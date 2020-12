Miesjoukko striimasi nettiin videon, jossa he ajavat tunteja paikalle, kiipeävät yön pimeydessä vuorelle ja kaatavat monoliitin hokien samalla iskulausetta ”Kristus on kuningas”.

Metallinen monoliitti aavikolla Red Rock Countryssa Utahissa 25. marraskuuta. Kuva on otos sosiaalisessa mediassa julkaistulta videolta.­

Joukko nuoria kristityiksi tulkittuja miehiä repi Kaliforniassa vuoren huipulle ilmestyneen arvoituksellisen metallipylvään alas ja korvasi sen ristillä.

Miehet kuvasivat teostaan suoraa lähetystä nettiin, kertoo Kalifornian San Luis Obispon piirikunnassa ilmestyvä sanomalehti The Tribune. Tapauksesta kertoo myös muiden muassa brittilehti The Guardian.

”Monoliitti” löydettiin keskiviikkona Pine Mountainin ulkoilualueella Atascaderon kaupungissa Kaliforniassa. Viranomaisilla ei ole aavistusta, mistä kolmimetrinen metalliesine ilmestyi vuoren huipulle.

Kalifornian monoliitti keräsi valtavasti huomiota alkuperäisen monoliitin vanavedessä. Ensimmäinen metallipylväs havaittiin marraskuun loppupuolella Utahissa, kun lampaita helikopterista laskeneet viranomaiset huomasivat erikoisen ilmestyksen aavikolla.

Hämmentävä metallipylväs – joka toi monelle mieleen elokuvaohjaaja Stanley Kubrickin tieteisklassikon 2001: Avaruusseikkailu vuodelta 1968 – päätyi otsikoihin ympäri maailman. Elokuvassa esiintyy näkymättömien vieraiden lajien luomia mustia rakennelmia.

Sittemmin samankaltaisia metallipylväitä löydettiin muualtakin, Utahin ja Kalifornian lisäksi ainakin Romaniasta.

Batca Doamnei -kukkulalta Piatra Neamtista Romaniasta löytynyt metallinen monoliitti. Kuva on otettu 1. joulukuuta.­

Utahin alkuperäisen monoliitin kerrottiin pian kadonneen yhtä nopeasti kuin se oli ilmestynytkin. The Guardianin mukaan paikalla vieraillut joukko kuvasi videolle, kuinka he kaatoivat monoliitin ja kuljettivat sen pois.

Nyt Kalifornian monoliitti näyttää kokeneen samanlaisen kohtalon, The Tribune kertoo.

Miesjoukko striimasi nettiin videon, jossa he ajavat paikalle Etelä-Kaliforniasta, kiipeävät yön pimeydessä vuorelle ja kaatavat monoliitin hokien samalla iskulausetta ”Kristus on kuningas”.

Sitten he pystyttävät tilalle kotitekoisen puuristin. The Tribune kertoo, että video on sittemmin poistettu.

The Guardianin mukaan videossa miehet myös laukoivat loukkaavia kommentteja ja joivat huomattavia määriä energiajuomaa. He myös viittasivat Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin ja QAnon-salaliittoteorioihin.

Motiivikseen miehet ilmoittivat osoittaa, ”kuinka paljon he rakastavat Jeesus Kristusta”.

Paikallisilta ei löytynyt ymmärrystä vandalismille.

”Olemme harmistuneita, että nuoret miehet tunsivat tarvetta ajaa viisi tuntia tänne ja vandalisoida monoliitin” Atascaderon pormestari Heather Moreno totesi tiedotteessa.

”Monoliitti oli jotain uniikkia ja hauskaa muuten stressaavana aikana.”