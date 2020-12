Tukholman tehohoito­paikoista on käytössä 99 prosenttia

Sairaalat valmistautuvat potilasmäärän kasvun jatkuvan, minkä takia myös hoitokapasiteettia tullaan kasvattamaan.

Tukholma

Paine Ruotsin sairaaloissa kasvaa koronavirusepidemian takia. Tukholman läänissä tilanne on nyt pahempi kuin kertaakaan pandemian aikana.

Alueen tehohoitopaikat ovat melkein täynnä. Tiistaina alueen tehohoitokapasiteetista oli käytössä 99 prosenttia, uutisoi ruotsalaislehti Dagens Nyheter.

Tilanne on hyvin vakava, kuvailee Karoliinisen yliopistosairaalaan tehohoidon operatiivinen johtaja Björn Persson DN:n haastattelussa.

”Tehohoito on viimeinen turvaverkko, joten olemme hyvin vakavassa tilanteessa.”

Tehohoidossa on nyt sekä covid-19-tautiin sairastuneita että muista sairauksista kärsiviä potilaita. Kevääseen verrattuna tehohoitoon on nyt hakeutunut enemmän myös muita kuin covid-19-potilaita, Persson kertoi.

Koronavirustartuntojen määrä Tukholmassa kuitenkin kasvaa. Tiistaina tehohoidossa oli 89 covid-19-potilasta. Kaiken kaikkiaan tehohoitopaikkoja on Tukholman alueen sairaaloissa nyt 160, niistä siis käytössä lähes kaikki.

Painetta pyritään purkamaan siirtämällä potilaita mahdollisuuksien mukaan pois teho-osastoilta, ja alueen sairaalat käyvät keskenään jatkuvaa vuoropuhelua. Potilaita on myös siiretty sairaaloista toiseen, jotta alueen sairaaloiden kuormitus pysyisi tasaisena.

Tukholman alueen terveydenhuollosta vastaava johtaja Björn Eriksson on pyytänyt maan sosiaalihallitukselta apua tilanteen ratkaisuun. Eriksson kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa, että alueen sairaalat tarvitsevat lisää henkilökuntaa.

Erikssonin mukaan tartuntatilanne on karannut käsistä, koska tukholmalaiset eivät ole noudattaneet viranomaisten suosituksia tarpeeksi hyvin.

Alueen sairaaloissa on nyt yhteensä 825 koronapotilasta. Sairaalat valmistautuvat potilasmäärän kasvun jatkumiseen, minkä takia myös hoitokapasiteettia kasvatetaan. Keväällä potilaita oli enimmillään noin 1 100.

Perssonin mukaan sairaaloiden henkilökunta on raskaan kuormituksen alla. Joissain sairaaloissa työvuoroja on jo jouduttu pidentämään. Jos esimerkiksi joku henkilökunnasta sairastuu, korvaajaa on vaikea löytää. Myös henkilökunnan joululomia joudutaan todennäköisesti siirtämään.