Oikeudenkäynnit

Yhdysvallat on vaatinut Huawein talousjohtajan luovuttamista Kanadasta Yhdysvaltoihin. Sopimus mahdollistaisi sen, että kotiarestissa odottava Meng Wanzhou voisi jopa palata Kiinaan, kertoo talouslehti Wall Street Journal.

Yhdysvaltain oikeusministeriö neuvottelee teknologiayhtiö Huawein kiinalaisen talousjohtajan Meng Wanzhoun kanssa mahdollisesta sopimuksesta tämän rikossyytteiden ratkaisemiseksi, kertovat Wall Street Journal (WSJ) ja useat lehteä lainaavat uutistoimistot. WSJ kertoo neuvotteluista omien, keskusteluja tuntevien lähteidensä tietojen pohjalta.

Kanada otti Mengin kiinni kaksi vuotta sitten Yhdysvaltojen antaman pidätysmääräyksen perusteella kun tämä oli vaihtamassa lentoa Kanadan Vancouverissa.

Yhdysvallat vaatii Mengin luovuttamista Yhdysvaltoihin, mitä Meng ja hänen asianajajansa vastustavat.

Yhdysvallat on vaatinut Mengin luovuttamista, sillä se haluaa syyttää Mengin työantajaa Huaweita Iranin vastaisten pakotteiden rikkomisesta. Syytenimikkeitä ovat talousrikokset, pankkipetokset ja teollisuusvakoilu.

Meng on edelleen Kanadassa, jossa hän on määrätty Vancouverin-asunnossaan kotiarestiin. Arestiin on kuulunut passin takavarikoiminen, noin 6,6 miljoonan euron takuiden maksaminen, gps-seurantalaitteen eli jalkapannan käyttö sekä öinen ulkonaliikkumiskielto.

Mengin juristit ovat keskustelleet loppusyksystä oikeusministeriön edustajien kanssa mahdollisesta sopimuksesta. Jos Meng myöntäisi syyllisyytensä osaan syytteistä, voisivat syyttäjät lykätä syytteitä ja myöhemmin jopa luopua syytteistä. Tämä voisi mahdollistaa myös sen, että Meng saisi matkustaa Kiinaan, kertoo WSJ.

Toistaiseksi Meng ei ole suostunut yhteistyöhön, sillä on omasta mielestään syytön. Yhdysvaltain oikeusministeriön edustajat eivät kommentoineet WSJ:n lähteiden tietoja.