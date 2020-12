Moskova aloitti sairaaloiden henkilökunnan, opettajien ja sosiaalityöntekijöiden rokottamisen lauantaina. Koronavirustilanne on Venäjällä hankala, mutta asiantuntijoiden mukaan rokotteessa on kyse myös kansainvälisestä politiikasta.

Moskova

Keskiviikkoaamuna moskovalaisen kirurgin Pjotr Peršinin vuoro tuli.

Niinpä hän on saapunut jo hyvissä ajoin Moskovan kaupungin poliklinikka numero 62:n neljännen filiaalin viidenteen kerrokseen. Siellä on yksi noin 70 pisteestä, jossa Moskovassa annetaan covid-19-rokotetta.

”Jumalan kiitos meillä on tähän mahdollisuus”, Peršin sanoo.

Venäjä aloitti massarokotukset näyttävästi viime lauantaina. Alkuun on määrä rokottaa terveydenhoitohenkilökuntaa, opettajia ja sosiaalityöntekijöitä Moskovassa.

Käytössä on venäläisvalmisteinen Sputnik V -rokote, joka on yksi Venäjän ylpeyksiä. Viranomaiset ovat myöntäneet sille väliaikaisen rekisteröinnin, sillä viimeisen eli kolmannen vaiheen kliiniset testit ovat yhä kesken.

Venäjällä on kehitteillä myös muita koronavirusrokotteita.

Moskovassa on 70 covid-19-rokotuspistettä, joista klinikka 62:n neljäs filiaali on yksi.­

Peršiniä keskeneräisyys ei huoleta. Hän kertoo työskentelevänsä kliinisessä tutkimuskeskuksessa, jossa rokotetta on testattu vapaaehtoisiin.

”Näin henkilökohtaisesti, kuinka vapaaehtoisia rokotettiin, eikä mitään ongelmia ilmennyt.”

Virus sen sijaan hermostutti, varsinkin kun lääkärinä tiesi, ettei siitä tiedetä vielä kaikkea. Töissä on pitänyt kohdata sen saaneita potilaita, Peršin kertoo. Osa kollegoistakin sairastui, jotkut kuolivat.

”Rokottamisen alkaminen oli tärkeää. Minusta se on ratkaisu tähän ongelmaan.”

Läheskään kaikki terveydenhoitoalan ammattilaiset eivät ole yhtä innostuneita. Lääkärijärjestö Vratšei RF:n tuoreessa kyselyssä lähes 53 prosenttia lääkäreistä ei halunnut ottaa rokotetta, verkkolehti VTimes kertoo. Sanomalehti Kommersant kertoi syyskuussa samanlaisista luvuista lääkäreille tehdyssä kyselyssä.

Kyselyiden kattavuudesta ei ole varmuutta, mutta ainakin ne kertovat laajasta epäilystä. Pääsyynä on pidetty sitä, että lääkärit eivät ole vielä nähneet kolmannen vaiheen tuloksia.

Venäläisvalmisteisen Sputnik V -koronavirusrokotteen ampullissa on viisi annosta. Tämä ampulli sisältää rokotussarjan ensimmäistä osaa. Toisen osan rokote on otettava kolme viikkoa myöhemmin.­

Mukana on silti myös vanhempaa epäluuloa. Vallanpitäjät ovat leikanneet vuosien saatossa terveydenhoidon kuluja, mikä on katkeroittanut monia alan työntekijöitä. Koronaviruspandemia ei vähentänyt tätä, sillä monista lääkäreistä ja hoitajista vallanpitäjät eivät kuunnelleet heidän varoituksiaan. He myös tietävät todellisen tilanteen, joka eroaa virallisesta.

Koronavirustilanne onkin Venäjällä vakava. Viranomaiset kertoivat torstaina 27 927 uudesta todetusta tartunnasta ja 562 kuolemasta viimeisen vuorokauden aikana. Todellisten lukujen arvellaan olevan selvästi virallisia suurempia.

Moni kuitenkin uskoo, ettei rokotusten aloittamisen näin nopeasti johdu vain kansanterveydestä.

”Oli tarve osoittaa, ettemme ole jäljessä”, RNC Pharma -analyytikkayhtiön kehitysjohtaja Nikolai Bespalov arvioi VTimesille.

Ajatushautomo R.Politikin johtaja Tatjana Stanovaja puolestaan sanoi uutistoimisto AFP:lle, että rokote on presidentti Vladimir Putinille tärkeä.

”Se on hänelle keino todistaa Venäjän kyky kehittää monimutkaisia teknologioita ja asema maailman tieteellisen eliitin huipulla”, Stanovaja sanoi.

Sputnik V:n nimikin viittaa maailman ensimmäiseen satelliittiin Sputnik 1:een, jonka Neuvostoliitto laukaisi vuonna 1957.

Työntekijä annosteli rokotetta keskiviikkona ennen pistämistä klinikalla numero 62 Moskovassa.­

Rokottamisen aloittamisesta lauantaina ilmoitti Moskovan pormestari Sergei Sobjanin. Nyt rokottaminen onkin keskittynyt pääkaupunkiin.

Valmistuneiden rokoteannosten määrästä on monenlaista tietoa. Viranomaiset ovat kertoneet tavoitteena olevan valmistaa kaksi miljoonaa annosta tämän vuoden loppuun mennessä, mutta viime viikolla Putin ilmoitti Venäjän jo valmistaneen niin monta määrätessään rokottamisten aloittamisesta.

Uutissivusto Meduzan mukaan Venäjällä on kuitenkin ollut vaikeuksia valmistaa rokotussarjan toista osaa. Rokotetta pitää antaa kaksi annosta, joiden välissä on odotettava kolme viikkoa.

Rokotuksia on myös jo annettu. Armeija kertoi jo aiemmin oman rokotusohjelmansa käynnistymisestä. Terveysministeri Mihail Murašenko puolestaan sanoi viime viikolla, että jo 100 000 venäläistä on saanut Sputnik V -rokotteen. Kyse on ilmeisesti vapaaehtoisista koehenkilöistä.

Tatjana Motšalovan verepaine mitattiin ennen rokotusta.­

Poliklinikan numero 62:n neljännen filiaalin viidennessä kerroksessa rokotusvuoroaan odottavat haluavat rokotuksen.

”Päätin ottaa sen oman turvallisuuteni vuoksi. Meillä on jatkuva virta potilaita, ja monilla heistä on positiivinen covid-19-näyte”, moskovalaisella poliklinikalla arkistonhoitajana työskentelevä Tatjana Motšalova sanoo.

Ensiksi hän varasi ajan sähköisen järjestelmän kautta. Poliklinikalla hän allekirjoitti suostumuksen rokotukseen, täytti taustatietolomakkeen, kävi lääkärintarkastuksessa ja mittautti verenpaineensa. Sitten piti odottaa, sillä rokote otetaan sulamaan vasta lääkärintarkastuksen jälkeen.

Kustakin ampullista riittää rokotetta viidelle. Vuorot on aikataulutettu niin, että viisi ihmistä rokotetaan aina peräkkäin.

Ajan saaminen oli helppoa.

”Aloitimme vasta lauantaina, joten vapaita aikoja on vielä”, johtava lääkäri Anna Matvejeva kertoo viidennen kerroksen käytävällä.

Matvejeva itsekin rokotettiin pari päivää sitten. Olo on hyvä, eikä hän muuta odottanutkaan, koska luottaa rokotteeseen.

Johtava lääkäri Anna Matvejeva kertoo itsekin ottaneensa alkuviikosta covid-19-rokotteen.­

Yksi iso ”haittavaikutus” ehti jo puhuttaa Venäjällä.

Venäjän terveysviraston johtaja Anna Popova sanoi tiistaina, että immuniteetin saa 21 päivää toisen annoksen jälkeen eli 42 päivää ensimmäisen jälkeen. Popovan mukaan sinä aikana ei saa käyttää alkoholia.

Popovan lausunto oli tietenkin iso uutinen näin lähellä vuoden tärkeintä juhlaa uuttavuotta. Keskiviikkona Sputnik V -rokotteen kehittäneen Gamaljeja-instituutin johtaja Aleksandr Ginsburg ilmoittikin, että alkoholista olisi hyvä pidättäytyä aina kolme päivää kunkin annoksen jälkeen.

Matvejevakin on huomannut joidenkin pelästyneen pitkää ”tipattomuutta”.

”Yksikään lääkäri ei varmaan anna suositusta juoda”, hän sanoo.

Kyse on hänen mukaansa kuitenkin vain siitä, että alkoholi heikentää immuunijärjestelmää. Siksi se voi viedä vasta annetulta rokotteelta tehoa.