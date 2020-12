Koronarajoitukset määräävät, että ruoka-annoksen pitää olla tuhti. Mikä on tarpeeksi tuhti, sitä ei tiedä kukaan.

The Dartmouth Castle -pubin ravintolapäällikkö Mark Corker on huomannut, että moni jättää pakollisen baariannoksen syömättä.­

Lontoo

Moni varttuneempi suomalainen muistaa yhä ajan, kun ravintolassa piti tilata ruokaa, jotta sai alkoholia.

Nyt sama ruokailupakko vallitsee suurimmassa osassa Englannin pubeja. Kansakunnan yhteisiin olohuoneisiin ei ole keskiviikosta lähtien saanut enää piipahtaa pelkälle oluelle.

Pubeissa ei saa myöskään seisoskella, vaan syödä ja juoda pitää istuen.

Syynä on tietysti koronapandemia. Sosiaalinen kanssakäyminen ja holtiton käytös halutaan minimoida.

Britannian hallituksen uudet koronarajoitukset määräävät, että Englannin 2. koronavyöhykkeellä sijaitsevat pubit, kahvilat ja ravintolat voivat tarjoilla alkoholia vain ”tuhdin” ruoka-annoksen kyytiläisenä.

”Mikä on tarpeeksi tuhtia, siihen ei ole yksiselitteistä vastausta. Tämä on tasapainottelua ja tulkintaa”, kertoo Mark Corker, joka toimii The Dartmouth Castle -nimisen pubin ravintolapäällikkönä Länsi-Lontoossa.

The Dartmouth Castle -pubin ravintolapäällikkö Mark Corker kertoo, että asiakkaat ovat sopeutuneet alkoholin myyntirajoituksiin hyvin.­

Ennen pandemiaa iso osa pubin asiakkaista oli läheisten toimistorakennusten työntekijöitä, jotka tulivat töiden jälkeen drinkeille.

”Nyt toimistot ovat kiinni, kun ihmiset tekevät etätöitä. Samalla meistä on tullut siitäkin syytä enemmän ruokapaikka.”

Lounas- ja illallisaikaan ruokailupakko ei ole ongelma. Mutta jos joku haluaa alkoholia iltapäivällä, pitää hänen tilata erityiseltä baarimenulta.

Pubin keittiössä on kehitelty baariannoksia, jotka olisivat tarpeeksi runsaita täyttääkseen määräykset, mutta tarpeeksi edullisia, jotta niitä tilattaisiin. Esimerkiksi kulhollinen ranskanperunoita ei ole tarpeeksi tuhti annos.

”Baariannos maksaa viisi puntaa, ja sitä voi pitää eräänlaisena sisäänpääsymaksuna. Moni jättää ruoan kuitenkin syömättä, mikä on tietysti valitettavaa tuhlausta.”

Asiakkaat ovat ottaneet uudet rajoitukset lähes nurkumatta vastaan. Aina välillä joku kuitenkin kääntyy ovella, kun tuoppia ei saakaan ilman ateriaa.

Pubille voidaan langettaa tuhannen punnan eli noin 1 100 euron sakko, jos se rikkoo koronamääräyksiä. Alkoholin lisäksi säädellään sitä, kuinka monta henkilöä samassa seurueessa istuu.

Seurueissa saa olla yleensä enintään kuusi henkeä. Eri kotitalouksien jäsenien ei pidä tapailla sisätiloissa, ellei kyse ole työtilaisuudesta tai muista erityissyistä.

Ilman maskia eli kasvosuojainta pubiin ei ole asiaa. Ohjeet löytyvät ulko-ovenpielestä. Maskin voi ottaa pois, kun on istunut omaan pöytään.­

Huonomminkin tilanne voisi olla.

Marraskuussa Englannin pubit, baarit ja ravintolat olivat kokonaan kiinni. Vain noutoruoka oli sallittua. Kiinni pysyvät yhä pahimpien tautialueiden eli 3. koronavyöhykkeen anniskelupaikat.

”Ei haittaa, vaikka juomaa saa vain ruoan kanssa. Se aika tuntuukin jo kaukaiselta, kun pubeissa ja baareissa sai juoda vapaasti”, naurahtaa Alex Appelmans, joka on matkalla pubiin juhlistamaan perjantaita yhdessä toverinsa Guillaume Mullebrouckin kanssa.

Pubiin matkalla olevat Alex Appelmans (vas.) and Guillaume Mullebrouck eivät pane pahakseen sitä, että alkoholia ei saa ilman ruokaa.­

Länsilontoolaisessa Thatched House -pubissa lounasta nauttivat brittiparlamentin ylähuoneen jäsen Christine Blower eli Blowerin paronitar sekä Claire Pudney.

”Ruokapakko ei ole tietenkään lounasaikaan ongelma, mutta illalla moni voisi haluta ottaa vain drinkin”, Blower kertoo.

Blowerin paronitar Christine Blower (oik.) ja Claire Pudney pubilounaalla Länsi-Lontoossa.­

Isompi ongelma on se, että koronarajoitukset ovat hyvin monimutkaiset. Ihmisille jää epäselväksi, mikä milloinkin on sallittua ja mikä ei.

”Juuri keskustelimme siitä, että minkälainen ruoka-annos täyttää ’tuhdin’ annoksen vaatimuksen.”

Blowerin paronitar on entinen Englannin ja Walesin opettajien etujärjestön pääsihteeri.

”Tunnen Suomen OAJ:n hyvin. Teillä Suomessa on erinomainen koulujärjestelmä.”

Koronarajoitukset vaihtelevat eri puolilla Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Tämä johtuu siitä, että kukin maa – Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti – päättää terveysasioista itsenäisesti.

Walesissa tulivat perjantaina voimaan uudet koronarajoitukset, joiden mukaan alkoholin tarjoilu pubeissa, baareissa ja ravintoloissa loppuu toistaiseksi kokonaan. Iltakuuden jälkeen ruokaakin saa myydä vain mukaan otettavaksi.

Rajoituksista suuttuneet satakunta walesilaista pubia ovat antaneet porttikiellon Walesin pääministerille Mark Drakefordille. Asiasta on uutisoinut muun muassa ITV-kanava.

Pohjois-Irlannissa pubit, baarit ja ravintolat ovat parhaillaan kiinni. Tarjolla on vain noutoruokaa.

Skotlanti puolestaan on jaettu viiteen eri tautivyöhykkeeseen. Osassa Skotlantia alkoholia saa vain ruoan kanssa, ja pahimmilla alueilla anniskelupaikat ovat kokonaan kiinni.