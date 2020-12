Valko-Venäjä

Tuhansien mielenosoittajien kulkueet ovat kadonneet viime viikkoina Valko-Venäjän pääkaupungin Minskin kaduilta. Samaan aikaan lauantaiset naisten mielenosoitusmarssit on lopetettu käytännössä kokonaan ennen kaikkea poliisiväkivallan vuoksi.

”Aika vaikea tilanne täällä nyt on”, sanoo mielenosoituksiin kuukausia osallistunut musiikin opiskelija Jana Štšerbakova, 23, puhelinhaastattelussa Minskistä. ”Tunnelmat vaihtelevat laidasta laitaan nopeasti. Joinakin hetkinä tuntuu hyvältä ja hetken päästä vajoan taas masennukseen.”

Valko-Venäjän mielenosoitukset alkoivat kesällä ja yltyivät jättiprotesteiksi elokuussa, kun kansa tulkitsi presidentinvaalien tuloksen räikeästi väärennetyksi. Moni odotti vallankumousta.

Presidentti Aljaksandr Lukašenkan tarrautuminen valtaan on kuitenkin väsyttänyt mielenosoittajia ja vienyt protesteilta terää.

Lukašenka on hallinnut Valko-Venäjää vuodesta 1994.

Oppositio ei ole luovuttanut.

Se on vaihtanut taktiikkansa pidätysten ja poliisiväkivallan vuoksi suurista kokoontumisista niin sanotuiksi ”naapurustoprotesteiksi”. Tämä tarkoittaa kymmenien pienten mielenosoitusten järjestämistä ympäri kaupunkia niin, ettei mellakkapoliisi millään ehdi joka paikkaan.

Jana Štšerbakova kertoo jatkaneensa mielenosoituksiin osallistumista joka sunnuntai.

”Mielenosoitusten tyyli on muuttunut, nyt meillä on nämä naapureiden marssit”, Štšerbakova kertoo. ”Ennen halusimme osoittaa, kuinka paljon meitä on. Nyt sellainen on vaarallista, poliisi ottaa mielenosoittajat kiinni heti, jo ennen mielenosoitusta, joten on ollut pakko vaihtaa taktiikkaa.”

”Kun mielenosoitukset ovat ympäri kaupunkia, eivät väkivaltakoneiston resurssit millään riitä joka paikkaan. Mutta toisaalta tulee välillä sellainen tunne ettet itsekään tiedä, miksi kadulla olet.”

Erikoisjoukkojen tunnuksettomat miehet pidättivät mielenosoittajan niin kutsutulta naapurustomarssilta sunnuntaina Minskissä.­

”Naapurimielenosoitusten osanottajien määrä riippuu ennen kaikkea lähiöstä. Jos alueella on paljon nuoria asukkaita, saattaa mielenosoitukseen tulla parituhattakin osanottajaa. Omalla alueellani on päästy parhaimmillaan tuhanteen osanottajaan.”

Valko-Venäjän sisäministeriö kertoi sunnuntai-iltana pidättäneensä pääkaupungin mielenosoituksista yhteensä yli 300 osanottajaa epäiltynä ”joukkokokoontumisia koskevan lain rikkomisesta” raportoi uutissivusto Tut.by.

Luku on samaa luokkaa kuin viikkoa aiemmin ja selvästi pienempi kuin vielä loka–marraskuun vaihteessa, jolloin pelkästään pääkaupungissa pidätettiin viikonvaihteen protestien aikaan vähintään tuhat ihmistä.

Pidätykset ovat vähentyneet, sillä oppositio ei ole enää järjestänyt keskitettyä, tuhansien ihmisten marssia pääkaupungin keskustassa.

Elokuun väärennettynä pidettyjen presidentinvaalien jälkeen Minskin mielenosoituksiin osallistui suurimmillaan arvioiden mukaan 100 000–220 000 ihmistä. Samanlaisia protesteja nähtiin kaikissa Valko-Venäjän suurissa kaupungeissa ja pidätyksiä kertyi tuhansittain.

Viime sunnuntaina pienimmät mielenosoitukset Minskissä olivat uutistoimisto AFP:n mukaan alle kahdenkymmenen hengen kokoontumisia. Raportteja suurista protesteista ei muista kaupungeista kuulunut.

Pidätykset ja poliisin erikoisjoukkojen kovat otteet ovat tärkein syy suurmielenosoitusten loppumiseen. Poliisin silmätikkuna ovat toiseen kertaan pidätetyt, joita kohdellaan rikoksen uusijoina.

Pienillä paikkakunnilla nimettömänä protestointi ei tahdo onnistua. Aluekeskuksiin poliisi on taas valinnut oman linjan.

Valko-Venäjällä on Minskin lisäksi puolen tusinaa yli 200 000 asukkaan kaupunkia. Erikoisjoukot ovat ryhtyneet tekemään niihin laajoja iskuja viikonloppuisin, yksi kerrallaan.

Suuri osa viime viikon maanantain mielenosoitusmarssille Minskissä osallistuneista oli eläkeläisiä.­

”Esimerkiksi Hrodnassa oli suuria mielenosoituksia, mutta sitten poliisi onnistui lopettamaan ne kokonaan. Nyt ne ovat taas alkaneet uudelleen”, Jana Štšerbakova kertoo.

Oppositio on vastannut väkivaltaan välttämällä itse sitä viimeiseen saakka. Syyskuussa alkaneet naisten lauantaiset mielenosoitukset olivat osa tätä taktiikkaa. Mielenosoittajat uskoivat vanhan kokemuksen perusteella, ettei naisia juurikaan pidätettäisi eikä hakattaisi. Toisin kävi.

Naisten marssien käytännössä loputtua marraskuussa on samaa ajatusta toteutettu toisin. Maanantaisin Minskin mielenosoituksissa ovat marssineet eläkeläiset, torstaisin invalidit.

Mellakkapoliisi yritti hajottaa pääosin eläkeläisten miehittämää mielenosoituskulkuetta viime viikon maanantaina Minskissä.­

”Nyt on sekä vanhusten että invalidien kimppuun käyty”, Štšerbakova sanoo. ”He ylittävät näitä rajoja yksi kerrallaan.”

”Elokuussa ajattelimme, että meillä voisi olla uusi presidentti jo uutenavuotena. Mutta on todella vaikea murskata rakennelmaa, jota on pystytetty 26 vuotta, ei se parissa kolmessa kuukaudessa tai puolessa vuodessa onnistu. On valmistauduttava pitkään taisteluun.”

Lukašenkan vuonna 1994 alkaneen valtakauden ja hänen luomansa järjestelmän pitäminen pystyssä pelkällä väkivallalla tuskin pitkään onnistuisi. Tärkeää on myös Venäjän tuki, jonka presidentti Vladimir Putin Lukašenkalle julkisesti vahvisti Valko-Venäjän presidentin vieraillessa Putinin luona Sotšissa syyskuun puolivälissä.

Tämän tapaamisen jälkeen Lukašenka ryhtyi puhumaan presidentin lähes ehdotonta valtaa vähentävästä perustuslain uudistamisesta, jonka jälkeen hän olisi valmis eroamaan, jos kansa sitä vaatii. Julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan kansanäänestys uudesta perustuslaista järjestettäisiin 2022 ja sen jälkeen vuorossa olisivat uudet vaalit.

Mellakkapoliisi hajotti eläkeläisten mielenosoitusta Minskissä viime viikon maanantaina.­

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkadi Mošes ei ota Lukašenkan puheita kovin vakavasti.

”Perustuslain muuttaminen on Lukašenkalle tapa ostaa aikaa”, Mošes sanoo. ”Hän ei ole pystynyt myymään tätä ajatusta kotiyleisölleen mutta Venäjä on ostanut sen. Moskovalle tämä on keino puolustaa Lukašenkan pysymistä toistaiseksi vallassa.”

Loputon hirttäytyminen vallassa roikkuvaan Lukašenkaan on Moskovalle riski, joka saattaa olla jo käymässä toteen. Valkovenäläisen BAM-tutkimuslaitoksen kyselyn mukaan Venäjän ja Valko-Venäjän valtioliiton kannatus Valko-Venäjällä on laskenut syys–marraskuussa vajaasta 52 prosentista 40 prosenttiin, kertoo venäläinen Svobodnaja Pressa.

Käänteet ovat kuitenkin olleet nopeita. Saman laitoksen aiemman tutkimuksen mukaan valtioliiton kannatus oli heinäkuussa yhtä vähäinen kuin nyt, mutta nousi nopeasti elokuun presidentinvaalien molemmin puolin.

Valkovenäläiset äänestäjät näyttivät siis uskovan, että Venäjä hylkää Lukašenkan. Kun näin ei käynyt, on Venäjä-yhteistyön suosiokin kääntynyt laskuun.

Samaan aikaan ”eurooppalaisen suuntautumisen” kannatus samassa kyselyssä on noussut vajaasta 27 prosentista 33:een.

Euroopan unioni ei ole tämän suosionsa nousun eteen juuri mitään tehnyt. Pakotteet Lukašenkaa ja hänen valtapiiriään vastaan otettiin käyttöön hitaasti ja niitä on asetettu vähän, ainakin jos verrataan vuonna 2011 asetettuihin ja 2015 peruttuihin Valko-Venäjä-pakotteisiin.

Asetelma on joka tapauksessa kääntymässä hiljalleen asentoon, jossa Venäjä ja EU saattavat olla napit vastakkain, aivan kuten kävi Ukrainassa 2014.

Arkadi Mošes julkaisi tutkimuslaitos Carnegien sivulla äskettäin artikkelin, jossa hän hahmotteli kolme tapaa, joilla Valko-Venäjän tilanne voi kääntyä Venäjän ja EU:n yhteenotoksi.

Ensinnäkin Valko-Venäjän talous voi ajautua syvään kriisiin, josta Moskova lopulta sen pelastaa – vaatien vastalahjaksi syvempää yhteistyötä ja oikeutta sotilastukikohtiin. Kansallisesta taistelusta tulisi saman tien geopoliittinen.

Toisekseen kansa voi lähteä kaduille EU-liput hulmuten, jolloin unionin on pakko muuttaa passiivista linjaansa. Venäjä vastaisi tähän koventamalla omaa suhtautumistaan Valko-Venäjän oppositioon.

Kolmanneksi Lukašenkan seuraajaksi voi nousta henkilö, joka ei ole lainkaan Moskovan mieleen mutta juhlittu voittaja Brysselissä. Ja jälleen EU ja Venäjä olisivat vastakkain omissa juoksuhaudoissaan.

Huonoja vaihtoehtoja on siis useita, entä hyviä?

Mielenosoittajat vaativat presidentti Aljaksandr Lukašenkan eroa viime viikon maanantaina Minskissä.­

”Myönteinen kehitys on periaatteessa mahdollinen, mutta samalla lännen pitäisi tarjota Valko-Venäjälle myös jotain porkkanaa eikä sellaista ole näkynyt”, Ulkopoliittisen instituutin Mošes sanoo.

”Lukašenka voi erota kahden tai kolmen vuoden kuluessa, jos protestit jatkuvat. Mutta silti kestää helposti 20 tai 30 vuotta ennen kuin on rakennettu normaali moniarvoinen demokratia, joka perustuu eurooppalaisille normeille.”

Entä mitä EU:n pitäisi opiskelija Jana Štšerbakovan mielestä tehdä?

”Lisätä pakotteita!” Štšerbakova vastaa. ”Se on todella tärkeää, se horjuttaa eliitin, poliitikkojen ja Lukašenkan liiketoimia. Ja Venäjän bisneksiä siinä samalla. Vain rahalla voi tähän jotenkin vaikuttaa.”