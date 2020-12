Hunt forward -joukoiksi kutsutut tietoverkkosotilaat ja -asiantuntijat ovat tehneet yhteistyötä aiemmin ainakin Montenegron valtion kanssa.

Yhdysvaltojen puolustusvoimien ja kansallisen turvallisuuden virasto NSA:n yhdistetyn kyberyksikön työntekijät tekivät yhteistyöoperaation Virossa Venäjän aiheuttamia valtiollisia tietoverkkouhkia vastaan. Operaatio tapahtui ennen Yhdysvaltojen presidentinvaalia ja vaalin aikana. Asiasta kertovat Viron puolustusministeriö, The New York Times ja Viron yleisradioyhtiö ERR.

Yhteinen kyberoperaatio oli käynnissä syyskuun 23. päivästä marraskuun 6. päivään ja siihen käytettiin Viron puolustusvoimien tietoverkkoja.

Viron puolustusministeriö kertoo sivuillaan, että hankkeen nimi oli operaatio ”Defend forward”. Yhdysvaltain puolustusvoimien ja kansallisen turvallisuuden virasto NSA:n muodostaman Cyber commandin asiantuntijat ja sotilaat sekä Viron puolustusvoimien kyberyksikön edustajat etsivät yhdessä pahantahtoisia toimijoita eri verkoista ja verkkoalustoilta. Yhdysvallat on tehnyt vastaavia operaatioita Euroopan valtioissa ennenkin.

Yhdysvaltojen välivaalien aikaan vuonna 2018 Yhdysvaltojen Cyber commandin ”Hunt forward” -nimellä kutsuttuja tiimejä oli Euroopan valtioissa kolme. Näihin aikoihin Yhdysvallat teki esimerkiksi kyberhyökkäyksen Pietarissa sijaitsevan sosiaalisen median mielipidemuokkausta tekevän trollitehtaan verkkoihin ja sulki ne.

”Tällaisessa operaatiossa voimme työskennellä yhteistyökumppani­valtioidemme kanssa ja kutsuttuna toteuttaa operaatioita heidän maassaan”, Cyber commandin vaaliturvallisuushankkeista vastaava prikaatikenraali William J Hartman sanoi Yhdysvaltojen puolustusministeriön mukaan keskustelutilaisuudessa viime talvena.

”Nämä ovat yleensä sellaisia valtioita, jotka sijaitsevat vastustajiemme lähellä ja joiden turvallisuudesta saatamme olla huolissamme.”

Hunt forward -joukkoja on lähetetty aikaisemmin esimerkiksi Montenegroon.

Joukkojen tehtävä on etsiä uhkatekijöitä, jotka uhkaavat Yhdysvaltain hallinnon verkkoja ja Yhdysvaltain turvallisuutta, mutta eivät täytä sodankäynnin määritelmää tai aiheuta välitöntä sodan uhkaa. Tällaiseksi voidaan laskea esimerkiksi vaalien häirintä ja manipulointi, vaalijärjestelmien verkkovakoilu ja sabotointi hakkeroimalla.

Uhkia aiheuttavat valtiolliset toimijat kuten esimerkiksi Venäjä aiheuttavat uhkia usein myös lähialueillaan, joten Yhdysvaltojen kannattaa tehdä yhteistyötä toisten valtioiden kanssa. Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan tällainen yhteistyö helpottaa tiedonsaantia ja tiedonjakoa.

Viron puolustusministeriö painottaa, että Viro ja Yhdysvaltain edustajat tekivät konkreettisesti yhteistyötä.

The New York Timesin mukaan Venäjä on siirtänyt painopistettään pois Virosta sitä mukaa, kun Viro on ryhtynyt aggressiviisemmin jakamaan tietojaan Venäjän toimista. Tämä johtuisi The New York Timesin mukaan siitä, että kyberhyökkäyksiin käytettävien työkalujen, verkkovakoilukampanjoiden ja haittaohjelmien kehittäminen maksaa rahaa ja vie aikaa. Tiedonjaolla voi hidastaa ja haitata vastustajan toimintaa tietoverkoissa.