Maailman korkeimman vuoren mitat ovat ilmeisesti muuttuneet vuonna 2015 tapahtuneen maanjäristyksen seurauksena.

Nepal ja Kiina ovat päässeet yhteisymmärrykseen merenpinnasta mitattuna maailman korkeimman vuoren Mount Everestin virallisesta korkeudesta. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Maat ovat sopineet, että Mount Everest on hieman korkeampi kuin mitä maiden aiemmat mittaustulokset ovat osoittaneet.

Nepal ja Kiina lähettivät kumpikin omat tutkijaryhmänsä vuoren huipulle, minkä jälkeen ne vahvistivat, että vuori on 8 848,86 metrin korkuinen.

Nepal ei ole aiemmin mitannut Everestin korkeutta itse, vaan se on nojautunut vuonna 1954 intialaisten tekemään mittaukseen, jonka mukaan korkeutta on 8 848 metriä. Tämä korkeus on saatu mitattaessa vuori lumipeitteen kanssa.

Kiinan vuonna 2005 tekemä mittaus puolestaan osoitti, että vuori on kiviaineksen perusteella mitattuna 8 844,43 metrin korkuinen eli noin 3,7 metriä matalampi kuin mitä intialaismittaus vuodelta 1954 osoitti.

Aiempien mittausten tulokset ovat vaihdelleet 8 844 metristä 8 850 metriin. Monet länsimaiset kiipeilijät pitävät vuoren korkeutena 8 850:tä metriä, jonka ovat vuonna 1999 vahvistaneet National Geographic Society -yhdistys ja Bostonin tieteellinen museo. Mittauksessa käytettiin apuna satelliittitekniikkaa.

Vuorikiipeilijät ovat Reutersin mukaan arvioineet, että Nepalin ja Kiinan Tiibetin rajalla sijaitsevan vuoren korkeus on muuttunut ilmeisesti vuonna 2015 tapahtuneen maanjäristyksen seurauksena. Tuhoisa järistys oli magnitudiltaan 7,8, ja se tappoi Nepalissa 9 000 ihmistä.

Nepal teki ensimmäiset omat mittauksensa vuorella viime vuoden toukokuussa. Kiinalaistutkijoiden ryhmä teki oman matkansa huipulle tämän vuoden keväällä, jolloin vuori oli jo suljettu kiipeilijöiltä koronapandemian takia.

Nepalilainen ryhmä käytti korkeuden määrittelyssä apunaan satelliittinavigaatiotekniikkaa.

Vuorikiipeilijöiden odotetaan pandemian jälkeen yrittävän tehdä uusia ennätyksiä nousemalla ”entistä korkeammalle” Everestille.

Reutersin mukaan vuorelle on sen ensimmäisten valloittajien Sir Edmund Hillaryn ja šerpa Tenzing Norgayn jälkeen kiivennyt 5 789 ihmistä. Kiipeilykertoja on ollut 10 184. Vuoren rinteille on kuollut ainakin 311 kiipeilijää.