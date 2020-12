Ihmisoikeudet

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan ihmisiä saatetaan pidättää, vaikka he eivät olisi tehneet mitään laitonta.

Kiina on käyttänyt muslimien ”uudelleenkoulutusleirille” vietävien vankien valikoimisessa apunaan ohjelmistoa, joka etsii valvontatyökalujen avulla viitteitä ihmisten epäilyttävänä pidettävästä käytöksestä, ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) paljasti keskiviikkona.

HRW julkaisemat tiedot nostavat esille uusia yksityiskohtia siitä, miten Kiina hyödyntää teknologiaa ja verkossa liikkuvaa massadataa vähemmistöjen tarkkailuun ja alistamiseen, uutistoimisto AFP raportoi.

Yhdysvalloissa päämajaansa pitävä ihmisoikeusjärjestö HRW kertoi saaneensa haltuunsa poliisilta vuodettuja tietoja. Listalla oli tiedot yli 2 000 pidätetystä kiinalaisesta muslimista Aksun prefektuurista Xinjiangin alueelta.

Kansainvälinen yhteisö on arvostellut Kiinaa ankarasti siitä, miten se kohtelee Xinjiangin uiguuri-vähemmistöä. Ainakin miljoona uiguuria ja muita Kiinan muslimivähemmistöjen edustajia on viety keskitysleireille ”uudelleenkoulutettaviksi” vastoin heidän tahtoaan.

Kiinan mukaan leirit ovat koulutuskeskuksia ja niiden tarkoituksena on torjua terrorismia sekä parantaa työllistymismahdollisuuksia.

Kiina on kasvattanut viime vuosina huomattavasti Xinjiangin alueen valvontaan ja tarkkailuun meneviä kuluja, kertoo uutistoimisto AFP. Käytössä on muun muassa kasvojentunnistusohjelmia, iiristunnistuslaitteita ja dna:n keräystä. Keinoälyyn pohjaavia tarkkailulaitteita on asennettu laajasti Xinjiangin alueelle terrorisminehkäisyn nimissä.

HRW kertoo saaneensa haltuunsa listan, jossa on yksityiskohtaisia tietoja pidätyksistä vuodesta 2016 vuoteen 2017. Lista on saatu nimettömänä pysyttelevältä lähteeltä Aksun alueelta.

Listalla oli esimerkiksi ”Rouva T”, joka oli pidätetty ”yhteyksistä arkaluonteisiin maihin”. Pidätetty oli saanut useita puhelinsoittoja ulkomaisesta numerosta, joka kuului hänen siskolleen.

HRW:n tutkijat olivat saaneet yhteyden pidätettyyn naiseen. Nainen oli kertonut, että poliisi oli kuulustellut myös hänen siskoaan Xinjiangissa, mutta hän ei ollut enää päässyt suoraan yhteyteen perheensä kanssa pidätyksen jälkeen.

HRW:n mukaan Kiinan viranomaiset käyttävät epäilyttävinä pitämiensä uiguurien tunnistamiseen ohjelmaa, joka kerää dataa Xinjiangiin pystytetyistä valvontajärjestelmistä. Kun ohjelma on noukkinut epäilyttävinä pidettyjä henkilöitä massadatasta, viranomaiset tekevät päätöksen, pitääkö henkilö lähettää leirille.

HRW:n mukaan järjestön saamat tiedot viittaavat siihen, että ”suuri enemmistö” ohjelmiston merkitsemistä uiguureista saa merkinnän täysin laillisesta käyttäytymisestä. Järjestelmä poimii esille henkilöitä, jotka esimerkiksi soittelevat sukulaisilleen ulkomaille, joilla ei ole pysyvää osoitetta tai joilla on tapana sulkea puhelin usein pois päältä.

Vain kymmenen prosenttia listalla olevista ihmisistä oli pidätetty syistä, jotka liittyvät terrorismiin tai ääriajatteluun. Monet pidätettiin vain siitä syistä, että tietokoneohjelma oli poiminut heidät esille laajasta datasta.

Yhdysvaltalainen videovalvonnan kehitystä seuraava ja tutkiva järjestö IPVM kertoi tiistaina, että kiinalainen telejätti Huawei on ollut mukana kehittämässä kasvojentunnistusohjelmaa Kiinan poliisille. Ohjelmisto lähettää hälytyksiä poliisille, kun se on tunnistanut uiguurivähemmistöön kuuluvan kasvot.

IPVM kertoo saaneensa haltuunsa Huawein sisäisen raportin, jonka mukaan Huawei on testannut Kiinan poliisin käytössä olevia ”uiguurihälytyksiä”, joka tunnistaa kasvoista ihmisten iän, sukupuolen ja kansallisuuden.

Huawei poisti raportin sivustoltaan IPVM:n raportin jälkeen eikä vastannut heti uutistoimisto AFP:n asiasta lähettämään kommenttipyyntöön.