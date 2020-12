Eroilmoitus vaikuttaa olevan hiljainen hyväksyntä sille, että Trump hävisi presidentinvaalit.

Yhdysvalloissa ovi käy jälleen väistyvän presidentin Donald Trumpin hallinnossa, kun Valkoisen talon viestintäjohtaja Alyssa Farah ilmoitti torstaina irtisanoutuvansa.

Sekä uutistoimisto AFP että yhdysvaltalaislehti Washington Post tulkitsevat, että eroilmoitus vaikuttaa olevan hiljainen hyväksyntä sille, että Trump hävisi presidentinvaalit Joe Bidenille. Farah kiitteli menneistä kolmesta ja puolesta vuodesta ja kuvaili niiden olleen uskomattomia. Hän kertoi jättävänsä Valkoisen talon tavoitellakseen uusia mahdollisuuksia.

”Olen syvästi ylpeä niistä uskomattomista asioista, joita onnistuimme saavuttamaan tehdäksemme maasta vahvemman, turvallisemman ja suojatumman, hän sanoi mainitsematta Trumpia”, jonka kausi päättyy tammikuun 20. päivänä.

Lehden mukaan Farah keskittyi edellisten kuukausien aikana pitkälti koronapandemiaan ja toimi uutiskanava CNN:n mukaan muun muassa koronaryhmän viestintäedustajana. Hän on toiminut myös varapresidentti Mike Pencen ja maan puolustusministeriön edustajana.

Irtisanoutunut viestintäjohtaja on pitänyt matalaa profiilia marraskuun alun vaalien jälkimainingeissa. Hänen asenteensa on ollut hyvin erilainen kuin vaikkapa Valkoisen talon tiedottajan Kayleigh McEnanyn, joka on osaltaan vahvistanut Trumpin perättömiä väitteitä vaalivilpistä ja peukaloiduista vaaleista.

Trump ei ole suostunut hyväksymään vaalien tulosta tai myöntämään tappiotaan.