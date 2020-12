Ruotsin Tegnell koronavirustilanteesta: Suomi on epätavallinen maa

Valtionepidemiologi Anders Tegnell pohti ajankohtaisohjelmassa, miksi koronavirustartuntoja on Suomea ja Norjaa enemmän maissa, joissa on ollut voimassa tiukkoja rajoitustoimia.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell luonnehti Suomea epätavalliseksi maaksi puhuessaan eilen illalla television Aktuellt-ohjelmassa koronavirustilanteesta Pohjoismaissa. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö Sveriges Television SVT.

Suomen lisäksi Tegnell mainitsi Norjan joka sekin on toistaiseksi selvinnyt koronaviruspandemiasta paljon Ruotsia paremmin.

”Norja ja Suomi ovat epätavallisia Euroopan näkökulmasta katseltuna. Ruotsissa tilanne näyttää hyvin paljon samanlaiselta kuin monessa muussa eurooppalaisessa maassa”, Tegnell totesi SVT:n mukaan.

”Miksi ero on tällainen, sitä emme oikein tiedä. Joitakin selkeitä eroja on esimerkiksi asukastiheydessä.”

Valtionepidemiologi Anders Tegnell pohti ajankohtaisohjelmassa koronavirustartuntojen määrien eroja Euroopan maissa. Kuva on viime lokakuulta.­

Tegnellin mukaan Ruotsin terveysviranomaiset tekevät parhaansa pitääkseen pandemian seuraukset mahdollisimman pieninä.

Ruotsissa on tähän mennessä yli 7 000 ihmistä kuollut koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana kuolemantapauksia on ollut lähes tuhat.

Suomessa koronavirukseen liittyviä kuolemia on ollut keskiviikon tietojen mukaan 408.

Covid-19-tapauksia on Ruotsissa ollut noin 266 000, Suomessa lähes 25 900. Luvut perustuvat maailman terveysjärjestön WHO:n keräämiin tietoihin.

Tegnelliltä kysyttiin, mitä viranomaiset ja maan hallitus olisivat voineet tehdä, jotta Ruotsin luvut olisivat lähempänä naapurimaiden määriä.

”Sitä on valtavan vaikea tietää. Oletettavasti on niin, että siellä, missä virus levisi keväällä, se on levinnyt myös syksyllä.”

Tegnell pohti, miksi monissa Euroopan maissa virus on levinnyt tiukoista rajoitustoimista huolimatta paljon voimakkaammin kuin Suomessa ja Norjassa, joissa toimet ovat olleet lievempiä.

”Uskon, että kulutamme vielä monta vuotta selvittäessämme, mitkä olivat oikeat toimet. Samalla meidän täytyy muistaa, että monet näistä toimista ovat tulleet hyvin kalliiksi kansanterveydelle.”