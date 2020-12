Eat Just -yhtiö kasvattaa kananlihaa soluviljelmistä. Aluksi myyntiin tulee nugetteja.

Laboratoriossa valmistettu kananliha on saanut myyntiluvan Singaporessa. Asiasta kertovat muun muassa Channel News Asia ja BBC.

Kyseessä on maailman ensimmäinen myyntiin hyväksytty lihatuote, jota ei valmisteta teurastamalla eläviä eläimiä. Sen sijaan liha kasvatetaan soluviljelmistä laboratoriossa.

Luvan hakenut kasvispohjaisista kananmunankorvikkeista tunnettu kalifornialainen Eat Just -yhtiö aikoo tehdä laboratoriolihasta aluksi nugetteja ravintoloissa myytäväksi, kertoo Channel New Asia. Yhtiön mukaan nugettien hinta olisi samaa luokkaa muiden ravintoloissa myytävien ”premium kana-annosten” kanssa. Hinnan uskotaan kuitenkin laskevan lähemmäs teuraslihan hintaa tulevina vuosina, yhtiö kertoo.

Eat Justin mukaan laboratoriolihan valmistuksessa ei käytetä lainkaan antibiootteja, jotka ovat tavallisilla broileritiloilla yleisesti käytössä sairauksien ehkäisemiseksi. Turvallisuuskokeiden mukaan soluviljelmillä tuotetussa lihassa havaittiin selvästi tavallista lihaa vähemmän bakteeritoimintaa.

Eat Just haki myyntilupaa soluista kasvatettavalle kananlihalleen juuri Singaporessa, koska maa tunnetaan alalla vapaamielisestä suhtautumisesta elintarvikekehitykseen ja siihen liittyvään lainsäädäntöön. Eat Justin tuote on kehitetty singaporelaisessa laboratoriossa ja yhtiö on rakentanut maahan myös ensimmäisen laboratoriolihatuotteita valmistavan tehtaan.

Laboratoriossa kasvatetusta kananlihasta valmistettuja fileitä.­

Singaporen nugetit saavat luultavasti pian seurakseen kilpailevia laboratoriolihatuotteita.

Barclays-pankki arvioi, että vaihtoehtoisten lihatuotteiden markkina kasvaa tällä vuosikymmenellä 140 miljardin dollarin arvoiseksi eli noin kymmenesosaan perinteisten lihatuotteiden markkina-arvosta.

Jo nyt markkinoilla on suuri määrä kasvipohjaisia lihankorvikkeita, kuten suomalainen nyhtökaura ja Suomessakin myytävä amerikkalainen Beyond meat.