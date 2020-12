Vain 26 kongressin republikaania 249:stä uskalsi sanoa kyselyssä, että Joe Biden voitti vaalit. Trumpin puolueen poliitikot pelkäävät fyysistä uhkaa ja äänestäjien kostoa, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Lokakuun puolivälissä minulle kävi selväksi, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tekemisten ja sanomisten raja ei kulje missään. Koskaan ei tule vastaan se hätkähdyttävä tapahtuma, jolloin voi varmuudella sanoa, että tästä ei enää hullummaksi mene.

Katselin CNN-kanavaa pennsylvanialaisessa hotellihuoneessa ja suu loksahti auki. Ruudulla näkyi kuvaa Trumpin michiganilaisista kannattajista, jotka huusivat: ”Lock her up, lock her up!”

”Heittäkää hänet tyrmään!” he vaativat.

Hänellä tarkoitettiin Michiganin demokraatti­kuvernööriä Gretchen Whitmeriä, jonka tiukka korona­politiikka oli suututtanut Trumpin republikaani­kannattajia. ”Heittäkää ne kaikki tyrmään”, Trump vastasi väki­joukolle tarkoittaen poliittisia vastustajiaan.

Yhdeksän päivää aiemmin liittovaltion poliisi FBI oli ilmoittanut, että toistakymmentä michiganilaista äärijärjestön jäsentä oli suunnitellut muun muassa Whitmerin sieppaamista, virkamiesten teloittamista kameroiden edessä ja osavaltion kongressitalon polttamista.

Kampanjatilaisuudessa puhunut Trump totesi, että Whitmer on vaarallinen poliitikko, joka valmistautuu muiden demokraattien tavoin ryöväämään presidentinvaalit häneltä. ”Miten helvetissä voisin jättää oman ja maani poliittisen elämän tällaisen politrukin käsiin?”

Nyt kun Yhdysvaltain presidentinvaaleista on kulunut runsas kuukausi, Trump väittää yhä, että vaalit ryövättiin häneltä, vaikka vaaliviranomaiset ja tuomarit kaikista ideologisista taustoista kertovat päinvastaista. Demokraatti Joe Biden löi Trumpin selvästi vapaissa ja rehellisissä vaaleissa.

Vaan mitä mieltä ovat republikaanipoliitikot, Trumpin puoluetoverit? Viime viikonloppuna The Washington Post -lehti julkaisi kyselyn, johon oli pyydetty kommentteja jokaiselta liittovaltion kongressin republikaanilta, 249:ltä senaattorilta ja kongressiedustajalta.

Kyselyssä vain 26 republikaanipoliitikkoa totesi Bidenin voittaneen presidentinvaalit. Kahden mielestä Trump voitti vaalit ja 221 kieltäytyi vastaamasta tai jätti kantansa epämääräiseksi.

Yhdysvalloissa on vaalien jälkeen syntynyt absurdi tilanne, jossa jokaisen vaalivoiton hyväksyneen republikaanin lausahduksesta on tullut erillinen uutinen: George W. Bush, Mitt Romney, Lamar Alexander…

Lista on tuntunut melko pitkältä, koska tasaisin väliajoin on ollut jotain uutisoitavaa. Mutta totuus on, että 89 prosenttia kongressin republikaaneista ei vastaa yksinkertaiseen kysymykseen: kuka voitti vaalit?

Suurin selittäjä on pelko. Trumpin ja tämän kannattajien viha ei ole rajoittunut demokraatteihin. Esimerkiksi Georgian republikaanipuolueen osavaltiosihteeri Brad Raffensperger on kertonut, että myös hänen vaimolleen satelee tappouhkauksia, koska hän ei ole suostunut kumoamaan georgialaisten äänestäjien tahtoa.

”Herra presidentti... lakatkaa yllyttämästä ihmisiä väkivaltaan. Johonkuhun sattuu vielä, joku vielä ammutaan, joku kuolee”, totesi Georgian vaalijärjestelmistä vastaava republikaanivirkamies Gabriel Sterling viime viikolla:

The New York Times -lehti kertoo, kuinka tavalliset vaalivirkailijat ovat saaneet tappouhkauksia joka puolella maata. Heille lähetetään esimerkiksi ”petturi”-viesteillä ryyditettyjä kuvia hirttosilmukoista.

Republikaanipoliitikkojen enemmistö ei tunnusta vaalin tulosta ainakaan neljästä todennäköisestä syystä: he pelkäävät fyysisen turvallisuutensa puolesta, he pelkäävät Trumpin kannattajia omissa tulevissa vaaleissaan, he pelkäävät Georgian puolesta tai he puhtaasti laskelmoivat, että Trumpin kanssa kaveeraamisesta on poliitikon uralla hyötyä.

Georgiassa pidetään 5. tammikuuta senaattorinvaalien kakkoskierros, jossa selviää, kumpi pääpuolueista saa enemmistön liittovaltion senaattiin. Trumpin toivotaan antavan kampanjointiapua republikaaniehdokkaille ja siksi kuninkaantekijää ei haluta suututtaa.

Republikaanikannattajia Donald Trumpin kampanjatilaisuudessa Georgiassa viime lauantaina. Trump kampanjoi puolueen senaattoriehdokkaiden puolesta ja jatkoi omiin vaaleihinsa liittyvien petosväitteiden esittämistä.­

Joissakin kyselyissä jopa 70 prosenttia republikaaneista on todennut, että vaalit eivät olleet rehelliset. Vaalien alla 95 prosenttia republikaaneista sanoi pitävänsä Trumpin työtä presidenttinä arvossa ja vaaleissa häntä äänesti yli 74 miljoonaa ihmistä.

Kun The Washington Post -lehti kertoi, että pari tusinaa republikaania kongressissa on uskaltanut kutsua Bidenia vaalin voittajaksi, Trump vaati Twitterissä nähtäväkseen listan kyseisistä ”muka-republikaanista”. Trump on tunnettu siitä, että hän käy tukijoukkoineen säälimättömästi itsensä haastavien puoluetovereidensa kimppuun.

Amerikkalaismediassa on kerrottu, että suurin osa republikaanipäättäjistä on yksityisesti sitä mieltä, että maan tulee valmistautua Bidenin presidenttiyteen. Tällaisia viitteitä etsitään myös julkisista sanallisista lipsahduksista.

Esimerkiksi senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell viittasi yhdessä kommentissaan – huolimattomuuttaan – tulevaan ”uuteen hallintoon”. Trumpin johdossa republikaanien ymmärtämiseen tarvitaan kremlologin taitoja, sillä esimerkiksi McConnell ei suostu vastaamaan kysymykseen vaalin voittajasta.

Entinen wisconsinilainen republikaanipoliitikko Mark Becker kirjoitti The Bulwark -julkaisussa viime viikolla, että hänen osavaltionsa senaattori Ron Johnson oli perustellut puhelimessa yhdellä lauseella, miksi hän ei myönnä Bidenin vaalivoittoa, vaikka pitääkin sitä selvyytenä: ”Se olisi poliittinen itsemurha.”

Puhelimessa Johnson oli kutsunut Trumpia ”paskiaiseksi”, mutta julkisesti hän on toistellut Trumpin syytöksiä vaalivilpistä. Myös silloin, kun Trumpin aiemmin uskollinen oikeusministeri Bill Barr totesi, ettei mitään tuloksen kannalta merkittävää vaalivilppiä ole tapahtunut.

Wisconsinin osavaltion republikaanisenaattori Ron Johnson on julkisesti tukenut presidentti Donald Trumpia vaalipetosväitteissä.­

Becker totesi kirjoituksensa alussa, että hän epäröi ensin kertoa julkisesti puoluetoverinsa Johnsonin ajatuksista, koska olihan kyseessä yksityinen keskustelu. ”Lisäksi en halunnut, että perheestäni tulee maalitaulu, varsinkin kun vaimoni on nyt päivien päässä synnyttämisestä.”

Epäröinnistään ja peloistaan huolimatta hän päätti puhua.

”Ottaen huomioon sen sodan, jota senaattori Johnsonin kaltaiset republikaanijohtajat käyvät demokratiamme perustaa vastaan, en voinut enää vaieta.”

On ollut ihme, miten vähän väkivaltaa Yhdysvalloissa on vaalien yhteydessä nähty. Ja ihme olisi sekin, ellei Trumpin sota maansa demokratiaa vastaan päättyisi tavalla tai toisella tragediaan.