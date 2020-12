Kiina vihjailee nyt korona­pandemian saaneen alkunsa ihan muualta kuin Kiinasta, kysyimme tutkijan mielipidettä: ”Helpoin selitys on yleensä oikein”

Jos pakasteteoria pitäisi paikkansa, taudin roihahdus olisi luultavasti huomattu ensin muualla kuin Kiinassa.

Pandemian aiheuttanut koronavirus Sars-Cov-2 ei ehkä olekaan lähtöisin Wuhanista, kenties ei Kiinasta lainkaan. Näin väittävät nyt Kiinan viranomaiset, valtiollinen media ja monet kiinalaistutkijat kuin yhdestä suusta.

”Kaikki käytettävissä oleva todistusaineisto viittaa siihen, että yli 59 miljoonaa ihmistä 190 maassa tartuttanut koronavirus ei alkanut Keski-Kiinan Wuhanissa”, väitti Kiinan kommunistisen puolueen tuntoja heijasteleva Kansan päivälehti Facebook-päivityksessään viikko sitten.

Lehti lainasi päivityksessään kahta kiinalaista epidemiologia, Zeng Guangia ja Wu Zunyouta. Toisen mukaan virus on voinut tulla alkujaan Kiinaan ulkomailta kala- ja äyriäis- tai lihapakasteissa.

Moni kiinalaistutkija ja -viranomainen on antanut vastaavia lausuntoja.

Kiina on viime aikoina kertonut löytäneensä koronavirusta muun muassa Norjasta, Venäjältä, Indonesiasta ja Brasiliasta tulleista pakasteista. Kiina siis epäilee, että virus voi levitä pakasteiden kautta.

Kiinalaistutkijat ovat myös toimittaneet lääketieteelliseen julkaisuun Lancetiin artikkelin, jonka mukaan ensimmäinen ihmisestä ihmiseen tapahtunut tartunta ei olisi tapahtunut Kiinassa vaan luultavasti Intiassa. Artikkelia ei ole vielä vertaisarvioitu.

Voiko Kiinan väitteissä olla perää?

Viruksen alkuperää tutkitaan sekvensseistä, jotka liittyvät viruksen perimään. Niiden avulla voidaan piirtää virukselle sukupuuta, selittää Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti. Kun näytteitä saadaan lisää analysoitavaksi, sekvenssien määrä kasvaa ja tieto lisääntyy. Sekvenssejä on jo kerätty yli 200 000 eri puolilta maailmaa.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingissä 1. joulukuuta.­

Tällä haavaa nykyisten selvitettyjen sekvenssien pohjalta näyttää tältä: ”Epidemian varhaisimmat juuret ovat Wuhanista. Äitivirus on sieltä, muut virukset ovat sille ikään kuin jatkoa.”

Kun näytteitä ja analyyseja saadaan lisää, tiedetään luultavasti enemmän.

”Miksei voisi olla joku muu alue Kiinassa tai joku Kiinaa lähellä oleva maa, jossa virus on siirtynyt lepakosta toiseen eläimeen, joka sitten on tuotu Wuhanin torille”, Vapalahti sanoo.

”Eläinkauppa kulkee Kiinan sisällä ja yli rajojen, mutta toki enemmän eläinkauppaa on Kiinan sisällä, joten Kiina on todennäköisempi lähde.”

Alkujaan virus on lähtöisin hevosenkenkälepakoista, joista se on hypännyt johonkin toistaiseksi tuntemattomaan välieläimeen ja sitten siitä ihmiseen. Sars-viruksia ja niiden lähisukulaisia kantavia hevosenkenkälepakoita on paljon esimerkiksi Kiinan Yunnanin maakunnassa ja luultavasti myös läheisissä maissa.

Mitä enemmän eläinlähteitä tutkitaan, sitä lähemmäksi viruksen alkulähdettä voidaan päästä, Vapalahti sanoo.

Hän pitää mahdollisena sitä, että Sars-Cov-2 -tyyppinen virus on jo ennen Wuhanin epidemiaa silloin tällöin infektoinut ihmisiä leviämättä laajemmalle.

”Ilmeistä on, että Wuhan on se paikka, josta pandemian nyt aiheuttanut virus lähti leviämään.”

Lue lisää: Kun HS matkusti Wuhaniin, vastassa oli poliiseja, peittelyä ja ulkomaalaiskammoa

Ilmakuva pikavauhdilla valmistuneesta Wuhanin Huoshenshan-koronasairaalasta helmikuun 2. päivänä.­

Ulkomaista pakasteruokateoriaa Vapalahti ei pidä todennäköisenä alkuperänä. Silloin epidemia olisi todennäköisesti havaittu aiemmin jossakin muualla kuin Kiinassa.

”Sinänsä tällainen tartunta on mahdollinen, mutta jos virus olisi alun perin tullut Wuhanin torille esimerkiksi malesialaisesta elintarvikepakkaamosta, joku olisi pakkaamossa yskinyt ruokaan virusta. Silloin Malesiassa olisi jo pitänyt hyvin todennäköisesti olla meneillään laaja epidemia, joka olisi huomattu”, Vapalahti sanoo.

”Ei teoria ole täysin poissuljettu, mutta helpoin selitys on yleensä oikein.”

Vapalahti myös muistuttaa, että lintuinfluenssaviruksen ja vanhan sars-viruksen on osoitettu syntyneen ja levinneen juuri eläintorilla.

Kiinassa on uutisoitu näyttävästi, että Italiasta on näytteistä löytynyt koronaviruksen vasta-aineita ajalta ennen Kiinan ensimmäisinä pidettyjä tapauksia. Kyse on kuitenkin vasta yhden laboratorion varmentamattomista muutamien seerumien testeistä, ja selitys voi löytyä myös ristireaktioista, Vapalahti sanoo.

Ristireaktio tarkoittaa sitä, että potilaat ovat voineet reagoida aiempiin ja vaarattomampiin koronaviruksiin. Jos nyt jylläävä koronavirus on saapunut Eurooppaan luultua aiemmin, sille pitäisi löytyä myöhemmin tukea virussekvensseistä.

Koronaviruspotilasta kuljetettiin sairaalaan Wuhanissa 25. tammikuuta 2020.­

Yllä sanotun voisi tiivistää näin: Kiinassa parhaillaan kukkivat teoriat koronaviruksen alkulähteistä voivat osoittautua todeksi, mutta ainakaan vielä niille ei ole tieteellistä pohjaa. Ne ovat yhä spekulaatiota siitä, mitä kaikkea on voinut tapahtua.

Koronaviruksen alkuaika oli Kiinalle iso kasvojen menetys. Se jäi kiinni koronaviruksen salailusta epidemian alussa ja asiasta ensimmäiseksi kertoneiden lääkäreiden hiljentämisestä. Näin menetettiin epidemian alun tärkeää toiminta-aikaa viruksen vastaisessa taistelussa.

Lue lisää: Kiina kiillottaa kilpeään lupaamalla rokotetta köyhille maille

Myöhemmin Kiina on ilmeisen onnistuneesti nitistänyt viruksen, mistä se on saanut myös kansainvälistä ihailua – varsinkin kun Yhdysvalloissa ja monissa Euroopan maissa virus yhä leviää.

Kiinassa on käynyt Maailman terveysjärjestön WHO:n ryhmä selvittämässä koronaviruksen alkuperää, mutta Kiina ei päästänyt sitä Wuhaniin. Nyt WHO:n ryhmä odottaa Kiinalta lupaa uudelle selvitysmatkalle, ja se on sanonut myös käyvänsä myös Wuhanissa.