Lauantaina Trump kampanjoi Valdostan kaupungissa Georgiassa republikaani­senaattorien Kelly Loefflerin ja David Perduen puolesta. Loeffler ja Perdue taistelevat paikoistaan kuukauden kuluttua senaattorivaalien uusintakierroksella.

Yhdysvaltain istuva presidentti Donald Trump päättää lauantaina pitkän hiljaiselonsa, kun hän suuntaa Yhdysvaltain poliittisen tulevaisuuden kannalta keskeiseen Georgian osavaltioon.

Vierailun syynä on Valdostan kaupungissa pidettävä senaatinvaali­tapahtuma, jossa Trump kampanjoi republikaani­senaattorien Kelly Loefflerin ja David Perduen puolesta. Loeffler ja Perdue taistelevat paikoistaan tasan kuukauden kuluttua Georgiassa järjestettävällä vaalien uusintakierroksella. Loeffler kilpailee äänistä demokraattien Raphael Warnockin kanssa, Perdue saa vastaansa demokraattien Jon Ossoffin.

Kampanjatapahtuma on ensimmäinen, johon republikaanipuoluetta edustava Trump osallistuu sen jälkeen, kun hän noin kuukausi sitten hävisi presidentinvaalit demokraattien ehdokkaalle Joe Bidenille. Trump on ollut tämän jälkeen paljon poissa julkisuudesta.

Senaattorivaalien tulosta odotetaan Yhdysvalloissa malttamattomana. Tulos ratkaisee nimittäin pitkälti sen, kuinka vapaat kädet tuleva presidentti Biden saa tavoitteidensa edistämiseen.

Tällä hetkellä republikaaneilla on senaatissa niukka 50–48-enemmistö. Jos demokraattien Ossoff ja Warnock veisivät republikaanien senaattoripaikat, puolueiden voimasuhteet kiristyvät tasatilanteeseen 50–50. Tällöin viimeinen sana olisi tulevalla varapresidentillä Kamala Harrisilla. Harris on Bidenin tavoin demokraatti.

Jos taas republikaanit säilyttäisivät valtansa, senaatti voisi hidastaa tai estää keskeisiä demokraattien hankkeita. Biden tarvitsee senaatin hyväksynnän esimerkiksi kabinettinimityksilleen sekä ehdokkailleen suurlähettiläiksi ja liittovaltion virastojen johtoon.

Mahdolliset uudet nimet Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen eivät välttämättä menisi läpi, ja senaatin enemmistöjohtajalla on lisäksi oikeus jättää tuomatta senaatin käsiteltäväksi kongressin alahuoneen eli edustajainhuoneen hyväksymiä lakiesityksiä.

Varapresidentti Mike Pence kampanjoi republikaaniehdokaan David Perduen puolesta Georgian osavaltion Savannahissa perjantaina.­

Siksi myös varapresidentillä, republikaani Mike Pencellä ja Yhdysvaltain entisellä demokraattipresidentillä Barack Obamalla oli sanasensa sanottavana ennen lauantain kampanjatapahtumaa.

”Jos senaatin hallinta pysyy republikaaneilla, jotka asioiden edistämisen ja ihmisten auttamisen sijaan keskittyvät vastustamiseen ja umpikujan luomiseen, he voivat torpata lähes mitä tahansa”, Obama sanoi Ossofin tueksi pidetyssä virtuaalitilaisuudessa The New York Timesin mukaan.

”Aiomme pelastaa senaatin ja sen jälkeen Amerikan”, Pence puolestaan julisti.

Osa republikaaneista on kuitenkin ollut huolissaan Trumpin osallistumisesta Loefflerin ja Perduen kampanjatilaisuuteen. Pelkona on, että Trump käyttää puheaikansa epäluotettavana pitämänsä Georgian osavaltion vaalijärjestelmän parjaamiseen, uutiskanava CNN kirjoittaa. Tällöin osa republikaaniäänestäjistä voisi jättää äänensä kokonaan käyttämättä.

Tammikuun uusintakierroksen tuloksia on mahdotonta tietää ennen niiden valmistumista, mutta esimerkiksi presidentinvaalien tuloksen melko luotettavasti ennustaneella Race to the White House -sivustolla arvioidaan, että demokraattien todennäköisyys voittaa kummatkin kaksi jaossa olevaa paikkaa on tällä hetkellä noin 44 prosenttia.

Republikaaneilla mahdollisuuden uskotaan olevan 42 prosentin luokkaa. Äänten jakautumiselle sivusto antaa noin 13 prosentin todennäköisyyden.

Lokakuun lopussa uutistoimisto Bloomberg kertoi ennusteiden olevan voittopuolisesti republikaanien voiton kannalla.

Ääntenlaskuvilppiä epäileviä mielenosoittajia osavaltiokongressin edustalla Georgian pääkaupungissa Atlantassa 21. marraskuuta.­

Georgian osavaltio on ollut huomion keskipisteenä pitkin vaalisyksyä. Se oli yksi niistä vaa’ankieliosavaltioista, jonka presidentinvaalituloksen istuva presidentti Trump on haastanut. Biden voitti Trumpin Georgiassa noin 12 000 äänellä.

Perjantaina Trumpin kampanjaväki ilmoitti uutistoimisto Reutersin mukaan, että se yrittää mitätöidä Georgian vaalituloksen oikeusteitse. Kampanjaorganisaation antamassa lausunnossa kerrottiin, että oikeuskanteessa on mukana osavaltion asukkaiden lausuntoja, joissa toistellaan väitteitä vaalivilpistä.

Jo aiemmin Georgian äänille suoritettiin uudelleenlaskenta.

Lukuisat valtion viranomaiset ovat kuitenkin toistuvasti todenneet, ettei Trumpin ja hänen tukijoukkojensa väitteille ole löydetty minkäänlaisia todisteita.