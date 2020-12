Kaikki maat eivät edes halua ensimmäisiä rokotteita, jos niitä pitää säilyttää hyvin kylmässä. Osa jää odottamaan helpompia vaihtoehtoja.

Lontoo

Britannia ilmoitti keskiviikkona, että se aloittaa rokotukset koronavirusta vastaan jo ensi viikolla. On mahdollista, että Britannia saa piakkoin seuraa muista rikkaista maista. Eturintamaan kuuluvat Britannian lisäksi Yhdysvallat ja osa EU-maista.

Mutta miten käy niiden maiden, joilla ei ole varaa kalliisiin rokotuksiin?

Rokoteasiantuntijoiden mukaan on myös rikkaiden maiden etu, että kaikki saavat rokotteen covid-19-tautia vastaan.

”Globaalissa pandemiassa kukaan ei ole turvassa, jos kaikki eivät ole turvassa”, epidemiologian asiantuntija, tohtori Seth Berkley sanoi lontoolaisen Chatham House -ajatuspajan Zoom-tilaisuudessa marraskuussa.

Jos vain rikkaiden maiden asukkaat rokotetaan, jää virus yhä kiertämään muihin maihin. Se ei olisi vain moraali- ja terveysongelma, vaan myös poliittinen ja taloudellinen ongelma ja jopa turvallisuusuhka: normaaliajan elämään, kuten jouhevaan kaupankäyntiin ja matkusteluun, ei olisi paluuta.

Kuva Moderna-yhtiön laboratoriosta. Britannian hallitus on varannut seitsemän miljoonaa annosta Moderna-yhtiön koronavirusrokotetta. Tämä riittää noin 3,5 miljoonalle Britannian 67 miljoonasta asukkaasta. Britannian ”salkussa” on myös kuutta muuta koronarokotetta.­

Rokotejonossa olevat maat jaetaan usein kolmeen ryhmään.

Ensiksi tulevat kaikkein rikkaimmat, jotka voivat ostaa rokotteita suoraan lääkeyhtiöiltä.

Esimerkiksi 67 miljoonan asukkaan Britannia oli varannut marraskuussa 355 miljoonaa annosta koronavirusrokotetta. Britannian ”salkkuun” kuuluu jo seitsemää eri rokotetta.

Britannian pääministeri Boris Johnson tutkailee Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston kehittelemää koronavirusrokotetta Wockhardtsin laboratoriossa Walesissa marraskuun lopussa.­

Myös EU on tilannut useita eri rokotteita. Rokotteet hankitaan keskitetysti ja jaetaan 27 jäsenmaan kesken.

”Varakkaat maat hankkivat varmuudeksi useita rokotteita. Mutta jos ne eivät toimi, ovat nämäkin maat taas jonon hännillä”, Berkley sanoi.

Keskikastin mailla ei ole varaa yhtä laajoihin hankintaohjelmiin. Tätäkin heikommassa asemassa ovat kaikkein köyhimmät maat.

Kansainvälinen rokoteyhteistyömekanismi Covax pyrkii nyt varmistamaan, että kaikki maat saavat osansa covid-19-rokotteista. Tohtori Berkley johtaa rokoteallianssia Gavia, joka kuuluu Covaxin taustayhteisöihin.

Tohtori Seth Berkley johtaa Gavi-yhteisöä, joka edistää rokottamista etenkin köyhissä maissa. Kuva on konferenssista Saksasta vuodelta 2015.­

Covaxissa on mukana jo noin 190 maata mukaan lukien Suomi ja Britannia. Yhdysvallat ei ole liittynyt ainakaan vielä. Covaxin tavoite on jakaa kaksi miljardia koronarokotetta vuoden 2021 aikana. Tämä on kuitenkin vasta alkua.

”Covax on iso askel eteenpäin. Haasteitakin riittää, kuten esimerkiksi rokotteiden vientikiellot”, Covaxin toisen taustayhteisön Cepin puheenjohtaja Jane Halton sanoi Chatham Housen tilaisuudessa.

Covax-yhteenliittymä yrittää varmistaa, että kaikki maat saavat osansa koronavirusrokotteista. Rokotteita on kehitteillä parisen sataa eri puolella maailmaa.­

Kaikki maat eivät edes halua ensimmäiseksi valmistuvia rokotteita. Syynä voi olla hinta mutta myös jakelun vaikeus.

Esimerkiksi Pfizerin ja Biontechin kehittämää koronavirusrokotetta pitää säilyttää hyvin kylmässä eli miinus 70–80 asteessa. Modernan rokotekin vaatii miinus 20 asteen kylmäketjun. Tämä ei ole mahdollista köyhissä ja kuumissa maissa.

”Osa maista haluaa ehkä odottaa helpompaa rokotetta”, Berkley arvioi.

Yksi tällainen voi olla Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston koronavirusrokote, jonka säilyttämiseen riittää jääkaappilämpötila. Tämä rokote on ennakkotietojen mukaan myös halvempi kuin useimmat muut: kolmisen euroa annos.

Oxfordin yliopisto on kehittänyt koronavirusrokotetta yhdessä Astra Zeneca -yhtiön kanssa. Kuva yliopiston laboratoriosta kesäkuulta. Rokotteen etu on siinä, että se säilyy jääkaappikylmässä.­

Esimerkiksi Modernan rokotteen annoshinta on noin kymmenkertainen tähän verrattuna.

Koronarokotteen jakelusta ja rahoituksesta on tulossa solidaarisuustesti rikkaille maille. Esiin on noussut ”rokotusnationalismi”, jossa omat kansalaiset pannaan muiden edelle.

Asiantuntijoiden mukaan on luonnollista, että poliittiset johtajat ajattelevat ensin oman maiden kansalaisia. Se on jopa juridinen ja moraalinen velvoite.

Kansallisten pyrkimysten rinnalla pitää kuitenkin ajatella myös globaalia kokonaisuutta, jotta pandemia saataisiin kukistettua.

”Emme pyri vaikuttamaan kansallisten hallitusten toimintaan. Ne tekevät mitä haluavat. Sen sijaan tavoitteenamme on tuoda lisää ’lihasta’ rokotteiden hankintamarkkinoille”, sanoi Halton, joka on toiminut aiemmin myös Australian terveysministerinä.

Britannian pääministeri Boris Johnson ja Oxfordin yliopiston rokoteyksikön johtaja, professori Andrew Pollard marraskuussa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.­

Haltonin mukaan laajoihin rokotuksiin ehditään tuskin vielä vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vauhtiin päästään todennäköisemmin vasta tulevan vuoden puoliväliin mennessä.

Köyhimpiäkin maita heikommassa asemassa ovat kriisialueet ja maat, jotka ovat poliittisen luhistumisen partaalla.

Tohtori Berkleyn mukaan näitäkään alueita ei ole unohdettu. Neuvotteluja käydään myös epävirallisten poliittisten johtajien kanssa.

”Yritämme saada rokotteen kaikkialle, vaikka helppoa se ei ole.”

Oman haasteensa rokotteiden jakelulle tuo rokotevastaisuus. Epäilevä suhtautuminen rokotteisiin voi olla rikkaissa maissa jopa yleisempää kuin kehitysmaissa.

”Köyhissä maissa taudit tunnetaan, joten rokottamisen vastustusta on ollut perinteisesti vähemmän”, Berkley sanoi.

Yleensä rokotteiden kehittäminen kestää vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Tänä vuonna koronavirusrokotteita on kehitetty pikavauhtia, jotta maailma voisi palata taas normaaliin elämään.

Britannia aloittaa rokotukset yhdysvaltalaisen Pfizerin ja saksalaisen Biontechin kehittämällä koronavirusrokotteella jo ensi viikolla, brittihallitus ilmoitti keskiviikkona. Kuva Pfizerin laboratoriosta St. Louisista.­

Asiantuntijoiden mukaan onkin ymmärrettävää, jos ihmiset ovat huolissaan rokotteiden turvallisuudesta.

”Tarvitaan läpinäkyvyyttä, jotta rokotevastaisuus saadaan pidettyä minimissään”, Chatham Housen asiantuntija professori David Heymann sanoi.

Mahdollinen salailu synnyttää huhuja, jotka vahvistavat salaliittoteorioita ja lisäävät pelkoa. Berkely peräänkuuluttaakin sosiaalisen median yhtiöitä olemaan nyt ”kunnolla hereillä”.