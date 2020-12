Viime ja tänä vuonna päästöihin vaikuttavat muun muassa lisääntyneet metsäpalot.

Maapallon kasvihuonepäästöjen määrä kasvoi viime vuonna uuteen ennätykseen, kertoo YK:n keskiviikkona julkaisema raportti. Päästöt ovat sitä luokkaa, että maapallon keskilämpötila on näillä näkymin lämpenemässä noin kolmella celsiusasteella verrattuna esiteolliseen aikaan.

YK:n ympäristöohjelman (UNEP) raportti paljastaa, että vaikka koronaviruspandemia on kuluneena vuonna vähentänyt hiilidioksidipäästöjä, se ei käytännössä riitä hidastamaan ilmaston lämpenemistahtia.

Kuluneena vuonna on nähty monenlaisia sään ääri-ilmiöitä. Yhdysvaltain länsirannikolla ja Siperiassa on koettu kuumia lämpöaaltoja, ja arktisella alueella jääpeite on sulanut nopeasti.

Maanantaina EU:n alainen Copernicus Climate Change Service sanoi, että kuluvan vuoden marraskuu oli mittaushistorian lämpimin marraskuu.

”Vuodesta 2020 on tulossa yksi lämpimimmistä, ja samaan aikaan maastopalot, myrskyt ja kuivuudet aiheuttavat sekasortoa”, UNEP:n johtaja Inger Andersen sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

UNEP:n vuosittain julkaisema niin kutsuttu ”päästökuiluraportti” mittaa eroa todellisten päästöjen ja Pariisin ilmastosopimuksessa 2015 sovittujen päästörajojen välillä.

Ilmastosopimuksessa sovittiin päästöjä rajoitettavan siten, että ilmaston lämpeneminen jäisi alle kahteen asteeseen verrattuna teollisuuden alkamisen aikoihin. Päästöjen määrä on kuitenkin kasvanut keskimäärin 1,4 prosentin vuosivauhdilla 2010 alkaen.

Viime vuonna päästöjen määrä kasvoi jopa 2,6 prosenttia johtuen poikkeuksellisen laajoista maastopaloista. Vuoden 2019 kokonaispäästöt nousivat raportin mukaan 59,1 gigatonnin ennätykseen.

Kuluvana vuonna päästöjen määrä on hieman vähentynyt, koska koronaviruspandemia on pakottanut ajamaan alas teollisuutta ja liikennettä.

Raportin mukaan pandemian vaikutus kokonaispäästöihin on seitsemän prosenttia, mutta ilmaston lämpenemiseen sillä ei ole kovin merkittävää vaikutusta. Päästövähennys tarkoittaisi vain 0,01:tä celsiusastetta matalampaa keskilämpötilaa vuoteen 2050 mennessä.

Raportin mukaan hallitusten tekemät vihreät investoinnit osana pandemian jälkeisiä elvytyspaketteja voisivat vähentää päästöjä merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Jos päästöt saataisiin siihen mennessä laskemaan 44 gigatonniin vuodessa, olisi 66 prosentin mahdollisuus pitää keskilämpötilan nousu alle kahdessa asteessa.

Kasvava joukko maita on luvannut laskea nettopäästönsä nollaan vuosidadan puoliväliin mennessä, mutta näiden toteuttaminen vaatisi tehokkaampaa toimintaa jo lähitulevaisuudessa, UNEP:n raportti toteaa.