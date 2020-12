Pääministeri Boris Johnson ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen yrittivät etsiä turhaan yhteisymmärrystä puhelimitse maanantaina.

Lontoo

Euroopan unioni ja Britannia yrittävät pihtisynnyttää kauppasopua alkavalla viikolla, mutta tiellä on yhä isoja ongelmia.

Aika käy vähiin, sillä vuoden lopussa päättyy Britannian EU-eron eli brexitin siirtymäkausi. Jos edes laihaa sopua tulevasta EU–UK-suhteesta ei synny, vaikeutuvat kauppa ja muu yhteistyö olennaisesti.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Britannian pääministeri Boris Johnson yrittivät etsiä yhteistä poliittista näkemystä pitkälle iltaan venyneessä puhelinkeskustelussa maanantaina.

”Tulimme siihen lopputulokseen, että eväitä sopimuksen viimeistelemiseksi ei vielä ole”, von der Leyenin maanantai-iltana twiittaamassa lyhyessä lausunnossa luki.

Von der Leyen ja Johnson pyytävät nyt, että osapuolten pääneuvottelijat avustajineen jatkavat ongelmakohtien selvittelyä. Sen jälkeen luvassa olisi lähipäivinä lisäneuvottelut. AFP:n tietojen mukaan Johnson on matkustamassa von der Leyenin luo Brysseliin.

Neuvottelujen kipupisteet ovat samat kuin ennenkin: tasapuoliset toimintaedellytykset, tulevien riitojen ratkaisu sekä kalastus.

Tasapuolisia toimintaedellytyksiä vaatii EU. Ne tarkoittavat käytännössä reilua peliä.

EU on huolissaan siitä, että EU-lainsäädännöstä vapautuva Britannia alkaa heikentää omaa ympäristö-, työ-, kuluttaja- ja valtiontukilainsäädäntöään. Näin Britannia voi saada kohtuutonta etua, jos se saa viedä tuotteitaan esteittä EU:n sisämarkkinoille.

Kalastuksessa osapuolet ovat lähentyneet toisiaan, vaikka lopullista sopua kiistakysymyksistä ei olekaan vielä löytynyt.

Auki on yhä se, kuinka kauan EU-maiden alukset saisivat jatkaa kalastamista Britannian vesillä. Eri mediatietojen mukaan EU vaatii kymmentä vuotta, ja Britannia tarjoaa 3–5:tä vuotta. Auki on myös se, kuinka paljon kalaa EU-alukset saisivat jatkossa pyytää.

Kolmas iso kysymys on tulevien riitojen ratkaisu. Menetelmä pitää kirjata tarkasti sopimukseen, koska osapuolet eivät voi luottaa toisiinsa.

EU:n luottamus Britanniaan on karissut jo siitäkin syystä, että Johnsonin konservatiivihallitus uhkaa rikkoa tammikuun lopulla voimaan tullutta erosopimusta. Britannian kiistanalainen – erosopimusta Pohjois-Irlannin osalta rikkova – sisämarkkinalakiesitys jatkaa kulkuaan Britannian parlamentissa tällä viikolla.

Brittihallitus on luvannut jo aiemmin, että kiistanalaiset pykälät ovat vain varotoimi, ja että ne poistetaan, jos Britannia ja EU pääsevät kauppasopuun. Lupaus toistui eri muodossa taas maanantaina.

Britanniassa pääministerillä on iso valta päättää tärkeistä kansainvälisistä linjauksista. Nytkään Johnsonin tiellä ei seiso Britanniassa kukaan, kun hän saa vapaasti arvioida, mikä sopu briteille kauppaneuvotteluissa lopulta riittää ja mikä ei.

Johnsonin konservatiivihallituksen ministerit antavat Johnsonille asiassa vapaan harkintavallan, uutisoi The Sunday Times -lehti sunnuntaina. Parlamentin alahuone on Johnsonin talutusnuorassa, sillä konservatiiveilla on siellä 80 kansanedustajan enemmistö.

Oppositiolla ei ole kauppasopimukseen käytännössä mitään sananvaltaa.

EU-osapuoli on painottanut yhtenäisyyttään koko neuvottelujen ajan. Yhteinen linja pitää vielä neuvottelujen loppumetreilläkin, EU-lähteet kertovat.

Brittimediaa seuraamalla EU:sta saa kuitenkin toisenlaisen kuvan. Sen mukaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron on EU:n ”paha poliisi”, joka uhkaa kaataa neuvottelut. Saksan liittokansleri Angela Merkel sen sijaan esitetään usein ”hyvänä poliisina”, joka ymmärtää brittien kantoja.

Maanantaisen The Times -lehden mukaan EU on jakautunut sen suhteen, kuinka tiukasti jäsenmaat vaativat tasapuolisten toimintaedellytysten täyttymystä.

The Timesin mukaan Suomi, Saksa, Ruotsi, Itävalta, Baltian maat sekä Keski- ja Itä-Euroopan maat kuuluvat leiriin, jolle on tärkeää torjua talousongelmat, joita kauppasopimukseton tila aiheuttaisi.

Tiukempaa linjaa vetävät kuulemma Ranska, Italia, Espanja, Belgia, Hollanti, Tanska ja Romania. Näistä maista osa sijaitsee maantieteellisesti aivan Britannian naapurissa.

EU:n puolesta neuvotteluja käyvä Michel Barnier antoi tilannekatsauksen EU-suurlähettiläille Brysselissä maanantaina.­

EU-maiden puolesta neuvotteluja käyvä Michel Barnier antoi jo aiemmin maanantaina pessimistisen arvion neuvottelujen etenemisestä, Irlannin yleisradioyhtiö RTÉ raportoi.

Irlannin pääministerin Micheál Martinin mukaan neuvottelut ovat nyt veitsenterällä.

”Tuntumani on, että todennäköisyys sovun syntymiselle on 50–50. Nyt ei ole syytä olla liian optimistinen”, Martin sanoi sunnuntai-iltana RTÉ:lle.

Irlannin pääministeri Micheál Martin veikkasi, että todennäköisyys sopimuksen syntymiselle on nyt 50–50.­

Britanniassa toistellaan usein, että EU ei kunnioita Britannian suvereniteettia vaatiessaan brittejä pitämään brittiläisen työ-, ympäristö-, kuluttaja- ja valtiontukilainsäädännön lähellä vastaavaa EU-sääntelyä.

EU:n näkökulmasta kyse on kuitenkin EU:n sisämarkkinoista. Aivan unionin naapurissa sijaitsevaa Britanniaa ei voi päästää viemään tavaroitaan vapaasti – eli ilman mitään tulleja ja kiintiöitä – EU-maihin, jos britit voivat samalla hyötyä kohtuuttomasti EU-maita löyhemmästä lainsäädännöstä.

EU:n mielestä Britannia yrittää nyt samaa kuin brexit-neuvottelujen aikanakin eli kermankuorintaa. Johnsonin hallitus pyrkii eroon kaikesta EU:n sääntelystä, mutta samalla halutaan jatkaa esteetöntä kauppaa.

Kauppaneuvottelujen ytimessä piileekin perustavanlaatuinen kysymys: kumpi lopulta joustaa, EU:n sisämarkkinat vai Britannian suvereniteetti.

Jos kumpikaan ei jousta, ei sopua synny.

Silloin brittihallituksen ja brittimedian syyttävä sormi osoittaa kohti EU:ta. Tämä taas heikentää Britannian ja unionin tulevaa suhdetta.

EU:ssa syytöksiin on jo varauduttu. Unionissa panostetaan maineenhallintaan ennaltaehkäisevästi. EU-parlamentti on ilmoittanut, että EU–UK-sopimuksen hyväksyntä ei ole ainakaan mepeistä kiinni. Parlamentti lupaa istua vaikka joulun välipäivinä.