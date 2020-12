Jos Hunter Bidenin tutkinta on käynnissä Bidenin virkaanastujaisten jälkeen, uuden presidentin on tehtävä hartiavoimin työtä näyttääkseen edeltäjäänsä kunniakkaammalta, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Lokakuun yllätys tuli joulukuussa.

Näin voi ajatella uutisesta, jonka mukaan Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat presidentinvaalit voittaneen demokraatti Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin liiketoimiin liittyviä mahdollisia rikoksia. Hunter Biden kertoi itse veroihin liittyvästä tutkinnasta keskiviikkona, sanoi kuulleensa asiasta päivää aiemmin ja vakuutti syyttömyyttään.

Amerikkalaisviestimien mukaan tutkinta on aloitettu jo loppuvuodesta 2018. Bidenia on epäilty muun muassa rahanpesu- ja verorikoksista liittyen kansainvälisiin liiketoimiin, ainakin Kiinassa. Epäselvää on, mitä tutkinnoissa on saatu selville ja miten lähellä ollaan mahdollisia syytteitä.

Uutinen sähköisti ilmapiirin välittömästi, sillä presidentti Donald Trump väittää yhä perusteettomasti voittaneensa 3. marraskuuta pidetyt presidentinvaalit. Hänen mukaansa viranomaiset ja valtamedia ovat osallistuneet Bidenin pojan sotkujen pimittämiseen ja siten ryövänneet häneltä vaalivoiton.

”Kymmenen prosenttia äänestäjistä olisi muuttanut mieltään, jos he olisivat tienneet Hunter Bidenista… mutta voitin siitä huolimatta!” Trump twiittasi.

Trump lainasi konservatiivisen Fox-kanavan juontajaa Tucker Carlsonia, jonka presidentti kertoi sanoneen: ”Jos etsitte merkkejä vaalien peukaloinnista, kauas ei tarvitse katsoa. Siitä tässä on kyse. He pimittivät suurelta yleisöltä tietoa vaikuttaakseen vaalin tulokseen.”

Aika moni amerikkalainen tuli kuitenkin tietoiseksi Hunter Bidenin mahdollisista bisnesepäselvyyksistä lokakuussa, kun tabloid-lehti New York Post julkaisi Bidenin sähköposteja, jotka lehden mukaan kertoivat hämäristä kytköksistä. Konservatiivinen media rummutti tietoja viikkokaupalla, kun taas liberaalit lehdet ja kanavat enimmäkseen vaikenivat asiasta.

”Lokakuun yllätyksen” alkuperä oli sangen kyseenalainen. Hunter Bidenin kannettavan tietokoneen sisältö oli siirtynyt tietokoneita korjaavasta kaupasta Trumpin asianajajan Rudy Giulianin käsiin ja häneltä lehdelle. Mutta samainen tietokoneen sisältö oli välitetty myös liittovaltion poliisille FBI:lle.

New York Post uutisoi lokakuussa Hunter Bidenin ”salaisista sähköposteista”.­

New York Postin uutisointi keskittyi erityisesti Bidenin väitettyihin hämärätoimiin Ukrainassa. Kyseessä on sama soppa, joka johti Trumpin vastaisiin virkarikossyytteisiin viime talvena. Trump vapautettiin syytteistä senaatin republikaanien tuella helmikuussa.

Bideneiden ei ole osoitettu tehneen mitään rikollista Ukrainassa ja senaatin republikaanien syksyllä julkaisema tutkimus ei osoittanut todisteita isä-Bidenin väärinkäytöksistä.

Trump yritti Giulianin ja oikeusministeri Bill Barrin avustuksella painostaa Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä ilmoittamaan CNN-kanavan haastattelussa, että Ukraina tutkii isä ja poika Bideneiden tekemisiä Ukrainassa. Trump lisäsi painetta jäädyttämällä sotilaallisen avun Ukrainalle.

Keskiviikkona kävi selväksi, että vastaavan ilmoituksen Hunter Bideniin kohdistuvasta tutkinnasta olisi saanut Yhdysvaltain omasta koneistosta, mutta se ei ole selkeästikään tullut Trumpin lähipiirin tietoon.

The Washington Post -lehden lähteen mukaan Hunter Biden -tutkintaa on tehty koko vaalivuoden ajan, mutta tutkijat pitivät matalaa profiilia, jotta keskeneräinen asia ei päätyisi vaaliteemaksi.

Monet demokraatit uskovat siihen, että FBI:n tutkinta liittyen demokraattiehdokas Hillary Clintonin sähköposteihin ja asiasta tiedottaminen aivan vaalien alla johtivat hänen vaalitappioonsa Trumpille vuonna 2016.

Hunter Biden puhui videoyhteydellä demokraattien puoluekokouksessa 20. elokuuta.­

Erityisen mausteensa lokakuun yllätykseen eli sähköpostiuutisiin toi se, että Facebook ja Twitter sensuroivat New York Postin juttua estämällä sen levittämisen. Tämä vahvisti Trumpin ja hänen tukijoukkojensa mielissä ajatusta, että Yhdysvaltoja pyörittää suuri liberaalien salaliitto, johon kuuluu demokraattipuolue, valtamedia ja Piilaakson teknologiajätit.

Trump on rakentanut itsestään kuvaa eliitin ulkopuolisena kansan presidenttinä, joka on Washingtonissa taistelemassa ”varjohallitusta” (deep state) vastaan ja kuivattamassa suota mädältä politiikalta ja byrokratialta.

Joidenkin Trumpin tukijoiden maailmassa salaliitto on kasvanut huikeaksi ajatukseksi, jonka mukaan saatanaa palvovat demokraatit pyörittävät kansainvälistä pedofiliarinkiä ja juovat siepattujen ja raiskattujen lasten verta ”nuoruuden lähteenä”. Vain Trump voi maailman tältä hirveydeltä pelastaa, kuten QAnon-nimiseen salaliittoon uskovat ihmiset otaksuvat.

Joissakin kyselyissä noin puolet Trumpin kannattajista on kertonut uskovansa QAnonin väitteisiin. Siten on ymmärrettävää, että usko presidentin vaalipetossyytöksiin on kovaa ja Hunter Bidenin vastaisen tutkinnan julkitulo vasta vaalien jälkeen saa kaiken näyttämään entistäkin selkeämmältä.

Kun liberaalin CNN-kanavan juontaja Jake Tapper twiittasi keskiviikkona Hunter Bideniin kohdistuvasta tutkinnasta, hän sai osakseen pilkkaa. ”Tämä juttu tuli ilmi lokakuussa. Et tehnyt sitä silloin. Oliko sinulle annettu ohjeet jättää se huomioimatta vaalien jälkeiseen aikaan asti?” kysyttiin yhdessä kommentissa.

Joe Biden rakentaa parhaillaan tulevaa hallintoaan.­

Joe Bidenille hänen poikaansa kohdistuva tutkinta on äärimmäisen kiusallinen, sillä hän on juuri rakentamassa hallintoaan. Erityinen huomio tulee kiinnittymään oikeusministerin tulevaan valintaan ja hänen kuulemisiin senaatissa.

Jos Hunter Bidenin tutkinta on käynnissä Bidenin virkaanastujaisten jälkeen, uuden presidentin on tehtävä hartiavoimin työtä näyttääkseen edeltäjäänsä kunniakkaammalta. Trumpin oikeusministeri Bill Barr on sekaantunut moniin juttuihin, joissa taustalla on nähty Trumpin poliittinen agenda.

Biden totesi viime viikolla CNN-kanavalla, että hänen kaudellaan oikeusministeriön ja Valkoisen talon välillä on palomuuri, jolla vältetään juttujen politisoituminen.

”Minä en aio sanoa, että syyttäkää A:ta, B:tä tai C:tä. Ei se ole minun oikeusministeriöni, vaan se on kansan oikeusministeriö”, hän totesi.

Trump vaati pari viikkoa ennen presidentinvaaleja, että Barrin pitäisi nimittää erikoissyyttäjä tutkimaan Joe ja Hunter Bideniin liittyvää ”merkittävää korruptiota”. Niin ei tapahtunut ja lokakuun uutispommi jäi tussahdukseksi, kuten HS taannoin uutisoi.

Hunter Bidenin mahdolliset rikokset eivät tarkoita, että isä-Biden olisi tehnyt mitään väärää. Mutta se ei Yhdysvaltain politiikassa paljon paina, jos Trump ja hänelle uskolliset republikaanit haluavat tehdä siitä valtakunnan ykkösasian.

Trumpia itseään odottaa virkakautensa jälkeen ainakin puolen tusinaa mahdollista oikeusjuttua, joissa aiheita on veropetosepäilyistä väitettyyn raiskaukseen. Hänen kohdallaan politiikan pelisäännöt ovat kuitenkin erilaiset, minkä hän ilmaisi tammikuun 2016 legendaarisella lausahduksellaan:

”Voisin seistä keskellä viidettä avenueta [Manhattanilla] ja ampua jonkun ilman että menettäisin äänestäjiä.”