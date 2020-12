Ilmastonmuutos

Tuoreiden YK-raporttien mukaan vuosi 2020 hipoo globaalia lämpöennätystä ja fossiilisten polttoaineiden tuotanto vain kasvaa.

YK:n pääsihteeri António Guterres moitti keskiviikkona kovin sanoin ihmiskunnan epäonnistumista taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan.

YK:n samana päivänä julkaistujen raporttien mukaan kuluva vuosi 2020 on jälleen yksi mittaushistorian lämpimimmistä, eikä fossiilisten polttoaineiden käyttöä ole saatu laskuun.

Guterres totesi Columbian yliopistolla New Yorkissa pitämässään puheessa, että toimintamme on nykyisellään vaarallista ja itsetuhoista.

”Maapallo on mennyt rikki. Ihmiskunta sotii luontoa vastaan. Tämä on itsetuhoista”, Guterres sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Ihmiskunnan syntien lista on pitkä.

”Biodiversiteetti romahtaa. Miljoona lajia on sukupuuton partaalla. Ekosysteemit katoavat silmiemme edessä. Aavikot leviävät. Kosteikot katoavat. Joka vuosi menetämme 10 miljoonaa hehtaaria metsiä. Valtameriä ylikalastetaan ja ne hukkuvat muoviroskaan. Niihin imeytyvä hiilidioksidi happamoittaa meret. Koralliriutat ovat vaalenneet ja kuolevat. Ilman ja veden saastuminen tappaa yhdeksän miljoonaa ihmistä vuosittain.”

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kuvattuna YK:n päämajassa New Yorkissa 20. marraskuuta.­

Guterres vaati puheessaan fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä. Hänen mielestään uusi kurssi olisi otettava jo ensi lauantaille suunnitellussa huippukokouksessa Pariisin ilmastosopimuksen viisivuotispäivän kunniaksi.

Guterresin mukaan koronaviruspandemiasta toipumisen tarjoama uusi alku voi olla ihmiskunnan viimeinen mahdollisuus planeetan pelastamiseksi. Rauhan tekemisen luonnon kanssa tulisi olla vuosisadan ykköstavoite.

“Ensi vuonna meillä on mahdollisuus lopettaa ryöstäminen ja aloittaa parantuminen. Koronaviruspandemiasta toipumisen ja planeettamme korjaamisen täytyy olla saman kolikon kaksi puolta.”

Guterres kiitteli suurten saastuttajien Kiinan, EU:n, Japanin ja Etelä-Korean lupauksia saavuttaa hiilineutraalius seuraavina vuosikymmeninä. Sen tulisi hänestä olla nyt jokaisen yksittäisen kaupungin ja yrityksenkin tavoite.

Pääsihteerin puhe sai innoituksensa samana päivänä julkaistuista YK:n ilmaston lämpenemistä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä koskevista raporteista. Ne maalaavat jälleen kerran karun kuvan ilmastotaistelusta: käytännössä kuljemme yhä huonompaan suuntaan.

YK:n alaisen Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n mukaan vuodesta 2020 on tulossa yksi mittaushistorian kuumimmista. Jos joulukuun säät noudattavat odotuksia, vuosi on toiseksi kuumin koskaan mitattu, mutta ero historian kuumimpaan vuoteen 2016 on pieni.

Viimeiset kuusi vuotta ovat joka tapauksessa olleet kuusi mittaushistorian kuuminta vuotta.

“2020 on valitettavasti ollut taas yksi erityislaatuinen vuosi ilmastollemme”, sanoo WMO:n suomalainen johtaja Petteri Taalas AFP:lle.

“Maailmanlaajuinen keskilämpötila vuonna 2020 näyttäisi olevan noin 1,2 astetta esiteollista aikaa korkeammalla. ”

Guterres totesi WMO:n raportin näyttävän, kuinka lähellä ilmastokatastrofia olemme. Samalla YK:n alaisen Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman yhdessä yliopistojen kanssa julkaisema raportti fossiilisista polttoaineista osoittaa, ettei suunta ole suotuisa.

Raportin mukaan maailman valtiot aikovat näillä näkymin tuottaa vuonna 2030 hiiltä, öljyä ja kaasua yli kaksinkertaisesti sen määrän, joka mahdollistaisi ilmaston lämpenemisen hidastamisen.

Suurista fossiilisten polttoaineiden tuottajista ainakin Australia, Kiina, Kanada ja Yhdysvallat aikovat lisätä tuotantoaan merkittävästi, vaikka Pariisin ilmastosopimuksessa hyväksytty tavoite rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen vaatisi vuosittaista 6 prosentin laskua tuotannossa vuoteen 2030 asti. Nykyisellään maailman maat suunnittelevat kasvattavansa tuotantoa keskimäärin kahdella prosentilla vuodessa.