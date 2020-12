Tuomarien mielestä Katalonian hallitus on yrittänyt antaa itsenäisyysjohtajille erityiskohtelua.

Espanjan korkein oikeus päätti perjantaina evätä Katalonian vangituilta itsenäisyysjohtajilta heille aiemmin myönnetyt etuoikeudet.

Itsenäisyysjohtajien oli annettu vuoden alusta lähtien käydä töissä vankilan ulkopuolella ja heinäkuusta lähtien viettää viikonloput kotona. Tästä lähtien he joutuvat suorittamaan tuomionsa pysyvästi vankilassa.

Katalaanijohtajat tuomittiin viime vuonna roolistaan Katalonian alueen vuoden 2017 itsenäistymispyrkimyksissä. He järjestivät itsenäisyydestä kansanäänestyksen ja julistivat alueen äänestystuloksen perusteella itsenäiseksi, mutta Espanjan hallituksen mukaan äänestys oli laiton.

Katalonia on yksi Espanjan talouden keskus ja alueen pääkaupunki Barcelona on suosittu matkakohde myös suomalaisten keskuudessa. Alue on vaatinut itsenäisyyttä jo pitkään.

Tuomarit katsoivat, että Katalonian hallinto on yrittänyt antaa itsenäisyysjohtajille erityiskohtelua, kertoo espanjalaislehti El País.

Tuomarit olivat valtakunnansyyttäjan kanssa samaa mieltä siitä, että katalaanijohtajien edut oli myönnetty liian aikaisin, eikä vankien kehitystä ollut ehditty kunnolla arvioida. Useimpien tuomiot ovat pitkiä, 9-13 vuotta. He ovat olleet pidätettyinä vuodesta 2017.

Tuomittujen joukossa ovat Katalonian entinen varapresidentti Oriol Junqueras, viisi entistä hallituksen virkamiestä ja entinen eduskunnan puhemies.