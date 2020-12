Koalojen määrä on suuri arvoitus, mutta pian Australia laskee ne tarkemmin kuin koskaan lämpö­kameroiden ja vainu­koirien avulla

Koaloja on hankala havaita, ja niiden kanta on kärsinyt Australian tuhoisista maastopaloista.

Isokokoinen, pörröinen, ei kovin vikkelä. Pussieläimiin kuuluva koala pysyttelee enimmäkseen paikoillaan ja saattaa nukkua jopa 20 tuntia vuorokaudesta.

Piilotteleva elämäntyyli on osasyy sille, että koalapopulaation määrä on yhä tutkijoille arvoitus. Nyt Australian hallitus on käynnistänyt hankkeen, jossa pyritään selvittämään tarkemmin kuin koskaan aiemmin, kuinka monta koalaa mantereella asuu.

Australian hallitus myönsi suuren koalalaskennan toteuttamiseen marraskuussa noin 1,3 miljoonan euron määrärahat. Asiasta kertoo muun muassa The New York Times - lehti.

Aiemmin luontojärjestöt ovat varoittaneet, että koaloja uhkaa sukupuutto.

Tutkijat Victoria Inman ja Kellie Leigh päästivät koalan ja tämän pennun vapaaksi hoidettuaan niitä metsäpalon aiheuttamien terveysongelmien vuoksi Kanangra-Boydin kansallispuistossa Australiassa syyskuussa.­

Koalakartoituksessa on tarkoitus käyttää aiempaa kehittyneempiä menetelmiä, kuten lämpökameralla varustettuja lennokkeja, akustista kartoitusta sekä koalan haistavia vainukoiria. Tämän lisäksi jalkaudutaan maastoon tekemään havaintoja elävistä koaloista sekä niiden jätöksistä.

Arviot koalapopulaation määrästä ovat vaihdelleet rajusti. Vuonna 2016 tieteilijät arvioitat, että Australiassa on yli 300 000 koalaa. Viime vuonna Australian koalasäätö arvioi, että koaloita on vain alle 80 000, pahimmassa tapauksessa niinkin alhainen kuin 43 000.

Epävarmuutta ja huolta koalapopulaation suuruudesta ovat lisänneet Australian tuhoisat metsäpalot. Luontojärjestö WWF arvioi maanantaina julkaistussa raportissa, että viime kesän maastopalot vaikuttivat 60 000:een koalaan.

Vaikutukset vaihtelevat kuolemasta loukkaantumiseen ja elinympäristön tuhoutumiseen.

Smudge on koulutettu koira, joka löytää metsästä eläviä koaloita ja niiden jätöksiä. Koira osallistui koalapopulaation laskentaan lähellä Jenolaa Australiassa syyskuussa.­

Jo ennen tuhoisia maastopaloja koalapopulaation arvioitiin vaarantuneen. Tieteilijät ja luonnonsuojelijat ovat olleet huolissaan elinpiirien tuhoutumisesta, joka on ajanut koaloita kaupunkiympäristöön. Kaupungeissa niitä uhkaa liikenne.

Edellinen koalalaskenta Australiassa tehtiin vuonna 2012. Laskenta toteutettiin kuitenkin vain kysymällä tutkijoiden arvioita kultakin Australian alueelta.

Nyt laskelma tehdään nykyteknologian, tutkijoiden jalkautuksen ja muun muassa koulutettujen koirien avulla. Vainukoirat havaitsevat sekä eläviä koaloita että niiden jätöksiä. Uusien keinojen käyttöönoton myötä laskennan virhemarginaalin arvioidaan jäävän noin kymmeneen prosenttiin.

Laskenta on tarkoitus toteuttaa todennäköisesti ensi vuonna, kun asiantuntijat ovat päättäneet, mitkä kaikki keinot otetaan kartoituksessa käyttöön.

Suojelujärjestöt ovat kuitenkin varoittaneet, että laskennan toteuttamisella on kiire, koska koalapopulaatio on vähenemässä. Järjestöjen mukaan pussieläimen suojelun tehostamiseksi tarvitaan nopeita toimenpiteitä.

”Jos laskennan toteuttaminen vie vuosia, määrät tulevat laskemaan entisestään sen aikana”, villieläinekologi Desley Whisson Deakin yliopistosta Victoriasta sanoi The New York Timesille.