Vaikutuskampanjan jäljet johtavat intialaiseen holdingyhtiöön, mutta kytköksistä Intian hallitukseen ei ole todisteita.

Kymmeniä toimintansa lopettaneita järjestöjä herätettiin henkiin. Satoja valeuutissivustoja luotiin. Poliitikkoja pyydettiin kirjoittamaan kolumneja uskottavalta vaikuttavalle verkkosivustolle, jonka tarkoitus oli vain levittää Intia-mielistä propagandaa.

Jopa kuollut professori valjastettiin disinformaation lähettilääksi kampanjassa, joka vuosien ajan pyrki heittämään lokaa Pakistanin ylle YK:n ja EU:n arvovaltaisilla foorumeilla.

Tämä kaikki käy ilmi disinformaatiokampanjoita tutkivan EU Disinfolabin keskiviikkona julkaisemasta selvityksestä. Riippumaton järjestö paljasti vuodesta alkaen 2006 toimineen verkoston, jonka päämääränä oli ”saattaa Pakistan kansainvälisesti huonoon valoon” ja samaan aikaan vaikuttaa päätöksentekoon YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja EU:n parlamentissa.

”Kyseessä on laajin verkosto, jonka olemme paljastaneet”, EU Disinfolabin johtaja Alexandre Alaphilippe totesi Britannian yleisradiolle BBC:lle.

Avoimiin lähteisiin perustuvan selvityksen mukaan Intian etuja ajavaa kampanjaa johti ja johtaa yhä intialainen holdingyhtiö Srivastava Group. Propagandan levittämisestä huolehtivat paitsi keksityt valeuutissivustot myös intialainen uutistoimisto ANI (Asian News International).

Vaikutuskampanjan tavoitteena on EU Disinfolabin mukaan ollut mustamaalata maita, joilla on huonot välit Intian kanssa. Intian sisällä kampanjalla on pyritty vahvistamaan nationalistisia tuntoja ja lietsomaan Pakistanin-vastaisia mielialoja.

Kansainvälisesti kampanjalla on pyritty parantamaan Intian mainetta ja samaan aikaan häpäisemään Intian vastustajia kuten Pakistania ja Kiinaa. Tähän on pyritty käyttämällä hyväksi kansainvälisiä instituutioita kuten EU:ta ja YK:ta, EU Disinfolab kertoo.

Kampanjassa levitettiin Pakistania mustamaalaavia uutisia aidoilta näyttävillä valeuutissivuilla. Ruutukaappaus EU Disinfolabin raportista.­

Järjestö paljasti osan propagandaverkostosta jo vuosi sitten, mutta uudessa selvityksessään se kertoo, että intialaisten operaatio oli paljon laajempi ja pidempikestoinen kuin aluksi uskottiin.

Verkoston kytköksistä Intian hallitukseen ei ole todisteita. Disinformaatioverkostojen asiantuntija Ben Nimmo luonnehti BBC:lle, että verkosto on ”yksi monimutkaisimmista ja kestävimmistä operaatioista”, mutta se ei vielä todista, että takana olisi valtiokoneisto.

Jo viime vuonna tutkijat nostivat esille 265 Intia-mielistä uutissivustoa, jotka toimivat jopa 65 eri maassa. Niiden toiminta jäljitettiin Delhissä päämajaansa pitävään holdingyhtiö Srivastava Groupiin (SG).

Keskiviikkona julkaistun raportin mukaan SG:n johtama operaatio on levinnyt ainakin 116 maahan ja kohdistanut toimintaansa myös Euroopan parlamenttiin ja YK:hon.

Räikeimpiä keinoja on ollut yli kymmenen jo kuihtuneen YK:n alaisen järjestön toiminnan ”elvyttäminen”. Käytännössä järjestöjen nimissä on järjestetty mielenilmauksia ja pyydetty puheenvuoroja YK:n tapahtumissa.

Yksi kaapatuista järjestöistä on jo 1970-luvulla hiipunut kansalaisjärjestö Commission to Study the Organisation of Peace (CSOP). EU Disinfolabin mukaan operaatio kaappasi CSOP-järjestön vuonna 2005. Järjestön entinen puheenjohtaja, tunnettu kansainvälisen oikeuden tuntija ja professori Louis B. Sohn oli valjastettu puhumaan järjestön nimissä YK:n ihmisoikeusneuvoston konferenssissa vuosina 2007 ja 2011.

Todellisuudessa professori Sohn oli kuollut jo vuonna 2006. Kampanjassa hänen nimensä oli muutettu muotoon Louis Shon.

Kansalaisjärjestöjä, joilla ei ollut mitään tekemistä Intian tai Pakistanin kanssa, oli saatu operaation kautta puhumaan YK:n ihmisoikeusneuvostolle. Puheenvuoroissa keskityttiin mustamaalaamaan Pakistania.

Yksi järjestöistä oli vuonna 2007 toimintansa lopettanut, säilyketeollisuuden etuja ajava Canners International Permanent Committee (CIPC). Järjestön nimissä lähetettiin Genevessä olevia opiskelijoita puhumaan Pakistanin ihmisoikeustilanteesta YK:n tilaisuuksiin.

Tätä samaa viestiä on pyritty välittämään kymmenien valeuutissivustojen kautta. Yksi niistä on EU Chronicles, joka esittää EU-uutisia julkaisevaa, vakavasti otettavaa uutissivustoa.

Todellisuudessa EU Chronicles on viime toukokuussa perustettu valeuutissivusto, jolla korvattiin jo aiemmin valeuutissivustoksi paljastettu EP Today. Sivuillaan se kertoo välittävänsä EU-aiheisia uutisia, mutta joukossa on mielipiteellistä aineistoa, jossa lytätään Pakistania.

Kun tekstit oli ensin julkaistu EU Chroniclesissa, ne julkaistiin myöhemmin uutistoimisto ANI:n omistamissa julkaisuissa tai toisilla valeuutissivuilla. ANI:n kautta asialle luotiin uskottavuutta.

ANI on myös raportoinut verkoston Euroopassa järjestämistä mielenosoituksista. Samoin ovat tehneet kymmenet taustayhtiö SG:hen kytköksissä olevat valeuutissivustot.

”Toimijat operaation takana kaappasivat toisten nimiä, yrittivät esittää tavanomaista mediaa kuten EU Observeria – – käyttivät Euroopan parlamentin logoa, perustivat sivustoja roolihahmoilla, joilla oli väärennetyt puhelinnumerot, keksivät väärennettyjä osoitteita YK:hon, loivat kustannusyhtiöitä painamaan kirjoja, joita tuottivat heidän omistamansa ajatushautomot”, raportissa kerrotaan.

Viestiään vahvistaakseen ”he käyttivät valeuutissivustojen kerrostumia, jotka lainaavat ja uudelleenjulkaisevat toisiaan”, raportti jatkaa.

Operaatiossa on onnistuttu myös käyttämään hyväksi poliitikkoja, jotka eivät välttämättä tienneet olevansa mukana vaikuttamisoperaatiossa.

Esimerkiksi Euroopan parlamentin kansanedustajia on viety matkoille Intiaan, ja heiltä on pyydetty mielipidekirjoituksia EU Chronicle -lehteen.

Yksi lehteen kirjoittaneista poliitikoista on ranskalainen äärioikeistolainen meppi Thierry Mariani. Hänen nimissään on julkaistu ainakin kaksi tekstiä.

”Jos Intian hallitus on tämän lehden [EU Chronicle] takana, se ei ole minun ongelmani”, Mariani kommentoi asiaa BBC:lle. ”Allekirjoitan, mitä haluan ja mitä ajattelen, se on minun mielipiteeni. Minulla on yhteyksiä BJP-pu20olueeseen ja kannatan [Narendra] Modin hallitusta”, hän jatkoi.

BJP on Intiaa hallitseva hindunationalistinen puolue.

EU Disinfolabin johtaja Gary Machado ihmetteli, miksi Intian puolesta propagandatyötä tekevän laajan verkoston toiminta ei ole nostattanut maailmalla kovin suurta kohua.

”Kuvittele, jos saman operaation takana olisi Kiina tai Venäjä. Miten luulisit maailman toimineen? Todennäköisesti olisi tullut kansainvälistä paheksuntaa, joka olisi johtanut julkisiin selvityksiin ja todennäköisesti pakotteisiin”, hän sanoi BBC:lle.