Il-80-erikoiskoneen on määrä palvella presidentti Vladimir Putinin sodanjohdon keskuksena, jos ydinsota puhkeaa. Myös Yhdysvalloilla on ”tuomiopäivän koneensa”.

Venäjän johtajia varten rakennettu ”tuomiopäivän lentokone” on joutunut varkauden kohteeksi Taganrogin kaupungissa Asovanmeren rannalla Etelä-Venäjällä, uutistoimisto AFP kertoo.

Sisäministeriön mukaan Iljušin-yhtiön valmistamasta Il-80-erikoiskoneesta oli varastettu noin 11 000 euron arvosta laitteita. The Moscow Times -lehden mukaan kyseessä oli 39 radiolaitetta ja varkaus tapahtui viime viikon perjantaina.

Presidentti Vladimir Putinin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan varkautta kohdellaan ”hätätapauksena”, joka ei saa toistua, AFP kertoi.

Venäläisviestimien mukaan varasta tai varkaita ei ole tavoitettu, mutta varkauden kohteeksi joutuneesta koneesta on otettu sormen- ja kengänjälkiä. Varkaus kohdistui ilmeisesti koneen lastiruumaan.

Niin sanotut tuomiopäivän koneet ovat erikoisvarustettuja ja muunneltuja lentokoneita, joilla Venäjän valtionjohto on määrä lennättää turvaan mahdollisessa ydinsodassa. Kone on miltei ikkunaton ja sen sisällä on kommunikointilaitteita, joilla presidentin tulisi voida johtaa sodankäyntiä ja olla yhteydessä esimerkiksi ydinaseita kuljettaviin sukellusveneisiin.

Venäjällä on neljä erikoisvalmisteista ”tuomiopäivän” konetta, jotka on muunneltu neuvostoaikaisista Il-86-matkustajakoneista. Koneet on tarkoitus vaihtaa uudempiin malleihin lähitulevaisuudessa, kertoo brittilehti The Guardian.

Venäjän lisäksi Yhdysvalloilla on oma ”tuomiopäivän lentokoneensa” samaa käyttötarkoitusta varten.

Boeing-yhtiön E-4B-koneita on neljä ja ne on muunneltu 747-200-matkustajakoneista. Yhdysvaltain ilmavoimien verkkosivujen mukaan koneet ovat ”hyvin pelastuskykyisiä” ja niistä on hyvä johtaa sodankäyntiä, jos maassa olevat komentojärjestelmät ovat tuhoutuneet.

Rauhantutkimuslaitos Siprin mukaan maailmassa oli viime vuonna yhteensä yhdeksän ydinasevaltaa, joilla on yhteensä 13 865 ydinasetta. Venäjällä ydinaseita oli 6 500 ja Yhdysvalloilla 6 185.