erityisissä rokotekeskuksissa sekä noin 50 sairaalassa.

Britannian terveysministeri Matt Hancock kertoi BBC:lle keskiviikkona, että NHS ottaa yhteyttä niihin, joiden rokotusvuoro tulee.

”Olen hyvin ylpeä siitä, että Britannia on maailmassa ensimmäinen, joka on valmis aloittamaan rokotukset – – ensin rokotetaan ne, joiden riski sairastua on suurin.”

Nyt jaettavaa rokotetta tarvitaan kaksi annosta kullekin saajalle. Annosten välissä pitää odottaa kolme viikkoa.

Myös pääministeri Boris Johnson vahvisti keskiviikkona, että rokotukset alkavat ensi viikolla.

”Rokotus tuo suojan, jotta saamme elämämme takaisin ja talous pääsee taas vauhtiin”, Johnson twiittasi.

Britannian konservatiivihallitukselle koronarokottamisen aloittaminen ennen EU:ta ja Yhdysvaltoja on kaivattu imagovoitto.

Pääministeri Boris Johnsonin hallitus on kompuroinut pandemian hoidon kanssa. Massatestaukset ja viruksen jäljittäminen eivät koskaan lähteneet kunnolla käyntiin monista lupauksista huolimatta.

Britannian koronakuolleisuus on yksi länsimaiden korkeimmista. Covid-19-taudin sairasti keväällä myös Johnson, joka joutui taudin pahimmassa vaiheessa teho-osastolle.

Britanniaa sitovat monilla aloilla yhä EU:n säännöt, sillä brexitin siirtymäkausi päättyy vasta tämän vuoden lopussa. Britannia ei kuitenkaan odottele rokotteille enää EU-lupia, vaan tekee päätökset ja hankinnat itse.

Brittihallitus nojaa tässä kahdeksan vuoden takaiseen lainsäädäntöön, jonka mukaan EU-säännökset voi sivuuttaa välttämättömien kansanterveydellisten syiden takia.

EU:ssa rokotteiden myyntiluvista päättää EU-komissio Euroopan lääkeviraston (EMA) arvion pohjalta.

Brittihallitus on varannut ”rokotesalkkuunsa” noin 355 miljoonaa annosta koronavirusrokotetta seitsemältä eri yhtiöltä.

Pfizerin ja Biontechin rokotetta Britannia on ostanut 40 miljoonaa annosta. Se riittää 20 miljoonalle ihmiselle. Britanniassa on noin 67 miljoonaa asukasta.

Britanniaan saapuva Pfizerin ja Biontechin rokote valmistetaan Belgiassa. Rokotteen jakelu vaatii erityistä tarkkuutta, sillä se pitää säilyttää vähintään miinus 70 asteessa.

Ensimmäiset noin 800 000 rokoteannosta saapuvat Britanniaan jo lähipäivinä.

Päätös rokotusten aloittamisesta tulee hallituksen kannalta hyvällä hetkellä myös siinä mielessä, että Englannin koronarajoitukset ovat herättäneet paljon vastustusta etenkin Johnsonin omien konservatiivikansanedustajien joukossa. Britannia on myös velkaantunut rajusti.

Tieto rokotuksista kohentaa mielialaa ja antaa tulevaisuudenuskoa.

Englannissa edelliset koronarajoitukset vaihtuvat keskiviikkona uusiin rajoituksiin. Vaikka kaupat sekä ravintolat ja pubit taas aukeavatkin, rajoitetaan sosiaalista kanssakäymistä yhä monella tapaa.

Yhdistyneen kuningaskunnan eri maat – Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti – päättävät koronarajoituksista kukin tahollaan.