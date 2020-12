Väistyvän presidentti Donald Trumpin kampanja on kerännyt kuukaudessa noin 171 miljoonaa euroa. Suurin osa rahoista menee kuitenkin kampanjan velkojen lyhentämiseen.

Vaalit hävinneen presidentti Donald Trumpin kampanja ja republikaanipuolueen kansalliskomitea ovat keränneet kuukaudessa noin 171 miljoonaa euroa eli 207,5 miljoonaa dollaria oikeudenkäyntirahastoonsa.

Kampanja ilmoitti kerätystä rahasummasta torstaina ja siitä kertoo esimerkiksi uutistoimisto Reuters.

Keräyksen tarkoituksena on kerätä varoja vaalituloksen laillisuutta koskeviin oikeudenkäynteihin. Trumpin kampanja on haastanut vaalituloksen, vaalien ääntenlaskutavan oikeellisuuden tai muita vaalien lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä oikeuden tarkistettavaksi useissa eri osavaltioissa, joissa Trump on saanut vähemmän ääniä kuin demokraattien vaalit voittanut ehdokas Joe Biden.

Useiden vaa’ankieliosavaltioiden tuomioistuimet ovat hylänneet Trumpin kampanjan nostamat kanteet perusteettomina.

Myös Joe Bidenin kampanja on kerännyt varoja vaalituloksen oikeellisuudesta käytäviä oikeusjuttuja varten. Niitä on samalla ajanjaksolla saatu kokoon 92 miljoonaa euroa eli 112 miljoonaa dollaria.

Trumpin kampanjapäällikkö Bill Stepien sanoi tiedotteessa, että varainkeruu jatkuu edelleen.

Reutersin mukaan suurin osa Trumpin kampanjan keräämistä varoista menee muihin tarkoituksiin, kuten kampanjan velkojen maksamiseen.

Väistyvä presidentti Trump julkaisi torstaina Suomen aikaa aiemmin nauhoitetun puheen, jossa hän toisteli samoja väitteitä vaalien systemaattisesta väärentämisestä kuin aikaisemminkin.

Tämä siitä huolimatta, että yhä useampi hänen oman hallintonsa jäsenistä on todennut, ettei laajamittaisista väärinkäytöksistä vaaleissa ole löydetty minkäänlaisia todisteita.

Esimerkiksi Trumpin nimittämä oikeusministeri William Barr totesi tiistaina, ettei vaaleista ole löytynyt useissa tutkinnoissa mitään sen luokan väärinkäytöksiä, jotka muuttaisivat vaalituloksen: Biden on voittanut vaalit selvästi 81 miljoonalla äänellä ja 306 valitsijamiehellä Trumpin 74 miljoonaa ääntä ja 232 valitsijamiestä vastaan.

Kun Trump päihitti Hillary Clintonin neljä vuotta sitten lähes samalla valitsijamiesmäärällä, hän kutsui sitä murskavoitoksi.

Torstaina Trump ei halunnut vastata siihen, onko oikeusministeri Barrilla vielä väistyvän presidentin luottamus – käytännössä siihen, että saako Barr potkut vai ei.

Trump kuitenkin sanoi, ettei Barr ole vakavissaan yrittänyt etsiä todisteita vaalien väärentämisestä tukeakseen Trumpin kampanjaa.