Venäjä on kehittänyt omaa Sputnik V -rokotetta covid 19 -tautia vastaan. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan valmiina on kaksi miljoonaa rokoteannosta.

Moskova

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti keskiviikkona, että Venäjä aloittaa laajat koronavirusrokotukset ensi viikon loppupuolella.

Asia tuli ilmi videokokouksessa, jossa Putin antoi käytännössä käskyn varapääministeri Tatjana Golikovalle. Putinin mukaan aluksi rokotetaan lääkäreitä ja opettajia.

Aiemmin keskiviikkona Britannian terveysministeri Matt Hancock oli ilmoittanut, että Britannia aloittaa rokotukset ensi viikon alussa. Samalla Britannia ilmoitti hyväksyneensä Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotteen.

Venäjä on kehittänyt omia rokotteita covid 19 -tautia vastaan. Niistä tunnetuin on Sputnik V.

Putinin mukaan Venäjällä on valmiina kaksi miljoonaa annosta rokotetta. Se mahdollistaa ”jos ei massarokotuksia, niin ainakin laajat rokotukset”.

Golikova on aiemmin sanonut, että massarokotukset on määrä aloittaa ensi vuonna.

Osin rokotukset on tosin jo aloitettu. Puolustusministeri Sergei Šoigu sanoi perjantaina uutistoimisto Interfaxin mukaan, että yli 2 500 sotilasta on jo rokotettu covid 19 -tautia vastaan. Šoigun mukaan vielä tämän vuoden aikana on määrä rokottaa 80 000 sotilasta.