Kiinalaislehti kertoo, että lippu on suunniteltu kestämään äärimmäisiä olosuhteita.

Kiina on pysyttänyt lippunsa Kuuhun toisena valtiona maailmassa.

Kiinan avaruushallinto (CNSA) julkaisi perjantaina kuvan, jossa punainen ja viisitähtinen Kiinan kansantasavallan lippu seisoo Kuun pinnalla. Kankainen lippu on kaksi metriä leveä ja 90 senttiä korkea. Asiasta kertovat muun muassa Britannian yleisradio BBC ja yhdysvaltalainen televisiokanava CBS News.

BBC kertoo, että kuva otettiin Chang’e-5-avaruusluotaimen laskeutujaosan kameralla. CNSA kertoi luotaimen poistuneen onnistuneesti Kuusta torstaina mukanaan kivinäytteitä, kertoo kiinalaislehti Global Times.

Luotaimen laskeutuja laukaistiin takaisin Kuun kiertoradalle, jossa se telakoituu luotaimeen ja aloittaa paluumatkansa.

Kiinalaislehti kertoo, että lippu on suunniteltu kestämään esimerkiksi erittäin kylmiä lämpötiloja.

”Tavallinen kansallislippu ei kestäisi äärimmäisiä olosuhteita Kuussa”, projektinjohtaja Cheng Chang sanoi Global Timesille.

Viestimet kertoivat tiistaina, että Kiinan avaruusluotain on laskeutunut onnistuneesti Kuuhun. Luotain lähti matkaan yli viikkoa aiemmin maanantaina 23. marraskuuta.

Miehittämättömän luotaimen tehtävä on tuoda Kuusta kivinäyte Maahan ensimmäistä kertaa yli neljään vuosikymmeneen. Viimeksi näytteitä toi Neuvostoliiton Luna 24 -luotain elokuussa vuonna 1976. Yhdysvallat toi Kuun kiviä maahan Apollo-lennoillaan vuosina 1969–1972.

Luotain Chang’e-5 on viimeisin vaihe Kiinan kunnianhimoisessa avaruusohjelmassa. Sen lopullinen tavoite on kansainvälisen tutkimusaseman rakentaminen ja miehitettyjen avaruuslentojen aloittaminen Kuuhun jo seuraavalla vuosikymmenellä.

Kiinalaisluotaimen on tarkoitus kerätä kuuperästä materiaalia noin kahden kilon verran. Luotaimen pora ulottuu noin kahden metrin syvyyteen. Tutkijoita kiinnostavan kuorman odotetaan palaavan Kiinaan joulukuun puolivälissä.

Ensimmäisenä lippunsa Kuun pinnalle iski Yhdysvallat miehitetyllä Apollo 11 -lennollaan vuonna 1969. Kyseessä oli ensimmäinen miehitetty Kuun kamaralle laskeutunut avaruuslento.

Sittemmin Yhdysvallat pystytti viisi muuta lippua Kuuhun seuraavilla lennoillaan vuoteen 1972 mennessä.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa kertoi vuonna 2012 satelliittikuviensa perusteella, että kaikki viisi lippua oli yhä pystyssä. Asiantuntijat kuitenkin sanoivat haastatteluissa, että liput ovat todennäköisesti haalistuneet valkoisiksi Auringon valosta.

Kiinan avaruusohjelma on edennyt tähän mennessä vauhdikkaasti. Kiina on tällä vuosisadalla ollut ainoa valtio, jonka luotain on laskeutunut Kuuhun onnistuneesti.

Chang’e-3-luotain laskeutui kiertolaisen pinnalle joulukuussa 2013 ja Chang’e-4 tammikuussa 2019. Kyseessä oli ensimmäinen laskeutuminen Kuun pimeälle puolelle, joka ei koskaan näy Maahan.

Näillä kerroilla Kiinan lippu oli luotainten pinnassa, joten tämä on ensimmäinen kerta, kun Kiinan lippu seisoo itsenäisesti Kuussa.