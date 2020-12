Kiistanalainen lakiesitys puuttuu muun muassa väkivaltaiseen vihapuheeseen ja uskonnolliseen opetukseen.

Ranskan hallitus julkisti keskiviikkona kiistanalaisen lakiesityksen, jonka tarkoituksena on torjua radikaalin islamismin leviämistä ranskalaisessa yhteiskunnassa.

Hallituksen ”vapauden laiksi” nimittämä lakiesitys etenee tammikuussa parlamentin käsittelyyn ja mahdollisesti hyväksyttäväksi.

Lakiesitys on ollut jo pidempään vireillä, ja sillä on ollut tarkoitus puuttua ranskalaisen yhteiskunnan sirpaloitumiseen sekä terrori-iskuihin, joissa on kuollut 260 ihmistä Ranskassa vuodesta 2015 alkaen.

Lakiesitys sai lisää tuulta purjeisiinsa syksyllä, kun tšetšeenimies tappoi ranskalaisen historianopettajan, joka oli opetustarkoituksessa näyttänyt oppitunnilla profeetta Muhammedista tehtyjä pilakuvia.

”Lakiesitys ei ole teksti, joka on tarkoitettu uskontoja vastaan tai erityisesti muslimien uskontoa vastaan”, pääministeri Jean Castex sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan keskiviikkona, kun hallitus oli hyväksynyt lakiluonnoksen. ”Päinvastoin, se on vapauden laki, se on laki, joka vapauttaa uskonnolliselta fundamentalismilta.”

Aiemmin Castex oli kertonut ranskalaiselle Le Monde -lehdelle, että ”tasavallan vihollinen on ideologia, joka kutsuu itseään radikaaliksi islamismiksi, jonka päämääränä on jakaa Ranskan kansa.”

Lakiluonnos esittää uusia keinoja hillitä väkivaltaista vihapuhetta verkossa. Lääkäreitä, jotka antavat niin kutsuttuja ”neitsyystodistuksia” perinteisiä uskonnollisia avioliittoja varten, voitaisiin rangaista uuden lain nojalla.

Niin ikään lakiluonnos kieltäisi uskonnolliset koulut yli kolmivuotiailta. Kansalaisuus voitaisiin evätä miehiltä, joilla on enemmän kuin yksi vaimo.

Esitys on nostattanut tuntuvaa arvostelua muun muassa Turkissa ja muissa muslimimaissa, mutta myös Yhdysvalloissa kansainvälisen uskonnonvapauden lähettiläs on arvostellut sitä ”kovakätiseksi”.

”Voi olla rakentavia sopimuksia, jotka voivat olla hyödyllisiä eikä haitallisia”, Yhdysvaltain uskonnonvapauksien lähettiläs Sam Brownback sanoi AFP:lle.

”Jos ryhtyy kovakätiseksi, tilanne voi pahentua.”

Lakiesityksessä ei mainita islamia tai islamismia, mutta laajemmasta keskustelusta on käynyt selväksi, että tarkoituksena on puuttua erityisesti radikaalin islamismin toimintaympäristöön.

Ranskan johtavat poliitikot ovat puhuneet avoimesti muslimiyhteisöistä, jotka eivät kunnioita ranskalaisia perinteitä tai lainsäädäntöä. Syksyllä Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi islamin olevan ”maailmanlaajuisesti kriisissä”, mikä nostatti arvostelua muslimimaissa.

Lakiesitystä kutsuttiin alun perin ”separatismin vastaiseksi laiksi”. Myöhemmin alettiin puhua ”tasavallan periaatteita” vahvistavasta laista.

Arvostelijoiden mukaan laki, joka enimmäkseen kohdistuu muslimiväestöön, saattaa pahimmassa tapauksessa vain lisätä vastakkainasettelua Ranskan sisällä. Vasemmistolaisen La France Insoumise -oppositiopuolueen johtaja Jean-Luc Mèlenchon pelkäsi sen leimaavan muslimeja.

”Emme hyväksy sitä muslimien leimaamista, jonka tämä lakiluonnos sisältää”, Mèlenchon sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Ranskassa on Euroopan suurin muslimiväestö, noin neljä miljoonaa ihmistä eli noin kuusi prosenttia Ranskan väestöstä. Suurin osa heistä on kotoisin vanhoista Ranskan siirtomaista Pohjois- ja Länsi-Afrikasta.

Uskonnolliseen fundamentalismiin puuttuva lakiesitys etenee parlamentin käsiteltäväksi tammikuun alussa.