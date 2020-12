Lehden mukaan ei ole varmuutta siitä, mihin William Barrin mahdollinen ero liittyy.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin oikeusministeri William Barr puntaroi eroamista tehtävästään ennen Trumpin kauden loppua, kertoo yhdysvaltalainen lehti The New York Times (NYT).

Lehden mukaan tieto perustuu kolmen Barrin ajattelua tuntevan henkilön lausuntoon. Yksi heistä sanoi, että Barr saattaa ilmoittaa erostaan ennen vuoden vaihdetta.

Selvyyttä ei ole siitä, liittyykö Barrin eroaie siihen, ettei Trump suostu myöntämään tappiotaan marraskuun vaaleissa.

Oikeusministeri Barr vahvisti viime viikolla ministeriönsä kannan, jonka mukaan vaaleissa ei ole havaittu laajamittaista vilppiä. Seuraavina päivinä presidentti kieltäytyi kommentoimasta sitä, luottaako hän yhä nimittämäänsä oikeusministeriin.

Yksi NYT:n haastattelema lähde sanoi, että Barr on puntaroinut eroaan viime viikosta alkaen, eikä Trump ole vaikuttanut tähän. Toisen lähteen mukaan Barr on tullut siihen tulokseen, että hänen työnsä oikeusministeriön johdossa on saatettu päätökseen.

Lehden mukaan Barr ei ole välttämättä tehnyt vielä lopullista päätöstä, ja saattaa myös jatkaa Trumpin kauden loppuun eli tammikuun 20. päivään saakka. Jos hän irtisanoutuu, varaoikeusministeri Jeffrey Rosen nousee hänen tilalleen viimeisiksi viikoiksi.

Barr tunnetaan yhtenä Trumpin uskollisimmista tukijoista. Hän onnistui selvittämään erimielisyydet, jotka syntyivät Valkoisen talon ja oikeusministeriön välille sen jälkeen, kun presidentti sai tietää, että hänen 2016 vaalikampanjansa kytkökset venäläisten vaalihäirintään olivat tutkinnan alla.

Barr uskoi Trumpin tapaan, että liittovaltion poliisi FBI oli ylittänyt valtansa ryhtyessään tutkimaan Trumpin kampanjan kytköksiä Venäjään. Riippumaton selvittäjä oli sitä mieltä, että FBI:lla oli riittävästi syitä käynnistää tutkinta, eikä tutkintaan liittynyt poliittisia motiiveja.

Syksyn 2020 vaalien aikaan Barr nosti Trumpin tavoin toistuvasti esille epäluottamuksen postiäänestykseen. Viime viikolla hän kuitenkin kertoi, ettei FBI ole löytänyt merkittävään vaalivilppiin viittaavia todisteita.

”Tähän päivään mennessä emme ole nähneet huijauksia siinä mittakaavassa, että ne olisivat vaikuttaneet vaalien lopputulokseen”, Barr sanoi uutistoimisto AP:lle.