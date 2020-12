Republikaanipoliitikon tiedottaja luonnehti presidentin puhelinsoittoja ennemminkin tietopyynnöiksi kuin painostamiseksi.

Presidentti Donald Trump ei ole vieläkään hyväksynyt vaalitappiotaan, vaan yrittää ilmeisesti painostaa Pennsylvanian edustajainhuoneen republikaanijohtajaa kumoamaan vaalituloksen osavaltiossa.

The New York Times -lehden mukaan Trump on soittanut lähipäivinä Bryan Cutlerille kahdesti ja pyytänyt tätä etsimään ratkaisuja vaalituloksen kääntämiseksi.

Vaalit voittanut demokraatti Joe Biden sai Pennsylvaniassa yli 80 000 ääntä enemmän kuin Trump. Istuva presidentti on yrittänyt mitätöidä tulosta erilaisilla oikeusjutuilla, jotka ovat kuitenkin kaatuneet oikeusistuimissa.

”Cutler teki hänelle selväksi, mitä laillisesti voidaan tehdä ja mitä ei”, Cutlerin tiedottaja Michael Straub sanoi The New York Timesille viitaten Trumpin puheluihin.

Hän luonnehti presidentin puhelinsoittoja ennemminkin tietopyynnöiksi kuin Cutlerin painostamiseksi.

Pennsylvania on yksi kolmesta osavaltiosta, jonka päättäjiä Trump yrittää saada mitätöimään äänestäjien tahdon. Trump on painostanut myös Michiganin ja Georgian osavaltioiden johtajia toimiin, jotta äänestystulos saataisiin käännettyä.

Lähes kaikki osavaltiot ovat jo virallistaneet äänestystuloksen, ja Biden on saanut tarvittavat 270 valitsijamiestä taakseen.