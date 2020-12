Trump puhui ”varastetuista vaaleista”, vaikka hänen oma oikeusministerinsä oli kumonnut väitteet edellisenä päivänä. Uutistoimisto Reuters julkaisi Trumpin puheesta tiivistetyn version.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julkaisi keskiviikkona videoidun 46-minuuttisen puheen, jossa hän väitti jälleen presidentinvaaleja vilpillisiksi ja toisti joitakin valheitaan väärinkäytöksistä osavaltioissa, joissa hän sai vastaehdokastaan vähemmän ääniä.

”Tämä voi olla tärkein koskaan pitämäni puhe”, Trump sanoo videolla.

Sitten hän väittää Yhdysvaltojen vaalijärjestelmän olevan ”koordinoidun hyökkäyksen ja piirityksen kohteena”. Presidentin mukaan demokraatit varastivat salajuonen avulla vaalit, ja on hänen tehtävänsä turvata vaalijärjestelmä.

Trump ilmeisesti nauhoitti puheen Valkoisen talon diplomaattihuoneessa jo aiemmin, ja julkaisi sen keskiviikkona kokonaisuudessaan Facebookissa ja kahden minuutin tiivistelmänä Twitterissä. Molemmat sosiaalisen median alustat merkitsivät videon väitteet kiistetyiksi.

Myös yhdysvaltalaislehti The New York Times totesi puheen olevan ”täynnä valheita” ja brittilehti The Guardian kutsui väitteitä ”perusteettomiksi”.

Trump toisteli videolla tuttuja väitteitään väärennetyistä vaaleista, vaikka yhä suurempi joukko hänen oman hallintonsa jäsenistä on todennut, ettei laajamittaisista väärinkäytöksistä vaaleissa ole löydetty minkäänlaisia todisteita.

Useiden vaa’ankieliosavaltioiden tuomioistuimet ovat hylänneet Trumpin kampanjan nostamat kanteet perusteettomina.

Myös Trumpin nimittämä oikeusministeri William Barr totesi tiistaina, ettei vaaleista ole löytynyt useissa tutkinnoissa mitään sen luokan väärinkäytöksiä, että ne muuttaisivat vaalituloksen: Demokraattien ehdokas Joe Biden on voittanut vaalit selvästi 81 miljoonalla äänellä ja 306 valitsijamiehellä Trumpin 74 miljoonaa ääntä ja 232 valitsijamiestä vastaan. Kun Trump päihitti Hillary Clintonin neljä vuotta sitten lähes samalla valitsijamiesmäärällä, hän kutsui sitä murskavoitoksi.

Lue lisää: Yhdysvaltain oikeusministeri Barr: Ei näyttöä huijauksista presidentinvaaleissa

Tästä huolimatta Trump väitti jälleen voittaneensa vaalit ja nimenomaan puolustavansa vaalijärjestelmää.

”Tässä ei ole kyse vain minua äänestäneiden 74 miljoonan amerikkalaisen äänten kunnioittamisesta. Tässä on kyse sen varmistamisesta, että amerikkalaiset voivat luottaa näihin vaaleihin. Ja kaikkiin tuleviin vaaleihin.”