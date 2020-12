Sairaus ei näytä olevan koronaviruksen aiheuttama, sillä kaikki sairaalahoitoon otetut ovat antaneet negatiivisen covid-19-testituloksen.

Ainakin yksi ihminen on kuollut ja lähes 230 joutunut sairaalahoitoon Etelä-Intiassa sijaitsevassa Andhra Pradeshin osavaltiossa puhjenneen sairauden takia. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC ja intialainen sanomalehti The Indian Express.

Lääkärien mukaan sairastuneilla on ollut hyvin erilaisia oireita pahoinvoinnista tajunnan menetykseen. Viranomaiset eivät ole toistaiseksi saaneet selville, mikä on aiheuttanut Elurun kaupungissa viikonloppuna ilmenneet sairastumiset.

Sairastuneet ovat valittaneet poltteen tunnetta silmissä, ja he ovat alkaneet yhtäkkiä oksentaa. Näin on käynyt erityisesti lapsille, Elurun terveysviranomaiset kertovat intialaislehden mukaan. Jotkut ovat pyörtyneet ja saaneet erilaisia kohtauksia.

Sairaaloihin viikonlopun aikana otetuista potilaista 70 on jo kotiutettu, loput 157 ovat yhä hoidettavina.

Koronaviruksesta ei näytä olevan kysymys, koska osavaltion terveysministerin Alla Kali Krishna Srinivasin mukaan kaikki sairaalahoitoon otetut ovat antaneet negatiivisen covid-19-testituloksen. Ministerin mukaan testit eivät viittaa mihinkään muuhunkaan virusperäiseen tartuntaan.

”Viranomaisten käytyä alueella olemme voineet sulkea pois saastuneen veden ja ilmansaasteiden vaikutuksen sairastumisiin”, Srinivas kertoi The Indian Expressin mukaan.

”Kyseessä on jokin mysteerisairaus, jonka syy selviää vain laboratoriokokeissa.”

Jotkut tahot arvelevat syyn löytyvän lopulta saasteista.

Eluruun on lähetetty lääkinnän erityisryhmiä tutkimaan tilannetta.

Koronavirustartuntoja on Intiassa toiseksi eniten maailmassa. Andhra Pradeshissa niitä on tähän mennessä vahvistettu 800 000, joten osavaltio on yksi taudin pahimmin koettelemista alueista Intiassa.