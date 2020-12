Vain harvoja Liberian sisällissodan sotarikollisia on saatu oikeuden eteen.

Sveitsissä alkoi tänään historiallinen sotarikosoikeudenkäynti, kertoo uutistoimisto Reuters. Liberialaista kapinallisjohtajaa Alieu Kosiahia, 45, syytetään muun muassa raiskauksesta, kannibalismista ja osallisuudesta siviilien tappamiseen Liberian sisällissodassa.

Kosiah on kiistänyt syytteet ja keskeytti oikeuden ensimmäisen istunnon tunteellisella purkauksella.

”Minua maalitetaan. Olen ollut vankilassa kuusi vuotta ilman oikeudenkäyntiä”, hän huusi, paikalla olleen mukaan täristen.

Kosiah pidätettiin Sveitsissä vuonna 2014.

Piirros Alieu Kosiahista oikeudenkäynnin alkaessa Sveitsissä.­

Juttu käsitellään rikostuomioistuimessa Bellinzonassa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Sveitsi käsittelee ulkomailla tehtyjä sotarikoksia, vaikka laki on mahdollistanut sen vuodesta 2011.

Kosiah on yksi vain muutamista Länsi-Afrikassa sijaitsevan Liberian vuosien 1989-2003 sisällissodan toimijoista, jotka on saatu oikeuden eteen. Sodassa kuoli satoja tuhansia ihmisiä, ja se on tunnettu julmuuksista. Sodassa oli mukana tuhansia lapsisotilaita eikä kannibalismi ollut harvinaista.

Liberian johto ei ole sotarikoksia selvitelleen totuuskomission kehotuksista huolimatta järjestänyt oikeudenkäyntejä sotarikollisille, joten muutamat syytteeseen johtaneet tapaukset on käsitelty kansainvälisissä tuomioistuimissa.

Todistajia on kuitenkin ollut vaikea löytää, sillä entiset sotapäälliköt ovat yhä vallassa Liberiassa.

Kosiahin viralliset syytteet ovat lapsisotilaan rekrytointi ja käyttäminen, ryöstely, siviilien julma kohtelu, murhan yritys, murha (tai käskyn antaminen), ruumiin häpäisy ja raiskaus.

Kosiah oli sodan alkaessa teini-ikäinen, mutta kohosi yhdeksi kapinallisjoukko ULIMO:n johtohahmoista. Joukko taisteli sotapäällikkö Charles Tayloria vastaan Lofan alueella 90-luvulla.

Syytteiden mukaan Kosiah olisi osallistunut 18 siviilin murhiin, pakottanut kotiseudultaan pakoon joutuneen naisen ”vaimokseen” ja raiskannut häntä toistuvasti sekä rekrytoinut 12-vuotiaan pojan henkivartijakseen.

Kosiahin ja tämän taistelutoverien kerrotaan myös syöneen paloja murhaamansa opettajan sydämestä.

Kosiahin puolustusasianajajan Dimitri Gianolin mukaan teot olisivat olleet mahdottomia, sillä Kosiah ei ollut edes fyysisesti paikalla sillä alueella, jolla hänen väitetään tehneen rikoksia.

”Kosiahin mukaan yksi kanteen suurista ongelmista on, ettei hän ollut vielä saapunut Lofaan kun hänen väitetyt rikoksensa tapahtuivat”, Gianoli kommentoi Reutersille ennen oikeudenkäyntiä.

Uhreja edustavat asianajajat olisivat halunneet, että uhreja kuullaan oikeudessa samaan aikaan syytetyn kanssa, jotta he olisivat saaneet mahdollisuuden kohdata Kosiahin. Koronaviruspandemian vuoksi tuomari on kuitenkin siirtänyt uhrien kuulemiset ensi vuoteen.