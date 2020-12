The Hill: Sadat asianajajat tuomitsevat Trumpin lakitiimin, jonka ”Kraken-hirviö” epäonnistui Georgiassa – osavaltio vahvisti Bidenin voittajaksi kolmannen kerran

Allekirjoittajien mielestä Trumpin oikeustoimet heikentävät kansan uskoa vaalien tulokseen ja horjuttavat perustuslaillista demokratiaa. Georgiassa Trumpin lakitiimi kertoi ”vapauttavansa Krakenin” osavaltion vaaliviranomaisten kimppuun, mutta oikeusjuttu hylättiin.

Trumpin kampanja on presidentin asianajajan Rudy Giulianin (vas.) johdolla tehtaillut valtavan määrän kanteita varsinkin vaa’ankieliosavaltioissa. Oikealla Trumpin kampanjan neuvonantaja Boris Epshteyn.­

Sadat asianajajat ympäri Yhdysvaltoja ovat allekirjoittaneet avoimen kirjeen, jossa tuomitaan väistyvän presidentin Donald Trumpin lakitiimin ajamat oikeustoimet vaalituloksen kumoamiseksi, kertoo yhdysvaltalaislehti The Hill.

Lawyers Defending Democracy -järjestön avoimen kirjeen yli 1 500 allekirjoittajan joukossa on asianajajia, oikeustieteen professoreita ja alan virkamiehiä.

Allekirjoittajien mielestä Trumpin oikeustoimet heikentävät kansan uskoa vaalien tulokseen ja horjuttavat perustuslaillista demokratiaa.

Kirjeessä kerrotaan, että vaaleihin liittyvistä oikeustoimista yli 35 on tähän mennessä johtanut Trumpin kannalta tappioon.

”Valitettavasti presidentin ensisijaiset toimijat ja edesauttajat näissä pyrkimyksissä ovat olleet asianajajia, jotka ovat valansa ja eettisten sääntöjensä velvoittamia ylläpitämään lakia”, kirjeessä sanotaan.

Tästä syystä kirjeessä vaaditaan, että asianajajaliitot tuomitsisivat oikeustoimet ja liittojen kurinpitoviranomaisten pitäisi tutkia ne.

Väistyvä presidentti ei ole suostunut myöntämään vaalitappiotaan, vaan on sen sijaan virheellisesti julistanut useaan otteeseen voittaneensa vaalit sekä levittänyt perättömiä väitteitä vaalivilpistä.

Trumpin kampanja on presidentin henkilökohtaisen asianajajan Rudy Giulianin johdolla tehtaillut valtavan määrän kanteita etenkin vaa’ankieliosavaltioiden oikeusistuimiin.

Maanantaina Trump kohtasi jälleen uusia oikeustappioita vaalien kannalta tärkeissä Georgiassa, Michiganissa ja Pennsylvaniassa. Esimerkiksi Georgiassa tuomioistuin hylkäsi oikeushaasteen, jota Trump-myönteiset asianajajat olivat kuvailleet mahtipontisesti. He olivat kertoneet ”vapauttavansa Krakenin” osavaltion vaaliviranomaisten kimppuun.

Kraken on kansantaruista tuttu valtava merihirviö.

”Kraken-oikeushaasteen väitteet ovat osoittautuneet olevan yhtä myyttisiä kuin olento, jonka mukaan ne on nimetty”, Georgian ylin vaaliviranomainen, republikaaninen Brad Raffensperger sanoi The Hillin mukaan.

”Georgialaiset voivat jatkaa eteenpäin tietäen, että heidän äänensä, ja ainoastaan heidän lailliset äänensä, laskettiin tarkasti, oikeudenmukaisesti ja luotettavasti.”

Georgia julisti maanantaina jo kolmatta kertaa demokraattien Joe Bidenin voittaneen presidentinvaalit Georgiassa.

Raffensperger julisti tuloksen osavaltion saatua valmiiksi jo toisen uudelleenlaskentansa. Uudelleenlaskennoista jälkimmäistä oli vaatinut Trumpin kampanjatiimi.

Raffensperger kertoi BBC:n mukaan maanantaina, että kaiken kaikkiaan kolmannen ääntenlaskennan tuloksena Biden voitti Trumpin perinteisesti republikaani­enemmistöisessä osavaltiossa lähes 12 000 äänellä.

”Me olemme nyt laskeneet laillisesti annetut äänet kolme kertaa, ja tulos on pysynyt muuttumattomana”, Raffensperger sanoi Atlantassa maanantaina järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Hän sanoi tietävänsä, että on olemassa ihmisiä, jotka ovat vakuuttuneita siitä, että vaaleissa olisi ollut kaikenlaisia ongelmia. Hän kuitenkin painotti varsinaisten todisteiden kertovan eri tarinaa. Virkamies varoitteli myös siitä, miten perättömät väitteet vaalivilpistä vahingoittavat osavaltiota.

Raffensperger on syyttänyt aiemmin Trumpia muun muassa siitä, miten tämän jatkuvat vaalivilppiväitteet lietsovat vaalivirkailijoihin kohdistuvaa uhkailua. Virkamies on itsekin vaimonsa kanssa saanut vaalien jälkeen uhkauksia, joista osassa on uhattu heidän henkeään.