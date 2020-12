Woomeran kylän lähistölle Etelä-Australiaan laskeutui lauantaina erityinen paketti.

Japanilaisesta Hayabusa 2 -avaruusluotaimesta irtautunut kapseli suoritti tehtävänsä loppuun onnistuneesti ja palasi Maahan mukanaan kivinäytteitä Ryugu-nimisestä asteroidista.

Asiasta uutisoineen Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan näytteet ovat mittakaavaltaan ensimmäisiä näin merkittäviä.

”Näytteiden saaminen Ryugusta on erittäin innostavaa. Uskomme sen koostuvan äärimmäisen vanhasta kivestä, joka voi kertoa meille, kuinka Aurinkokunta on muodostunut”, professori Sara Russell Lontoon luonnontieteellisestä museosta sanoi BBC:lle.

16 kilon painoinen kapseli vietiin laskeutumisen jälkeen jatkotutkimuksiin, minkä jälkeen se oli tarkoitus lennättää takaisin Japaniin avaruusjärjestö Jaxan huomaan.

Hayabusa 2 tutki Ryugua yli vuoden ajan. Tutkimusmatkan tavoitteena oli kerätä asteroidista noin 100 milligramman kivinäyte.

Lauantaina kapselin havaittiin kiitävän Maata kohti Coober Pedyn kaupungin yläpuolella. Nopeutta sillä oli huimat 11 kilometriä sekunnissa, BBC kertoo. Kapseli hidasti laskeutumistaan laskuvarjoilla ja alkoi lähettää sijaintitietojaan.

Australialainen etsintäpartio löysi kapselin lauantaina illalla Suomen aikaa. Jaxa raportoi kapselin löytymisestä viestipalvelu Twitterissä. Sen mukaan kapseli laskeutui juuri sinne, minne sen pitikin.

Today (12/6) at 04:47 JST, as a result of the helicopter search, we found a capsule in the planned landing area!— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 5, 2020