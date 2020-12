Perjantainen äänestys oli ensimmäinen kerta, kun kannabiksen laillistamista on tuettu Yhdysvaltain kongressissa.

Yhdysvaltain demokraattienemmistöinen edustajainhuone hyväksyi perjantaina lakiesityksen, joka dekriminalisoisi marihuanan koko liittovaltion alueella. Esitys meni läpi äänin 228–164.

Lakiesityksen läpimenoa tuki viisi republikaania sekä yksi itsenäinen edustaja. Kuusi demokraattia äänesti sitä vastaan, kertoo yhdysvaltalainen julkisen palvelun radioyhtiö NPR.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun kannabiksen laillistamista on tuettu Yhdysvaltain kongressissa.

Tätä suurempiin mullistuksiin esityksen ei kuitenkaan odoteta johtavan. Lain voimaantuloon vaadittaisiin hyväksyntä republikaanien hallitsemalta senaatilta, mitä pidetään epätodennäköisenä.

Lakiesityksessä marihuanaa ehdotetaan poistettavaksi liittovaltiotasolla säänneltyjen aineiden listalta.

Tavoitteena on pyyhkiä pois liittovaltion rikosrekisterit väkivallattomista kannabisrikoksista syytetyiltä tai tuomituilta sekä helpottaa lainojen myöntämistä kannabisyrittäjille. The New York Timesin mukaan marihuanalle asetettaisiin viiden prosentin vero, jonka tuottoja käytettäisiin marihuanan kriminalisoinnista eniten kärsineiden auttamiseen.

Ajatushautomo Pew Research Centerin tammikuussa julkaisemassa raportissa kerrotaan, että esimerkiksi vuonna 2018 Yhdysvalloissa tehtiin kaikkiaan noin 1,7 miljoonaa huumausaineisiin liittyvää pidätystä. Näistä noin 40 prosenttia johtui marihuanasta. Tiedot perustuvat Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisin FBI:n keräämään dataan.

Vuosien 2001–2010 rikostilastojen perusteella mustilla on noin nelinkertainen riski joutua pidätetyksi marihuanan takia valkoisiin verrattuna, kertoo kansalaisoikeusjärjestö American Civil Liberties Union (ACLU). Siinä, kuinka paljon marihuanaa käytetään, ei kuitenkaan ACLU:n mukaan ole merkittävää eroa.

”Miljoonien yhdysvaltalaisten elämät ovat menneet nurin pienten marihuanamäärien hallussapidosta. Etniset erot tilastoiduissa tuomioissa ovat järkyttäviä ja epäoikeudenmukaisia”, edustajainhuoneen enemmistöjohtaja Steny Hoyer totesi äänestyksen jälkeen, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Nykyisellään marihuana luokitellaan Yhdysvalloissa huumausaineeksi, jota ei ole liittovaltiotasolla hyväksytty lääkinnälliseen käyttöön mutta jolla on suuri potentiaali johtaa väärinkäytöksiin. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan 38 osavaltiota on kuitenkin sallinut marihuanan lääkekäytön.

Lisäksi jo yksi kolmesta yhdysvaltalaisesta asuu osavaltioissa, joissa kannabis on laillista aikuisille, BBC kertoo.

Marraskuussa Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi valittu demokraattien Joe Biden on ilmaissut kannattavansa marihuanan dekriminalisointia aikuisille. Senaatin republikaanijohto tai istuva republikaanipresidentti Donald Trump eivät ole kuitenkaan näyttäneet vihreää valoa lakiesityksen vahvistamiselle.