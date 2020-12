Videopalvelu on suhtautunut lempeämmin kuin Twitter ja Facebook valheellisiin vaaliväitteisiin.

Internetin tunnetuin ja käytetyin videonjakopalvelu Youtube ilmoitti keskiviikkona, että se aikoo jatkossa kieltää ja sensuroida pois sellaiset videot, joissa väitetään, että Yhdysvaltain marraskuiset presidentinvaalit ratkesivat vaalipetoksen vuoksi.

Yhtiön ilmoituksen mukaan vaalien voittajasta on syntynyt viimeistään tiistaina niin suuri selvyys, että väitteet vaalipetoksesta eivät saa enää näkyä Youtubessa.

”Aiomme esimerkiksi poistaa videot, joissa väitetään, että presidenttiehdokas [Joe Biden] voitti vaalit laajamittaisten ohjelmistovikojen tai laskentavirheiden vuoksi”, Youtube totesi lausunnossaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ollut näkyvin vaalipetossyytteitä esittävä taho. Hän hävisi vaalit demokraatti Joe Bidenille, mutta väittää yhä olevansa vaalien voittaja ja pyrkii jatkamaan toiselle kaudelle.

Uutistoimisto Reuters kertoi, että Youtuben otetta on pidetty vaalien suhteen paljon lepsumpana kuin sosiaalisen median jättien Facebookin ja Twitterin politiikkaa. Ne ovat merkinneet julkaisuihin varoituksia, jos julkaisuissa esitetään virheellisiä tai valheellisia väitteitä.

Twitter on toistuvasti merkinnyt Trumpin twiitit valheellisiksi. Presidentti twiittaa kymmeniä kertoja päivässä ja hän on julkaissut satoja twiittejä, joissa on kyseenalaistettu Yhdysvaltain vaalijärjestelmä ja marraskuun presidentinvaalien rehellisyys. Hän alkoi hyökätä vaalijärjestelmää ja erityisesti postiäänestämistä vastaan jo kuukausia ennen äänestyspäivää.

Youtubea kritisoitiin marraskuussa, kun se jätti sivustolleen Trump-mielisen OANN-kanavan ”uutisen”, jossa Trump julistettiin vaalin voittajaksi. OANN pyrkii kasvattamaan katsojalukujaan toistelemalla Trumpin vaalipetosväitteitä.

Hakukonejätti Googlen tuoteperheeseen kuuluva Youtube lausui keskiviikkona, että se on aiemminkin puuttunut kyseenalaisiin videoihin vaalien tiimoilta.

”Syyskuun jälkeen olemme poistaneet yli 8 000 kanavaa ja tuhansia vahingollisia ja harhaanjohtavia vaaliaiheisia videoita… yli 77 prosenttia näistä videoista on poistettu ennen kuin niillä oli sata katselijaa”, Youtuben lausunnossa sanottiin.

Trump ja tämän tukijoukot ovat syyttäneet sosiaalisen median yhtiöitä puolueellisuudesta ja vaalipetokseen osallistumisesta.

”Kuka helvetti teidät on äänestänyt valtaan?” kysyi Trumpia tukeva republikaanisenaattori Ted Cruz Twitterin toimitusjohtajalta Jack Dorseylta lokakuussa pidetyssä kuulemisessa.

Monet Trumpin kannattajat ovat ryhtyneet käyttämään uusia sosiaalisen median palveluita, kuten Parler.comia. Niissä sanomisia valvotaan ainakin vielä löysemmin.

Lokakuussa Facebook ja Twitter joutuivat konservatiivien ryöpytyksen kohteiksi, kun ne alkoivat poistaa New York Post -tabloidlehden kirjoituksia Bidenin pojan Hunter Bidenin väitetyistä hämäräpuuhista. Konservatiivimedian esillä pitämästä asiasta toivottiin Trumpin joukoissa ”lokakuun yllätystä”, mutta aihe ei saanut tuulta siipiensä alle.