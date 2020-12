Afrikkalaisten ikärakenne saattaa olla yksi selitys sille, ettei koronavirus ainakaan tähän mennessä ole aiheuttanut niin suurta terveyskatastrofia kuin pelättiin.

Kun koronavirus alkoi viime talvena levitä Kiinasta eri puolille maailmaa, moni pelkäsi taudin iskevän erityisen pahasti Afrikan köyhiin maihin. Esimerkiksi YK:n pääsihteeri António Guterres varoitti maaliskuussa, että ”metsäpalon lailla globaaliin etelään leviävä virus” voi aiheuttaa ”painajaisen”.

Pelkona oli, että uusi virus voi tehdä pahaa jälkeä köyhissä maissa, joissa tehohoitokapasiteetti on vähäinen ja terveydenhuolto muutenkin heikommalla tolalla kuin rikkaissa maissa.

Vuoden loppupuoliskolla alkoi näyttää siltä, ettei pandemia aiheuttanut merkittävää terveyskatastrofia noin 1,3 miljardin asukkaan mantereella. Todettujen tartuntojen määrä on pysynyt suhteellisen pienenä, samoin kuolleisuusluvut.

Menivätkö ennustukset pieleen, ja jos, niin miksi?

Vahvistettua tieteellistä tietoa siitä, miksi monet Afrikan maat ovat selvinneet tähän mennessä pandemiasta verrattain hyvin, ei vielä ole. Joitakin perusteltuja olettamuksia on esitetty.

Yksi selitys on Afrikan maiden väestörakenne.

Koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin tiedetään olevan vaarallinen erityisesti iäkkäille ihmisille. Afrikan maissa väestö on keskimäärin hyvin nuorta.

Kun esimerkiksi koronaviruksen pahasti iskemässä Italiassa mediaani-ikä on 47,3 vuotta, monissa Saharan eteläpuolen maissa se jää selvästi alle 20 vuoden.

Kapkaupunkilaisen Langan lähiössä opettaja mittasi oppilaiden lämpötiloja, kun nämä palasivat oppitunneille koulujen jälleen avautuessa Etelä-Afrikassa kesäkuussa.­

Tähän mennessä Afrikan mantereen maista pahiten koronaviruksesta on kärsinyt Etelä-Afrikka, jossa marraskuun loppuun mennessä oli vahvistettuja tartuntatapauksia 790 000 ja kuolleita runsaat 21 000. Etelä-Afrikassa mediaani-ikä on noin 27 vuotta.

Koko mantereella oli kirjattu Johns Hopkinsin yliopiston tietojen mukaan marraskuun loppuun mennessä noin 52 000 koronakuolemaa. Se on vähemmän kuin Italiassa (55 576) tai Britanniassa (58 545).

Afrikan lukuihin saattaa toki vaikuttaa, että monessa maassa säännöllistä ja tarkkaa tietoa ei ole saatavilla. Silti Afrikan yllättävän hyvä selviäminen koronan terveysvaikutuksilta vaikuttaa tosiasialta. Nuoren väestön lisäksi asiaa on selitetty myös ilmasto-olosuhteilla, väestön vastustuskyvyllä ja riskitekijöitä lisäävien sairauksien vähyydellä.

”Tieteellinen ymmärrys viruksesta on vasta kehittymäisillään, ja monet muuttujat voivat vaikuttaa eroihin”, selitti Partnership for Evidence-Based Covid-19 Response -järjestön syyskuussa julkaisema raportti Afrikan vähäisiä koronakuolemia. ”Näitä voivat olla väestön tiheys, ikäjakauma, hallitusten kokemukset aiemmista epidemioista, tarttumattomien sairauksien levinneisyys ja jopa aiemmat altistukset koronavirukselle.”

Koronaviruksen leviämiseen on todennäköisesti vaikuttanut myös se, että monissa Afrikan maissa hallitukset toimivat varsin tehokkaasti. Kun tauti jylläsi Euroopassa, Afrikan maat ottivat opiksi ja ehtivät varautua ottamalla käyttöön tehokkaita rajoitustoimenpiteitä.

Ongelma on siinä, että sulkutoimenpiteistä on aiheutunut sosiaalisia ongelmia varsinkin lapsille ja nuorille.

Koululaisia käveli kouluun Kiberan slummissa Kenian pääkaupungissa Nairobissa, kun koulut avattiin osittain lokakuun puolivälissä.­

YK:n alainen lasten oikeuksia ajava järjestö Unicef varoitti marraskuun lopussa, että koronakriisi uhkaa muuttaa kokonaisen sukupolven suunnan. Vaikka koronaviruksen suorat terveysvaikutukset perusterveille lapsille ja nuorille ovat vähäisempiä kuin vanhuksille, varsinkin koulujen sulkemisilla ja heikentyneillä terveyspalveluilla voi olla pitkäaikaisia seurauksia lapsille.

”Miljoonat lapset ovat jääneet pois kouluista. Vaikka Afrikassa monilla on jo nettiyhteys, aika moni on silti yhteyden ulottumattomissa. Niinpä etäkoulukaan ei ole mahdollisuus. Pandemialla on ollut valtavia vaikutuksia”, sanoo Unicefin tutkimuslaitoksen Innocentin päällikkö David Anthony puhelinhaastattelussa Firenzestä.

Lasten jäätyä pois koulusta he ovat altistuneet muunlaisille vaikeuksille. Vaikka tarkkaa tutkimustietoa ei vielä ole, Anthonyn mukaan huolena on, että pandemia on saattanut lisätä lapsityöläisyyttä ja lapsiavioliittoja Afrikan maissa.

Pandemia on iskenyt myös rahoitusvirtoihin. Afrikan maat ovat riippuvaisia erilaisista rahavirroista kuten vientituloista, investoinneista, lainoista, kehitysavusta ja muualta maailmasta saapuvista rahalähetyksistä. Nämä virrat ovat tyrehtyneet, ja niiden todellinen vaikutus voi tuntua vasta viipeellä.

”Jos pandemia on vaikuttanut kaikkiin näihin virtoihin, edessä on vaikeuksia. Ehkä vuosi 2020 ei ollut vielä vaikea Afrikalle, ehkä se on vasta vuosi 2021.”

Vaikeudet voivat pitkittyä siinäkin tapauksessa, jos rokotteita ei saada käyttöön Afrikassa samassa tahdissa kuin muissa maanosissa. Anthony muistuttaa, että esimerkiksi polio levisi Afrikkaan alunperin Euroopasta. Halvausoireita erityisesti lapsille aiheuttava tauti saatiin hävitettyä länsimaista rokotteilla 1950-luvulta alkaen, mutta Afrikassa se jylläsi viime vuosiin asti.

”Käykö myös covidin kanssa niin, jos rokotteita ei saada?” Anthony kysyy.

Sairaanhoitaja otti koronavirusnäytteen lapselta Kiberan slummissa Nairobissa lokakuussa.­

Vaikka tauti on tähän mennessä aiheuttanut Afrikassa terveysongelmia suhteellisesti vähemmän kuin monessa muussa maanosassa, takeita ei ole siitä, että tilanne pysyisi hallinnassa. Ebolaepidemioiden jälkeen perustettu mantereenlaajuinen tautivirasto Africa CDC raportoi äskettäin, että marraskuussa viikoittaiset tartuntojen ja kuolleiden määrät lähtivät jälleen nousuun.

”Käyrä nousi heinäkuuhun, tuli alas syyskuussa ja jäi paikoilleen, ja nyt se taas nousee”, Africa CDC:n johtaja John Nkengasong sanoi Britannian yleisradiolle BBC:lle.

Unicefissa on pohdittu sitäkin, voisiko pandemia tuoda tullessaan myös myönteisiä yllätyksiä.

Unicefin David Anthony muistuttaa, että Afrikka oli pitkään muusta maailmasta jäljessä viestintäteknologiassa, eikä mantereelle koskaan vedetty perinteisiä puhelinlinjoja ainakaan kovin laajasti. Mobiiliteknologian levittyä Afrikka loikkasikin suoraan digi- ja kännykkäaikaan käymättä koskaan läpi lankapuhelinten aikakautta. Tämä on johtanut siihen, että esimerkiksi mobiilipankkipalvelut ovat Keniassa selvästi kehittyneempiä ja suositumpia kuin vaikkapa Italiassa, Anthony sanoo.

Nyt pohditaankin, voisiko pandemia edistää esimerkiksi etäopetuksen käyttöönottoa.

”Miljoonat lapset voisivat käydä etäkoulua kotonaan, ja opettaja voisi olla vaikkapa Helsingissä. Voisiko tämä mullistaa koulunkäynnin ja oppimisen Afrikassa?”