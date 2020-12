Trump pitää kiinni vaalivilppiväitteistään 46-minuuttisessa videossa, jossa hän julistaa voittonsa tulleen varastetuksi. Aiemmin viikolla hän spekuloi uudelleen ehdolle lähtemisestä.

Yhdysvalloissa Georgian osavaltion ylin vaaliviranomainen syytti keskiviikkona väistyvän presidentin Donald Trumpin vaalivilppiväitteiden lietsovan vaalivirkailijoihin kohdistuvaa uhkailua.

Brad Raffensperger on tällä viikolla jo toinen georgialaisrepublikaani, joka on kehottanut Trumpia pehmentämään puheitaan.

”Jopa sen jälkeen, kun tämä toimisto pyysi presidentti Trumpia yrittämään kukistaa väkivaltaisen retoriikan, joka syntyy hänen toistuvista väitteistään että hän olisi voittanut osavaltioissa, joissa hän on ilmiselvästi hävinnyt, hän twiittasi: ’Paljastakaa mittava äänestysvilppi Georgiassa’, Raffensperger sanoi.

Raffenspergerin mukaan hänen mainitsemansa twiitti edustaa nimenomaan sitä kieltä, mikä on vaalivirkailijoihin kohdistuvan ja entisestään kasvavan uhkausten ilmapiirin ytimessä.

Tiistaina Trumpia vastaan puhui Georgian äänestysjärjestelmän käyttöön otosta vastaava Gabriel Sterling, joka kritisoi silmin nähden vihaisena sitä, ettei Trump ole tuominnut vaalivirkailijoihin kohdistuvia uhkauksia.

Hän vaati, että Trump lakkaisi yllyttämästä ihmisiä mahdollisesti väkivaltaisiinkin tekoihin. Sterling arvioi, että väkivallan lietsonnan jatkuessa joku vielä loukkaantuu, tulee ammutuksi tai pahimmassa tapauksessa saa surmansa.

Trump on toistuvasti levittänyt perättömiä väitteitä vaalivilpistä Georgiassa.

Presidentinvaalien vaa'ankieliosavaltio Georgia on jatkossakin maan tulevaisuuden kannalta merkittävässä asemassa, sillä osavaltion senaattoripaikat ratkeavat tammikuulle suunnitellun senaattorivaalin toisen kierroksen myötä. Tammikuinen senaattorivalinta määrittää maan senaatin valtajakauman.

Trump julkaisi keskiviikkona Facebookissa 46-minuuttisen videon, jossa hän jälleen kerran väittää, että presidentinvaalivoitto olisi varastettu häneltä.

Facebookiin ladatulla videollaan Trump muun muassa väittää perättömästi demokraattien peukaloineen vaaleja ja käyttäneen tässä apuna koronapandemiaa.

”He käyttivät pandemiaa – jota on toisinaan kutsuttu Kiina-virukseksi, mistä se sai alkunsa – tekosyynä lähettää kymmeniä miljoonia äänestyslipukkeita, jotka johtivat lopulta isoon osaan vilpistä. Vilpistä, jota koko maailma katsoo. Ja kukaan ei ole nyt onnellisempi kuin Kiina”, Trump julistaa videolla.

Trumpin mainitsema ”Kiina-virus”-termi on kuvailu, jota hän on itse käyttänyt puheissaan. Brittilehti Guardian kirjoitti syyskuussa, että Trump on kertonut käyttäneensä rasistiseksi miellettyä ”Kiina-virus”-termiä, koska sana koronavirus muistuttaa häntä itseään Italiasta ja tuo hänen mieleensä ”kauniin huvilan”.

”Vastustajamme ovat todistaneet monta kertaa, uudelleen ja uudelleen, että he sanovat ja tekevät mitä tahansa päästäkseen takaisin valtaan”, Trump myös väitti videolla.

Vielä kuukausi vaalien jälkeen Trump pitäytyy perättömissä vaalivilppiväitteissään, eikä suostu avoimesti myöntämään tappiotaan. Demokraattien Joe Bidenin katsotaan voittaneen vaalit saaden taakseen 306 valitsijaa. Voittoon vaaditaan 270.

Trumpin on tulkittu viime aikoina myös leikitelleen avoimesti ajatuksella lähteä uudelleen ehdolle vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

Tiistaina Valkoisen talon joulujuhlassa hän kertoi kampanjansa tavoittelevan edelleen neljää jatkovuotta. Tämän jälkeen hän vakuutteli juhlavierailleen näkevänsä kaikki jälleen neljän vuoden päästä, mikäli jatkovuosien tavoittelussa ei nyt onnistuta.

”Nämä ovat olleet uskomattomat neljä vuotta. Me yritämme tehdä toiset neljä vuotta. Muussa tapauksessa näen teidät neljän vuoden kuluttua”, Trump sanoi.

Uutistoimisto AFP tulkitsee Trumpin kommentin olleen mahdollisesti lähimpänä sitä, että Trump myöntäisi kuukauden mittaisen taistonsa Bidenin voiton mitätöimiseksi epäonnistuneen.

Kaikki kuusi osavaltiota, joissa tulosta on haastettu, ovat jo vahvistaneet tuloksensa. Äänten kokonaismäärän osalta Joe Biden on voittanut Trumpin lähes seitsemällä miljoonalla äänellä eli ylivoimaisella neljän prosenttiyksikön marginaalilla.

Trumpin viime viikolla armahtama, presidentin entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Michael Flynn on AFP:n mukaan peräänkuuluttanut Trumpia julistamaan poikkeustilan ja laittamaan armeijan valvomaan uusia vaaleja.

Tiistaina Yhdysvaltain oikeusministeri William Barr kertoi, ettei ministeriön tutkimuksissa ole löytynyt näyttöä vaalivilpistä, joka olisi vaikuttanut presidentinvaalien tulokseen. Trumpin nimittämä Barr kertoi asiasta uutistoimisto AP:n haastattelussa.

Ennen vaaleja myös Barr tuki Trumpin perättömiä väitteitä, joiden mukaan etenkin postiäänestys olisi altis vaalivilpille.

Jo Barria aiemmin virkamiehet Trumpin hallinnosta ovat kertoneet, ettei vilppiväitteille ole todisteita. Yksi Trumpin väitteet torpanneista oli maan kyberturvallisuus- ja infrastruktuuriturvallisuusviraston (CISA) johtaja Chris Krebs, jolle Trump sittemmin antoi potkut.

Tämän jälkeen Valkoinen talo on uutistoimisto AFP:n mukaan demonisoinut Krebsin. Trumpin kampanjan lakimies Joe DiGenova aiheutti pahennusta kutsumalla Krebsiä tolloksi, joka pitäisi ampua.

Uutiskanava NBC Newsin mukaan Krebs vihjasi tiistaina ryhtyvänsä jopa oikeustoimiin DiGenovaa vastaan tämän esittämien kommenttien vuoksi. Krebs kertoi tiiminsä selvittävän tarjolla olevia mahdollisuuksia, kun häneltä kysyttiin oikeustoimien mahdollisuudesta.

Trumpin kampanja on asianajaja Rudy Giulianin johdolla tehtaillut valtavan määrän kanteita etenkin vaa'ankieliosavaltioiden oikeusistuimiin. Kanteet ovat olleet tuloksettomia.

Vaalien jälkeen Trump on ollut valtaosan aikaa linnoittautuneen Valkoiseen taloon ja rajoittanut julkisia esiintymisiään, kertoo AFP. Twitterissä hän on sen sijaan ollut edelleen aktiivinen ja julkaissut toistuvasti twiittejä vaalivilpistä.

Mediatietojen mukaan Trump kuitenkin vaikuttaa valmistelevan lähtöään, vaikkei hän tunnustakaan vaalitulosta. Hänen on kerrottu selvittäneen neuvonantajiensa kanssa muun muassa mahdollisuuksia antaa ennaltaehkäisevät armahdukset kolmelle vanhimmalle lapselleen, vävypojalleen ja henkilökohtaiselle asianajajalleen Giulianille.

NBC Newsin mukaan Trump olisi keskustellut läheisten avustajiensa kanssa vuoden 2024 presidentinvaalikampanjan käynnistämisestä tammikuun 20. päivänä, joka on myös Bidenin virkaanastujaispäivä.

Teoriassa mikään ei estä Trumpia lähtemästä uudelleen ehdolle. Yhdysvaltain perustuslaki rajoittaa presidenttikaudet kahteen nelivuotiseen kauteen. Niiden ei kuitenkaan tarvitse olla peräkkäisiä.

Ainoastaan yksi presidentti on AFP:n mukaan tähän mennessä istunut kaksi ei-peräkkäistä kautta, Grover Cleveland 1800-luvun lopulla.