Kolmelle senegalilaiselle isälle vankeutta siitä, että he painostivat poikansa salakuljettajien matkaan Eurooppaan

Yksi pojista kuoli matkalla Kanarialle. Reitti on vilkastunut ylikalastamisen aiheuttaman talousahdingon vuoksi ja siksi, että Eurooppaan on muuten vaikeampi päästä.

Senegalissa toimiva tuomioistuin antoi tiistaina kolmelle isälle vankeusrangaistuksen siitä, että he olivat painostaneet poikiaan lähtemään salakuljettajien matkassa Eurooppaan, uutistoimisto AFP kertoo. Yksi pojista sairastui ja kuoli matkalla.

Kolmikolle annettiin kahden vuoden vankeustuomiot, mutta tuomioista 23 kuukautta on ehdollista. Isien todettiin syyllistyneen hengenvaaran aiheuttamiseen. Miehet ovat kalastajia rannikkokaupungissa Mbourissa.

Pojat olivat matkustaneet muiden ihmisten kanssa suurissa kanoottimaisissa veneissä meren yli Kanariansaarille, mistä heidät oli määrä kuljettaa manner-Eurooppaan. Yksi pojista, joka oli noin 15-vuotias, sairastui ja kuoli merta ylitettäessä. Hänen ruumiinsa heitettiin mereen.

Kaksi muuta poikaa palasi Senegaliin Kanarialle pääsynsä jälkeen. Kuolleen pojan isän kerrottiin maksaneen noin 380 euroa salakuljettajalle.

”Seison edessänne tänään, mutta henki on minusta jo jättänyt”, kuolleen pojan isä oli kertonut tuomioistuimelle AFP:n mukaan.

Isät kertoivat halunneensa pojilleen parempaa elämää. Kuolleen pojan oli määrä mennä Italiaan pelaamaan jalkapalloa.

Senegalilainen kalastaja Ibrahima Kane, 38, suunnittelee merimatkaa Kanariansaarille ensi vuonna. Hän oli yrittänyt vastaavaa matkaa jo vuonna 2006, mutta silloin hänen veneensä moottorista loppui polttoaine.­

Kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n mukaan yli 500 ihmistä Länsi-Afrikasta Kanariansaarten kautta Eurooppaan pyrkinyttä ihmistä on kuollut tänä vuonna marraskuun puoliväliin mennessä, suurin osa heistä loka–marraskuussa. Viime vuonna kyseisellä meriosuudella vahvistettiin 210 ihmisen kuolema.

Kun viime vuonna Kanarialle saapui alle 2 700 ihmistä veneillä, tänä vuonna tulijoita on kirjattu jo noin 20 000:tta, The New Humanitarian -lehti kertoo.

Lehden mukaan Senegalissa lähtöhaluja on kasvattanut kalastuselinkeinon vaikeutuminen. Kiinalaiset ja eurooppalaiset kalastusalukset ovat köyhdyttäneet vedet kaloista ja vieneet monelta paikalliselta elannon.

Uutistoimisto AP:n mukaan monet paikalliset toivovat, että tiistain tuomiot toimivat pelotteena muille senegalilaisille, jotka suunnittelevat vaarallista merimatkaa Eurooppaan. Matkat kestävät useita päiviä, sillä Senegalin rannikolta on noin puolentoista tuhannen kilometrin matka Kanarialle.

Kanariansaarten reitti on vilkastunut myös siitä syystä, että Eurooppaan pääsy on vaikeutunut muita väyliä pitkin. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan EU-alueelle on saapunut tänä vuonna yhteensä noin 90 000 ihmistä, enimmäkseen Välimeren yli Kreikan, Italian ja Espanjan rannoille.

Viime vuonna samoilla reiteillä havaittiin noin 124 000 siirtolaista ja pakolaista.