Britanniasta tuli ensimmäinen länsimaa, joka aloitti laajat covid-19-rokotukset.

Lontoo

Rokotukset koronavirusta vastaan alkoivat tiistaina Britanniassa. Britanniasta tuli näin ensimmäinen länsimaa, joka aloitti laajat rokotukset covid-19-pandemian selättämiseksi.

Ensimmäisenä rokotteen sai 90-vuotias Margaret Keenan Coventryn kaupungin yliopistosairaalassa, PA-uutistoimisto kertoi. Keenan rokotettiin kello 8.31 Suomen aikaa.

”Tunnen itseni etuoikeutetuksi, kun saan ensimmäisenä rokotteen covid-19-tautia vastaan. Se on kuin paras mahdollinen ennenaikainen syntymäpäivälahja, koska pääsen taas uutena vuotena viettämään aikaa perheeni ja ystävieni kanssa oltuani yksin suurimman osan kuluvaa vuotta”, Keenan sanoi PA:n mukaan.

Sairaanhoitaja May Parsons antoi rokotteen covid-19-tautia vastaan Margaret Keenanille, 90, Coventryn yliopistosairaalassa Englannissa tiistaina.­

Keenan täyttää 91 vuotta ensi viikolla. Rokotteen antoi sairaanhoitaja May Parsons, joka on kotoisin Filippiineiltä ja työskennellyt Britannian julkisessa terveydenhuollossa NHS:ssä lähes neljännesvuosisadan.

Keenanin rokotuksesta twiittasivat tiistaiaamuna myös pääministeri Boris Johnson sekä NHS.

Yhdysvaltalaisen Pfizer-yhtiön ja saksalaisen Biontechin kehittämän rokotteen ensimmäiset erät saapuivat Britanniaan viime viikolla Belgiasta.

Ensimmäiseksi rokote annetaan kaikkein haavoittuvimmille ryhmille kuten jo sairaalahoitoa saaville yli 80-vuotiaille, vanhainkotien työntekijöille sekä erityisen riskialtista työtä tekeville terveydenhuollon ammattilaisille.

Sen jälkeen aletaan rokottaa muita ikääntyneitä sekä terveys- ja sosiaalialan ammattilaisia.

”Rokotetta ovat saaneet kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan osat”, Britannian terveysministeri Matt Hancock twiittasi maanantaina.

Osansa ovat saaneet näin Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti.

Hancock on nimennyt rokotusten alkamispäivän voitonpäiväksi (V-Day), jossa on kaikuja toisesta maailmansodasta.

Rokottamisesta vastaa Britannian julkinen terveydenhuoltojärjestelmä eli NHS. Rokotuksia aiotaan jakaa erityisissä rokotekeskuksissa sekä kymmenissä sairaaloissa.

Koronarokote tarjotaan maksutta. Britannian terveysministeriön mukaan kyseessä on maan historian suurin rokotusohjelma.

Ministeriö neuvoo lykkäämään rokotteen ottamista, jos on raskaana tai imettää. Jos taas yrittää tulla raskaaksi, pitäisi odottaa kaksi kuukautta rokotteen toisen annoksen ottamisesta.

”Ei ole todisteita siitä, että rokote olisi vaarallinen raskaana oleville tai imettäville. Lisää tietoa kuitenkin tarvitaan, ennen kuin rokotetta voi tarjota [kyseisille ryhmille]”, terveysministeriö sanoo verkkosivuillaan.

Suurin osa briteistä pitää koronarokotetta turvallisena, mutta epäilijöitäkin riittää.

You Gov -yhtiön tuoreen mittauksen mukaan 68 prosenttia väestöstä luottaa rokotteeseen, mutta 23 prosenttia empii. Luottamus rokotteeseen kasvaa ikäryhmittäin niin, että mitä vanhempia vastaajat ovat, sitä suurempi on luottavaisten osuus.

Britanniassa oli rekisteröity maanantaihin mennessä 1 738 000 koronatartuntaa. Covid-19-tautiin kuolleita on noin 77 000. Britanniassa on noin 67 miljoonaa asukasta.

Britannia on ostanut Pfizerin ja Biontechin rokotetta yhteenä 40 miljoonaa annosta.

Ensimmäisessä erässä saapui 800 000 annosta. Se riittää 400 000 ihmiselle, sillä kukin tarvitsee kaksi annosta. Annosten välissä pitää odottaa kolme viikkoa.

Ministeriön mukaan rokote alkaa vaikuttaa kaksi viikkoa toisen annoksen ottamisen jälkeen. Siksi rokotettujenkin pitää jatkaa varotoimia.

”On olemassa pieni mahdollisuus, että saat koronaviruksen, vaikka olet ottanut rokotteen”, ministeriö sanoo rokotusohjeissaan.

Rokote annetaan pistoksena olkavarteen. Suurin osa sivuvaikutuksista on kuulemma lieviä ja kestää korkeintaan viikon.

Ministeriö listaa sivuvaikutuksina olkavarren jomotuksen, väsymyksen, päänsäryn sekä kivuliaan olon.

”On erittäin harvinaista, että rokotteesta saa vakavan allergisen reaktion (anaphylaxis). Jos näin käy, se tapahtuu yleensä heti joitakin minuutteja rokotteen ottamisen jälkeen.”

Pfizerin ja Biontechin rokotteen säilytys ja jakelu vaatii erityistä tarkkuutta, sillä se pitää säilyttää vähintään –70 asteessa.

Britannian hallitus on varannut ”rokotesalkkuunsa” noin 355 miljoonaa annosta koronavirusrokotetta seitsemältä eri yhtiöltä. Myös EU on varannut rokotusannoksia paljon enemmän kuin unionissa on asukkaita.

Syynä on se, että rokotteiden varaushetkellä niiden tehosta ja onnistumisesta ei ole ollut varmuutta. Rikkaat valtiot ostavat rokotteita varmuudeksi usealta yhtiöltä ja moninkertaisen määrän väkilukuun verrattuna.