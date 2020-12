Ryhävalas uiskenteli New Yorkin edustalla: ”Ohittaessamme Vapaudenpatsaan se paiskasi pyrstönsä veteen – kahdesti!”

Valas on näyttäytynyt tällä viikolla kaupungin maamerkkien lähellä.

Yhdysvaltain New Yorkin edustalla kulkevien lauttojen matkustajat ovat saaneet harvinaisen tilaisuuden kuvata rannikon tuntumaan uinutta ryhävalasta. Valas tuntui myös asettuvan kuvauksellisiin paikkoihin lähelle New Yorkin rannikkoa.

Valaasta on tehty havaintoja muun muassa Hudsonjoella.

”Valas pärskähteli vain 300 metrin päässä laivani keulasta!” päivitteli matkustajalautallaan kaupungin lähivesillä kulkeva Bjoern Kils uutistoimisto Reutersille.

Kils otti tiistaina valaasta kuvia Ellis Islandin lähellä ja arvioi eläimen olevan noin 12 metriä pitkä. Hän myös varoitti muita matkustajalauttoja valaasta.

Ryhävalas ja Vapaudenpatsas.­

Valas on näyttäytynyt tällä viikolla monien kaupungin maamerkkien lähellä.

”Ohittaessamme Vapaudenpatsaan se paiskasi pyrstönsä veteen – kahdesti!” Kils kertoo.

Rannikkovartiosto ei aio puuttua ryhävalaan matkaan, ellei se joudu pulaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan New Yorkin lähivesillä on havaittu viime vuosien aikana runsaat kymmenen valasta. Osa on uinut vain 500 metrin päähän rannikosta.